Xi Jinping: Kawasan Asia-Pasifik Pendorong Utama Ekonomi Global
Presiden Tiongkok Xi Jinping. (Yan Yan/Xinhua melalui AP)
JawaPos.com - Presiden Tiongkok Xi Jinping menyatakan bahwa kawasan Asia-Pasifik telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi global berkat stabilitas jangka panjang di kawasan tersebut.
"Perekonomian kawasan Asia-Pasifik menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan positif, serta telah menjadi penggerak yang penting bagi pertumbuhan ekonomi global berkat situasi kawasan yang stabil dalam jangka panjang," kata Xi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) CEO Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).
KTT tersebut berlangsung di Shenzhen, Tiongkok, pada 17-18 November dengan dihadiri oleh para pemimpin dari 12 anggota blok ekonomi tersebut. Pertemuan itu akan ditutup dengan pengesahan dokumen akhir bertajuk “Shenzhen Initiative”.
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Dokumen tersebut selanjutnya akan diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam Pertemuan Informal Pemimpin Ekonomi APEC ke-33 yang dijadwalkan berlangsung pada 18-19 November. (*)
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