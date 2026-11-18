JawaPos.com - Serangkaian gangguan teknologi mengguncang Amerika Serikat (AS) dalam beberapa hari terakhir.

Masalah tersebut terjadi di berbagai sektor, mulai dari penerbangan, perbankan, layanan digital Apple, hingga jaringan komunikasi rahasia Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat atau National Security Agency (NSA).

Rentetan insiden ini memunculkan kekhawatiran mengenai ketahanan infrastruktur digital AS di tengah meningkatnya ancaman keamanan siber.

Salah satu insiden yang menjadi perhatian adalah gangguan pada NSANet, jaringan internal rahasia yang digunakan pegawai NSA untuk berkomunikasi dan mengakses informasi intelijen.

Jaringan tersebut sempat mengalami gangguan pada Selasa (17/11) Waktu AS ketika lembaga itu menjalankan pemeliharaan rutin.

Meski NSA memastikan kemampuan operasional utamanya tetap berjalan, insiden ini menambah daftar gangguan sistem yang terjadi dalam waktu berdekatan.

Situasi tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan infrastruktur digital AS menghadapi risiko teknis maupun potensi serangan siber.

Seorang pejabat pertahanan AS yang mengetahui persoalan tersebut mengonfirmasi gangguan NSANet kepada Associated Press (AP), dengan syarat identitasnya tidak dipublikasikan karena tidak berwenang membahas masalah itu secara terbuka.

Dalam pernyataan resminya, NSA menyebut gangguan terjadi selama pemeliharaan rutin yang telah dijadwalkan.

"Badan Keamanan Nasional mengalami degradasi sementara selama pemeliharaan rutin yang dijadwalkan," demikian pernyataan NSA dikutip AP.

Lembaga intelijen itu menyatakan sejumlah sistem internal memang terdampak, tetapi kemampuan yang berkaitan langsung dengan misi utama tetap beroperasi.

"Sementara beberapa sistem internal terpengaruh, kemampuan mission-critical tetap beroperasi penuh dan kemampuan kami untuk mempertahankan keamanan nasional terus berlanjut," lanjut pernyataan tersebut.

NSA juga menyebut infrastrukturnya memiliki beberapa lapisan sistem cadangan untuk menjaga operasional tetap berjalan selama pemeliharaan terencana maupun ketika terjadi gangguan tidak terduga.

Namun, lembaga tersebut belum mengungkap penyebab teknis secara terperinci, durasi gangguan, maupun cakupan sistem yang terdampak.

Gangguan Merembet ke Penerbangan dan Perbankan Gangguan NSANet bukan satu-satunya persoalan teknologi yang terjadi di AS. Dalam rentang beberapa hari, sejumlah layanan penting juga mengalami masalah yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan dunia usaha.

Pada Jumat lalu, sistem pengatur lalu lintas udara AS mengalami kelebihan beban hingga menyebabkan otoritas penerbangan memberlakukan penghentian sementara aktivitas penerbangan atau ground stop.

Kemudian pada Senin, JPMorgan Chase mengalami persoalan teknis yang menimbulkan efek berantai terhadap sistem keuangan.

United Airlines juga menghadapi gangguan pada sistem internalnya. Akibatnya, sejumlah penerbangan mengalami keterlambatan keberangkatan.

Sementara itu, Apple mengakui melalui halaman status sistemnya bahwa Apple Music, App Store, dan AppleCare mengalami gangguan total pada Selasa setelah perusahaan melakukan pembaruan internal.

Rentetan kejadian tersebut memperlihatkan bagaimana gangguan pada sistem digital dapat berdampak luas.

Masalah pada satu infrastruktur tidak hanya menghambat layanan internal perusahaan, tetapi juga berpotensi memengaruhi aktivitas transportasi, transaksi keuangan, hingga komunikasi lembaga strategis.

Meski terjadi dalam waktu berdekatan, belum ada bukti bahwa seluruh insiden tersebut saling berkaitan atau merupakan bagian dari serangan siber terkoordinasi.

Pemerintah AS Belum Temukan Bukti Peretasan Menteri Luar Negeri AS sekaligus Penasihat Keamanan Nasional Presiden Donald Trump, Marco Rubio, menegaskan pemerintah belum menemukan indikasi bahwa rangkaian gangguan tersebut disebabkan oleh aktivitas peretasan atau tindakan pihak asing.

