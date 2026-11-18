JawaPos.com - Pemerintah Korea Selatan berupaya mematikan akses Wi-Fi publik, di lokasi-lokasi pelaksanaan ujian masuk perguruan tinggi pada hari Kamis besok. Pemerintah Korea Selatan juga mewajibkan, para peserta ujian untuk menyerahkan semua perangkat pintar mereka, di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai kecurangan yang menggunakan kecerdasan buatan (AI). Pihak tersebut juga akan membentuk, satuan tugas untuk mencegah kecurangan selama pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik Perguruan Tinggi (College Scholastic Ability Test atau CSAT). Langkah-langkah tersebut, dibahas dalam rapat darurat lintas pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Han Seong Sook pada hari Senin (16/11). Rapat ini digelar setelah peserta dengan nilai tertinggi dalam ujian lisensi akuntan pajak nasional, mengaku telah berbuat curang dengan menggunakan kamera mini dan kecerdasan buatan generatif (generative AI). Seong Sook memerintahkan Kementerian Pendidikan untuk meninjau prosedur keamanan dan pengawasan di lokasi ujian, serta menyelidiki setiap kejanggalan berdasarkan bukti objektif.

Ia meminta kementerian sains untuk bekerja sama dengan instansi lain, guna menentukan apakah Wi-Fi publik dapat dinonaktifkan di semua lokasi ujian, selama pelaksanaan ujian berlangsung.

“Kecurangan yang dilakukan oleh segelintir orang, tidak boleh sampai merugikan peserta ujian yang telah berusaha dengan jujur, ataupun merusak kepercayaan terhadap sistem ujian itu sendiri,” ungkap Seong Sook, seperti yang dikutip dari Korea Times.

Peserta ujian diwajibkan untuk menyerahkan perangkat mereka sebelum sesi pertama dimulai, tidak hanya ponsel pintar dan kacamata berbasis kecerdasan buatan (AI), tetapi juga perangkat digital apa pun.

Kebijakan ini diambil menyusul pengakuan dari peraih nilai tertinggi dalam ujian akuntan pajak, peserta tersebut memotret soal-soal ujian menggunakan kamera mini, serta memanfaatkan ponsel pintar dan teknologi AI generatif untuk memperoleh jawaban.

Pihak kepolisian telah menyita kamera mini dan peralatan lainnya dari yang bersangkutan, dan saat ini tengah melakukan penyelidikan.

Pengawas akan memeriksa keberadaan lensa kamera, kacamata dengan gagang yang sangat tebal, serta tanda-tanda lain yang mengindikasikan penggunaan kacamata pintar saat melakukan verifikasi identitas peserta ujian di awal setiap sesi.

Setidaknya satu staf yang telah dilatih untuk mengenali kacamata pintar, akan bertugas di setiap lokasi ujian, dari total 1.312 lokasi ujian yang tersebar di seluruh negeri.

Kamera yang disembunyikan di dalam pakaian atau alat dengar seukuran butiran beras, bisa lebih sulit dideteksi dibandingkan kacamata pintar.

Kementerian pendidikan menyatakan akan memberikan panduan tambahan kepada pengawas ujian, mengenai cara mengenali perilaku yang mungkin mengindikasikan penggunaan kamera mini.

Pengawas juga dapat meminta bantuan kepada otoritas pendidikan melalui saluran khusus (hotline).

Pemerintah akan menerapkan pemeriksaan yang lebih ketat bahkan setelah ujian usai, dengan kepolisian yang ditugaskan untuk menyelidiki dugaan kecurangan.

Jika kecurangan terbukti setelah ujian, pihak berwenang dapat membatalkan hasil kelulusan, membatasi kelayakan untuk mengikuti ujian di masa mendatang, atau menyerahkan kasus tersebut kepada kepolisian.

Menurut Seong Sook, kekhawatiran mengenai kecurangan dengan menggunakan teknologi yang berkembang pesat, dikhawatirkan dapat merusak keadilan serta kredibilitas ujian.

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