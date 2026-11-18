JawaPos.com - NVIDIA menghadapi tantangan besar mencari CEO permanen setelah pengunduran diri Jensen Huang akibat skandal perselingkuhan. Sejumlah nama pun mulai diperbincangkan sebagai calon pengganti CEO perusahaan semikonduktor yang ikut didirikan Jensen Huang, mulai dari eksekutif internal seperti Colette Kress dan Ian Buck hingga pimpinan perusahaan teknologi lain, termasuk Lisa Su dan Johny Srouji.

Untuk mengisi sementara kekosongan posisi CEO, perusahaan telah menunjuk Colette Kress yang sebelumnya menjabat sebagai chief financial officer (CFO). Namun, penunjukan tersebut belum memastikan bahwa Kress akan menjadi pemimpin permanen NVIDIA.

Dewan direksi disebut lebih mengutamakan ketepatan dalam memilih CEO baru dibandingkan mempercepat proses seleksi. Karena itu, peluang kandidat dari luar perusahaan tetap terbuka.

Persaingan ini menarik karena calon pengganti Huang memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang memahami bisnis NVIDIA dari dalam, memiliki pengalaman mengembangkan teknologi chip, hingga pernah memimpin perusahaan teknologi global.

Berikut tujuh nama yang masuk dalam spekulasi kandidat pengganti Jensen Huang sebagai CEO NVIDIA.

1. Colette Kress, CEO Interim yang Sudah Mengenal Bisnis Nvidia

Colette Kress menjadi salah satu kandidat yang memiliki keuntungan karena saat ini sudah menjalankan tugas sebagai CEO interim NVIDIA.

Kress bergabung dengan NVIDIA sebagai CFO sejak 2013. Sebelum bergabung, dia pernah menduduki posisi keuangan di Microsoft dan Cisco.

Pengalamannya selama lebih dari satu dekade di NVIDIA membuat Kress memahami kondisi keuangan, strategi bisnis, serta perkembangan perusahaan. Dia juga sudah dikenal investor melalui keterlibatannya dalam laporan kinerja keuangan kuartalan NVIDIA.

Posisi tersebut membuat Kress memiliki modal pengalaman untuk melanjutkan kepemimpinan perusahaan. Namun, kemampuannya menjaga stabilitas perusahaan di tengah pergantian kepemimpinan menjadi salah satu hal yang akan diperhatikan.

2. Ian Buck, Arsitek Teknologi CUDA

Nama Ian Buck juga masuk dalam pembicaraan mengenai calon pengganti Jensen Huang. Berbeda dengan Kress yang memiliki latar belakang keuangan, Buck berasal dari bidang teknologi dan pengembangan produk.

Buck telah bekerja di NVIDIA sejak 2004. Saat ini, dia menjabat sebagai Vice President sekaligus General Manager untuk divisi Hyperscale dan High-Performance Computing (HPC).

Tanggung jawabnya mencakup lini produk pusat data, komputasi awan, dan HPC. Ketiga sektor tersebut menjadi bagian penting dari bisnis NVIDIA, terutama ketika kebutuhan komputasi untuk pengembangan kecerdasan buatan terus meningkat.

Buck juga dikenal sebagai sosok di balik pengembangan CUDA (Compute Unified Device Architecture), platform milik NVIDIA yang memungkinkan pengembang menjalankan perangkat lunak menggunakan GPU perusahaan tersebut.

Pengalaman panjang di bidang teknologi membuat Buck memiliki pemahaman mendalam mengenai salah satu fondasi utama bisnis NVIDIA.

3. Rene Haas, CEO Arm yang Pernah Bekerja di Nvidia

Rene Haas menjadi salah satu nama dari luar NVIDIA yang diperhitungkan dalam spekulasi pergantian CEO.

Saat ini, Haas menjabat sebagai CEO Arm, perusahaan semikonduktor asal Inggris. Pengalamannya di industri chip membuatnya memiliki pemahaman mengenai persaingan dan perkembangan pasar semikonduktor global.

Haas juga bukan sosok yang sepenuhnya asing bagi NVIDIA. Dia pernah bekerja di perusahaan tersebut selama tujuh tahun sebelum meninggalkannya pada 2013.

Ketika masih di NVIDIA, Haas bekerja sebagai Vice President dan General Manager untuk bisnis produk komputasi. Dia juga pernah bekerja dekat dengan Jensen Huang.

Selain memiliki pengalaman di NVIDIA, Haas mempunyai hubungan profesional dengan perusahaan tersebut melalui kolaborasi Arm dan NVIDIA yang telah berlangsung lebih dari satu dekade dalam pengembangan dan produksi CPU.