"Kami sama sekali tidak memiliki bukti atau alasan untuk meyakini bahwa masing-masing insiden yang terpisah ini berkaitan dengan aktor jahat, peretas siber, kriminal, negara lain, atau aktor berbahaya dalam bentuk apa pun," kata Rubio kepada wartawan saat mendampingi Presiden Trump dalam perjalanan di Asia.

Rubio mengakui bahwa laporan gangguan teknis yang muncul berturut-turut memang menimbulkan keresahan.

Ia mengatakan, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan, tetapi masing-masing kejadian memiliki karakteristik dan penyebab berbeda. Beberapa di antaranya bahkan berkaitan dengan persoalan teknis yang kompleks.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah AS belum melihat bukti yang cukup untuk menghubungkan gangguan pada berbagai sektor dengan serangan siber dari pihak luar.

Kendati demikian, belum adanya indikasi serangan bukan berarti setiap persoalan keamanan telah sepenuhnya terjawab.

Gangguan pada jaringan strategis seperti NSANet tetap membutuhkan pemeriksaan teknis untuk memastikan tidak terjadi akses ilegal selama sistem mengalami masalah.

Sementara itu, Direktur Intelijen Nasional AS Jay Clayton menilai rangkaian gangguan tersebut kemungkinan berkaitan dengan pembaruan sistem komputer yang dilakukan secara bersamaan oleh berbagai lembaga pemerintah dan perusahaan swasta.

Menurut dia, banyak organisasi sedang memperbaiki sistem lama yang memiliki kerentanan keamanan, sudah usang, atau tidak kompatibel dengan teknologi baru.

"Banyak orang sedang menambal sistem mereka," ujar Clayton dalam wawancara dengan CNBC.

Ia menjelaskan bahwa proses pembaruan atau patching biasanya mengharuskan sistem dihentikan sementara sebelum kembali beroperasi. Dalam proses tersebut, gangguan teknis bisa terjadi.

"Sudah waktunya melakukan peningkatan pada seluruh infrastruktur digital kita. Ketika Anda memperbaiki dan meningkatkan sistem, mematikannya lalu menghidupkannya kembali, ada hal-hal seperti ini yang bisa terjadi," kata Clayton.

Baca Juga:Israel Lancarkan Serangan Udara ke Rumah Sakit Nasser di Gaza

Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa upaya meningkatkan keamanan justru dapat memunculkan tantangan operasional baru.

Apalagi, sistem lama yang digunakan lembaga pemerintah maupun perusahaan besar tidak selalu mudah disesuaikan dengan teknologi terbaru.

Di sisi lain, proses pembaruan yang tidak dikelola secara hati-hati juga berpotensi menciptakan celah keamanan baru.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite Intelijen Senat AS dari Partai Demokrat, Mark Warner, menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang turut mengubah lanskap keamanan siber.

Menurut dia, AI memungkinkan identifikasi kerentanan pada sistem dalam jumlah besar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kondisi tersebut membuat perusahaan dan lembaga pemerintah menghadapi tekanan untuk segera memperbaiki celah keamanan, bahkan ketika banyak organisasi melakukannya dalam waktu bersamaan.

"AI membuat identifikasi kerentanan pada sistem dalam jumlah sangat besar bisa dilakukan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini menciptakan tekanan besar bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk segera menambal kerentanan tersebut, sering kali secara bersamaan," kata Warner dalam sebuah pernyataan.

Warner menilai sistem yang tidak dirancang untuk menghadapi perubahan teknologi secepat itu berpotensi mengalami tekanan operasional.

Ia juga menegaskan bahwa setiap insiden tetap harus diselidiki secara menyeluruh.

"Meski kita masih perlu mencari tahu secara menyeluruh penyebab insiden-insiden ini, bukti sejauh ini mengarah pada upaya yang sah untuk mengamankan sistem kita, bukan aktivitas jahat," ujarnya.

Serangkaian gangguan digital tersebut menjadi pengingat bahwa ketahanan infrastruktur teknologi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem keamanan.