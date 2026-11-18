JawaPos.com - Parlemen Israel (Knesset) memilih Matan Kahana sebagai ketua baru pada Selasa (17/11). Kemenangan sekutu politik Gadi Eisenkot tersebut menjadi langkah penting bagi kubu oposisi untuk membatalkan sejumlah kebijakan kontroversial pemerintahan Benjamin Netanyahu.

Kahana meraih 66 suara dari total 120 anggota Knesset. Dia mengalahkan Ofir Katz, kandidat yang diusung Partai Likud pimpinan Netanyahu, yang memperoleh 52 suara.

Pemilihan berlangsung setelah perdebatan sengit selama lebih dari 7 jam. Jabatan ketua parlemen memiliki peran strategis karena pemegangnya berwenang mengatur agenda persidangan, termasuk mempercepat atau menunda pembahasan serta pemungutan suara terhadap rancangan undang-undang.

"Saya akan menjadi Ketua Knesset untuk semua orang, tanpa memandang ras, agama, maupun gender," kata Kahana dalam pidato pelantikannya dilansir Aljazeera.

Kahana merupakan mantan anggota pasukan khusus militer Israel berusia 54 tahun. Dia diperkirakan mulai menjalankan agenda perubahan terhadap sejumlah kebijakan dalam negeri yang diwariskan pemerintahan Netanyahu, terutama terkait reformasi sistem peradilan yang selama ini menuai kontroversi.

Kemenangan Kahana juga memperkuat posisi politik Eisenkot, yang saat ini tengah berupaya membentuk pemerintahan baru untuk menggantikan Netanyahu.

Hasil pemilihan ketua parlemen tersebut tidak terlepas dari dinamika politik setelah pemilu legislatif Israel pada 27 Oktober lalu. Dalam pemilu itu, tidak ada satu pun blok politik yang berhasil mengamankan mayoritas kursi di Knesset.

Blok politik yang dipimpin Eisenkot memperoleh 48 kursi, sedangkan kubu Netanyahu mengamankan 53 kursi. Sementara itu, dua koalisi partai yang didominasi warga Arab meraih total 19 kursi, jumlah yang belum pernah dicapai sebelumnya.

Dukungan dari dua kelompok politik Arab tersebut turut mengantarkan Kahana ke kursi ketua parlemen. Satu anggota parlemen dari kelompok Arab diketahui tidak hadir dalam pemungutan suara.

Sebelumnya, partai Netanyahu dan kelompok Eisenkot sempat bertemu pada Minggu untuk membahas kemungkinan membentuk pemerintahan persatuan. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan karena kedua tokoh sama-sama menginginkan posisi perdana menteri.

Netanyahu, yang telah beberapa kali menjabat sebagai perdana menteri selama sekitar tiga dekade terakhir, masih berupaya mempertahankan pengaruh politiknya.

Berpeluang Batalkan Kebijakan Netanyahu Terpilihnya Kahana membuka peluang bagi kubu Eisenkot untuk mengubah sejumlah kebijakan legislatif Netanyahu, bahkan sebelum pemerintahan baru terbentuk.

Eisenkot sebelumnya menyatakan ingin membatalkan reformasi besar-besaran yang dinilai mengurangi independensi lembaga peradilan. Kebijakan tersebut menjadi salah satu agenda kontroversial pemerintahan Netanyahu.

Selain itu, Eisenkot berjanji segera membentuk komisi penyelidikan negara untuk mengusut kegagalan keamanan Israel yang memungkinkan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terjadi.

Netanyahu selama ini menolak pembentukan penyelidikan independen. Dia justru mengusulkan mekanisme penyelidikan yang anggota-anggotanya dipilih oleh kalangan politisi.

Persoalan tersebut menjadi salah satu tekanan politik terhadap Netanyahu. Dia juga menghadapi sejumlah tuduhan korupsi yang berpotensi membawanya ke penjara jika kehilangan kekuasaan.

Sementara itu, Kahana bukan sosok baru dalam pemerintahan Israel. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Urusan Agama dalam pemerintahan non-Netanyahu pada periode 2021–2022.

Saat itu, Kahana sempat berselisih dengan kelompok Yahudi ultra-Ortodoks karena berupaya mengurangi kewenangan Kepala Rabi Israel.

Meski merupakan penganut Yahudi yang taat, Kahana menjadi bagian dari strategi Eisenkot untuk membangun koalisi luas yang mencakup kelompok liberal sekuler hingga kalangan konservatif religius.