JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri menyatakan pada hari Rabu (18/11), bahwa pemerintah akan kembali mengirimkan peringatan bencana pada waktu yang tidak ditentukan, selama pelaksanaan ujian masuk perguruan tinggi tahunan minggu ini. Peringatan bencana digunakan untuk mendeteksi peserta yang menggunakan ponsel, untuk menyontek serta mencegah kecurangan yang dibantu oleh kecerdasan buatan (AI). Sebagai bagian dari langkah-langkah pencegahan kecurangan, pemerintah sebelumnya menyatakan akan mengirimkan peringatan darurat, yang dirancang untuk menjangkau sebagian besar ponsel dan membunyikan alarm keras meskipun perangkat dalam mode senyap. Peringatan akan dihidupkan sebelum dimulainya Ujian Kemampuan Akademik Perguruan Tinggi (College Scholastic Ability Test atau CSAT) pada hari Kamis (29/11), guna mendeteksi perangkat apa pun yang belum diserahkan. Menurut kementerian tersebut, meskipun peringatan pertama akan dikirimkan pada pukul 08.30 KST (Korea Standard Time), tepat sebelum tes dimulai, pihak kementerian berencana untuk mengirimkan pesan lain pada waktu yang tidak diungkapkan, guna mendeteksi peserta tes yang belum menyerahkan ponsel mereka. Kementerian tersebut menyatakan bahwa peringatan akan berbunyi selama 10,5 detik dengan volume penuh, seraya mengimbau masyarakat untuk tidak panik. Langkah ini diambil setelah Presiden Lee Jae Myung pada hari Selasa (17/11), mengatakan bahwa ia telah menginstruksikan pihak berwenang untuk meninjau pengiriman peringatan tambahan, bahkan selama masa pengujian, guna mendeteksi pelaku kecurangan.

Secara terpisah, menurut sejumlah sumber, kementerian pendidikan pada hari Rabu memberi tahu sekolah-sekolah di seluruh negeri, bahwa mereka hanya akan mengizinkan peserta ujian membawa pensil ke dalam ruang ujian CSAT, dengan merevisi daftar barang yang diperbolehkan.

Pihak berwenang sebelumnya telah memberi tahu para peserta ujian, bahwa mereka diperbolehkan membawa spidol hitam, pita koreksi, penghapus, pensil, serta isi pensil mekanik untuk keperluan ujian.

Dikutip dari Korea Times, berdasarkan aturan yang telah direvisi, perlengkapan tulis, kecuali pensil akan disediakan di lokasi tes.

Langkah tersebut tampaknya mencerminkan kekhawatiran, akan adanya pelanggaran yang melibatkan kamera mini yang disembunyikan, di dalam barang-barang pribadi yang dibawa oleh peserta ujian.

Korea Selatan baru-baru ini digemparkan oleh pengakuan, peraih nilai tertinggi dalam ujian akuntan pajak bersertifikat tahun ini, yang menyatakan bahwa ia telah berbuat curang dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dan perangkat digital.

Insiden tersebut semakin memperdalam kekhawatiran akan terjadinya kecurangan serupa pada ujian CSAT mendatang, sebuah peristiwa yang dianggap sangat penting dalam kehidupan di Korea Selatan, mengingat universitas tempat seseorang menempuh pendidikan dapat sangat memengaruhi prospek karirnya.

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