4. Lisa Su, CEO AMD Sekaligus Sepupu Jensen Huang

Lisa Su merupakan kandidat yang menarik perhatian karena saat ini memimpin AMD, salah satu pesaing terbesar NVIDIA di industri semikonduktor.

Su telah menjabat sebagai CEO AMD sejak 2014. Di bawah kepemimpinannya, AMD berkembang menjadi salah satu pemain penting dalam industri prosesor dan komputasi.

Namanya ikut masuk dalam spekulasi pengganti Huang karena pengalaman panjang memimpin perusahaan teknologi yang bersaing langsung dengan NVIDIA.

Ada pula fakta menarik mengenai hubungan keluarga keduanya. Lisa Su diketahui merupakan sepupu Jensen Huang.

Jika Su benar-benar bergabung dengan NVIDIA, perpindahan tersebut tentu akan menjadi salah satu perubahan kepemimpinan paling menarik dalam industri semikonduktor.

5. Johny Srouji, Sosok di Balik Apple Silicon

Mengutip Mashable, Johny Srouji menjadi salah satu kandidat eksternal yang disebut mendapat perhatian dalam proses pencarian CEO baru NVIDIA.

Menurut laporan Semafor yang dikutip dalam tulisan sumber, perusahaan pencari eksekutif yang dilibatkan NVIDIA disebut serius mempertimbangkan Srouji.

Srouji sebelumnya menjabat sebagai Senior Vice President of Hardware Technologies di Apple. Dia kemudian dipromosikan menjadi Chief Hardware Officer setelah pergantian kepemimpinan perusahaan tersebut.

Namanya dikenal melalui perannya dalam pengembangan Apple Silicon, termasuk proses transisi Apple dari penggunaan prosesor Intel menuju chipset buatannya sendiri.

Pengalaman tersebut relevan dengan bisnis NVIDIA yang bertumpu pada pengembangan teknologi komputasi dan semikonduktor.

Sebelumnya, Mark Gurman dari Bloomberg juga pernah melaporkan bahwa Srouji mempertimbangkan untuk meninggalkan Apple. Namun, mantan CEO Apple Tim Cook berhasil meyakinkannya untuk tetap bertahan.

Perubahan kepemimpinan di NVIDIA kini kembali memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan Srouji mencari tantangan baru.

6. Tim Cook, Mantan CEO Apple yang Ikut Disebut Donald Trump

Nama Tim Cook juga muncul dalam spekulasi kandidat pengganti Jensen Huang. Namun, berbeda dengan kandidat lainnya, namanya turut disebut langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Setelah kabar pengunduran diri Huang muncul, Trump menulis melalui platform Truth Social bahwa hanya ada satu sosok yang pantas menggantikannya, yakni Tim Cook.

Dia juga menyebut Cook sebagai legenda yang menggantikan legenda.

Meski demikian, peluang Cook untuk mengambil posisi CEO NVIDIA masih menghadapi sejumlah pertimbangan. Cook baru saja meninggalkan jabatan CEO Apple dan masih memiliki posisi sebagai executive chairman.

Jika menerima posisi di NVIDIA, dia juga harus meninggalkan jabatan tersebut.

7. Nikesh Arora, CEO Perusahaan Keamanan Siber

Nama terakhir adalah Nikesh Arora, yang saat ini menjabat sebagai CEO Palo Alto Networks, perusahaan yang bergerak di bidang keamanan siber.

Arora memiliki pengalaman panjang di industri teknologi. Sebelum memimpin Palo Alto Networks, dia pernah bekerja di Google sebagai Chief Business Officer.

Dia juga memiliki pengalaman di T-Mobile serta pernah menjabat sebagai Presiden dan Chief Operating Officer SoftBank, perusahaan investasi teknologi global.

Latar belakang tersebut memberikan Arora pengalaman dalam mengelola bisnis teknologi berskala besar, termasuk perusahaan dengan operasi dan pasar internasional.

Namanya masuk dalam daftar spekulasi kandidat karena pengalaman kepemimpinannya di sejumlah perusahaan teknologi.

Persaingan CEO Baru Nvidia Tidak Hanya Soal Teknologi Ketujuh nama tersebut memperlihatkan beragam latar belakang kandidat yang berpotensi menggantikan Jensen Huang. Colette Kress dan Ian Buck mewakili jajaran internal NVIDIA, sementara Rene Haas, Lisa Su, Johny Srouji, Tim Cook, dan Nikesh Arora berasal dari luar perusahaan.

Tantangan bagi CEO berikutnya bukan hanya mempertahankan bisnis GPU, tetapi juga menjaga posisi NVIDIA dalam industri komputasi, pusat data, dan kecerdasan buatan.

Pengalaman teknis, kemampuan mengelola perusahaan besar, serta pemahaman terhadap strategi bisnis menjadi aspek penting dalam proses pergantian kepemimpinan tersebut.