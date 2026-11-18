JawaPos.com - Seekor panda merah bernama Futa di Jepang mencatat rekor dunia Guinness World Records sebagai panda merah tertua yang hidup dalam penangkaran. Pada usia 23 tahun, satwa penghuni Chiba Zoological Park itu diperkirakan telah berusia lebih dari 100 tahun jika disetarakan dengan usia manusia.

Dilansir dari Kyodo, Rabu (18/11), Futa genap berusia 23 tahun 135 hari pada Selasa. Panda merah jantan tersebut tinggal di Chiba Zoological Park, Prefektur Chiba, tidak jauh dari Tokyo.

Rekor sebelumnya dipegang panda merah di sebuah kebun binatang di Montana, Amerika Serikat. Satwa tersebut hidup hingga usia 21 tahun 265 hari.

Futa lahir pada 2003 di sebuah kebun binatang di Prefektur Shizuoka, Jepang bagian tengah. Setahun kemudian, dia dipindahkan ke kebun binatang Chiba untuk keperluan pengembangbiakan.

Sejak masih muda, Futa menarik perhatian karena kebiasaannya berdiri tegak menggunakan kedua kaki belakang. Kebiasaan tersebut membuatnya populer dan hingga kini masih menjadi salah satu daya tarik kebun binatang.

Menurut seorang penjaga kebun binatang, Futa sempat terlihat menyeret kaki belakang kirinya pada Oktober lalu. Namun, kondisinya kini dilaporkan telah pulih dengan baik.

Pencapaian tersebut dirayakan Chiba Zoological Park pada Selasa. Sekitar 150 penggemar datang untuk mengikuti acara perayaan rekor Futa.

Salah satunya Daisuke Mori, warga Distrik Nerima, Tokyo, yang telah menggemari Futa selama 20 tahun.

"Saya berharap Futa berumur panjang dan terus memecahkan rekor," kata Mori, 51 tahun. Dia mengaku mengunjungi kebun binatang tersebut dua hingga tiga kali setiap tahun untuk melihat panda merah itu.