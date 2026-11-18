JawaPos.com - CEO VinFast Asia Tapan Ghosh dalam paparannya mengenai solusi mobilitas hijau menjelaskan, pengembangan teknologi kendaraan harus berjalan beriringan dengan peningkatan pengalaman konsumen.

Menurut dia, terdapat sejumlah pertimbangan utama masyarakat ketika membeli kendaraan listrik (EV). Mulai dari pilihan model, kualitas baterai, biaya kepemilikan, nilai jual kembali, kemudahan pengisian daya, hingga layanan purnajual.

"Menemukan mobil yang sesuai kebutuhan dan anggaran merupakan langkah pertama. Namun, konsumen juga mempertimbangkan biaya yang harus mereka keluarkan selama masa kepemilikan," kata Tapan Ghosh pada V-Creator All Star Summit 2026 di Vinpearl Nha Trang, Vietnam.

Untuk menjawab kekhawatiran mengenai baterai dan biaya pembelian, VinFast menawarkan program berlangganan baterai untuk model tertentu di sejumlah pasar, termasuk Indonesia dan Filipina.

Skema tersebut memungkinkan konsumen mengurangi biaya pembelian awal kendaraan. Bagi konsumen yang membeli kendaraan beserta baterainya, VinFast juga menyediakan garansi jangka panjang.

Di sejumlah pasar, perusahaan turut menawarkan program jaminan nilai sisa kendaraan atau residual value guarantee untuk mengurangi kekhawatiran konsumen terhadap depresiasi harga kendaraan listrik.

Aspek infrastruktur pengisian daya juga menjadi perhatian. Di Vietnam, VinGroup, VinFast, dan V-Green mengembangkan jaringan pengisian daya yang secara bertahap diperluas ke pasar internasional.

"Kami ingin konsumen bisa menemukan fasilitas pengisian daya dengan mudah, baik melalui layar kendaraan maupun aplikasi VinFast di ponsel," ujar Tapan.

VinFast juga mengembangkan arsitektur elektronik dan elektrikal generasi berikutnya dengan mengintegrasikan AI serta komputasi cloud. Teknologi tersebut diarahkan untuk meningkatkan konektivitas dan sistem bantuan pengemudi.

Ke depan, kendaraan diharapkan mampu mempelajari pola penggunaan pemiliknya. Sistem dapat memberikan pengingat perawatan, rekomendasi berkendara yang lebih aman, hingga menyarankan lokasi pengisian daya ketika kapasitas baterai mulai menurun.

Selain teknologi dan infrastruktur, VinFast berencana memperluas jaringan showroom, dealer, serta pusat layanan untuk memberikan kemudahan kepada konsumen.

Tapan menilai, peralihan menuju mobilitas ramah lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Produsen bertugas mengembangkan kendaraan dan layanan, mitra menyediakan infrastruktur, sedangkan konsumen memberikan masukan berdasarkan pengalaman penggunaan sehari-hari.