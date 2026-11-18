JawaPos.com - Sebuah pesawat angkut militer An-12 milik Rusia jatuh di wilayah Kemerovo, Siberia Barat Daya, Rusia, Selasa (17/11) waktu setempat.

Kecelakaan tersebut dilaporkan menewaskan seluruh 19 orang yang berada di dalam pesawat. Dugaan awal penyebab jatuhnya pesawat menurut otoritas Rusia mengarah pada kerusakan teknis.

Kementerian Pertahanan Rusia, sebagaimana dikutip kantor berita pemerintah RIA, menyebut pesawat tersebut jatuh di kawasan yang tidak berpenghuni. Lokasi kecelakaan berada di sekitar Desa Yagunovo, wilayah Kemerovo.

"Penyebab awal bencana adalah kerusakan teknis," demikian keterangan Kementerian Pertahanan Rusia yang dikutip RIA.

Meski dugaan awal sudah disampaikan, penyebab pasti kecelakaan masih harus dipastikan melalui penyelidikan.

Tim darurat dan petugas terkait telah dikerahkan ke lokasi untuk menangani dampak kecelakaan sekaligus membantu proses investigasi.

Gubernur Kemerovo Ilya Seredyuk mengatakan petugas telah berhasil memadamkan api yang muncul setelah pesawat jatuh.

Melalui unggahan video di Telegram dari lokasi kejadian, Seredyuk memperlihatkan area kecelakaan di sekitar Desa Yagunovo. Ia menjelaskan bahwa pesawat sedang melintasi wilayah tersebut ketika insiden terjadi.

Menurut Seredyuk, prioritas petugas di lapangan adalah membantu proses penyelidikan untuk mengungkap penyebab kecelakaan.

Bukan Kecelakaan Pesawat Militer Pertama di Rusia Kecelakaan An-12 ini menambah catatan insiden kecelakaan udara yang melibatkan pesawat militer Rusia.

Sebelumnya, pada September, sebuah pesawat pembom strategis Tu-95 milik Rusia juga jatuh saat menjalani penerbangan latihan di wilayah Amur, Rusia timur jauh.

Insiden tersebut menewaskan enam awak pesawat. Sementara itu, satu awak lainnya selamat meski mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi pesawat Tu-95 tersebut jatuh di kawasan tidak berpenghuni. Pesawat juga dipastikan tidak membawa persenjataan ketika kecelakaan terjadi.

Tim penyelidik militer kemudian diterbangkan ke lokasi untuk mencari tahu penyebab insiden.

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Pemerintah daerah menyebut kecelakaan terjadi di sekitar Desa Krasnoyarovo, dekat Sungai Zeya dan tidak jauh dari perbatasan Rusia dengan Tiongkok.

Dalam insiden tersebut, para pilot disebut telah berupaya mengarahkan pesawat menjauh dari permukiman penduduk sebelum akhirnya jatuh.

Tu-95 sendiri merupakan pesawat pembom strategis bermesin turboprop empat yang dikembangkan pada era Perang Dingin. Pesawat ini menjadi salah satu aset penting dalam kekuatan udara strategis Rusia.

Dalam perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung lebih dari empat setengah tahun, militer Rusia kerap menggunakan Tu-95 untuk meluncurkan rudal jelajah konvensional ke wilayah Ukraina.

Meski demikian, kecelakaan Tu-95 pada September tersebut tidak berkaitan langsung dengan operasi tempur karena pesawat sedang menjalani penerbangan latihan.