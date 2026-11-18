JawaPos.com - NVIDIA memprioritaskan pencarian chief executive officer (CEO) permanen untuk menggantikan Jensen Huang yang diduga terlibat skandal perselingkuhan. Dewan direksi perusahaan teknologi asal Amerika Serikat itu menegaskan tidak ingin terburu-buru menentukan sosok pemimpin baru, meskipun proses pergantian kepemimpinan kini menjadi perhatian pasar.

Keputusan tersebut muncul setelah Jensen Huang mengundurkan diri dari jabatan presiden, CEO, sekaligus anggota dewan direksi. Untuk sementara, posisi CEO NVIDIA dipegang oleh Colette Kress yang sebelumnya menjabat sebagai chief financial officer (CFO).

Dewan direksi menilai penunjukan pemimpin baru membutuhkan pertimbangan matang. Karena itu, perusahaan memilih mengutamakan kualitas kandidat dibandingkan mempercepat proses pengisian jabatan strategis tersebut.

Langkah ini sekaligus mengindikasikan bahwa NVIDIA tidak hanya mempertimbangkan kandidat dari jajaran internal. Peluang untuk merekrut eksekutif dari luar perusahaan juga terbuka dalam proses pencarian tersebut.

Sikap dewan direksi tersebut turut memengaruhi spekulasi mengenai siapa yang akan memimpin NVIDIA selanjutnya. Colette Kress, yang saat ini menjalankan tugas sebagai CEO interim, sebelumnya dipandang sebagai salah satu kandidat potensial dari internal perusahaan.

Namun, komitmen dewan untuk melakukan pencarian secara menyeluruh membuat peluang Kress menjadi CEO permanen mulai dipertanyakan pelaku pasar.

Pasalnya, jika dewan direksi sejak awal ingin mempertahankan kesinambungan kepemimpinan melalui promosi internal, penunjukan CEO interim sebagai pemimpin definitif bisa menjadi pilihan yang lebih sederhana.

Sebaliknya, proses seleksi yang melibatkan kandidat eksternal menunjukkan bahwa NVIDIA masih membuka berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan final.

Sejumlah nama dari industri teknologi juga berpotensi masuk dalam spekulasi mengenai suksesi kepemimpinan NVIDIA. Di antaranya Rene Haas, CEO Arm, dan Lisa Su, CEO AMD.

Keduanya memiliki pengalaman memimpin perusahaan semikonduktor besar, sehingga menarik untuk diperhitungkan dalam pembahasan mengenai calon pemimpin NVIDIA.

Meski demikian, belum ada kepastian bahwa kedua eksekutif tersebut masuk dalam daftar resmi kandidat. Nama-nama itu masih sebatas kemungkinan yang menjadi bahan spekulasi pasar.

Keputusan akhir akan sangat bergantung pada pertimbangan dewan direksi, termasuk kemampuan kandidat dalam menjaga posisi NVIDIA di industri kecerdasan buatan (AI) dan semikonduktor global.

Pencarian CEO NVIDIA jadi Perhatian Investor Pergantian CEO di NVIDIA bukan sekadar persoalan mengisi jabatan yang kosong. Perusahaan tersebut memiliki posisi strategis dalam perkembangan industri AI, terutama melalui bisnis prosesor grafis (GPU) dan infrastruktur komputasi untuk pusat data.

Karena itu, sosok pemimpin berikutnya akan menghadapi tantangan mempertahankan pertumbuhan bisnis sekaligus menjaga keunggulan teknologi NVIDIA di tengah persaingan industri yang semakin ketat.

Pasar kini akan mencermati perkembangan proses seleksi, termasuk kemungkinan penggunaan perusahaan pencari eksekutif atau executive search firm, promosi dari jajaran internal, hingga munculnya kandidat eksternal yang lebih diunggulkan.

Sementara itu, perubahan struktur jabatan di tingkat eksekutif juga dapat menjadi petunjuk mengenai arah suksesi kepemimpinan perusahaan.