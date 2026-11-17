JawaPos.com — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam upaya pengurangan senjata nuklir yang mungkin dihasilkan dari pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada 19 November mendatang. Pertemuan tiga negara berkekuatan nuklir terbesar itu dinilai menjadi peluang penting untuk menghidupkan kembali diplomasi perlucutan senjata di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.

Dilansir dari Channel News Asia (CNA), Selasa (17/11/2026), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan kesiapan tersebut saat berada di Manila untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, Senin (16/11). Dia menegaskan, PBB bersedia mengambil bagian apabila ketiga negara berhasil mencapai kesepakatan. "Jika terdapat program denuklirisasi, kami siap terlibat sepenuhnya dan berkontribusi agar program tersebut berhasil," kata Guterres.

Meski demikian, Guterres mengingatkan bahwa hasil tersebut belum dapat dipastikan. "Inilah yang ingin kami lihat. Namun, belum ada jaminan bahwa kita akan sampai ke tahap tersebut," ujarnya dalam konferensi pers. Pernyataan itu mencerminkan tantangan besar dalam mendorong negara-negara pemilik persenjataan nuklir untuk menyepakati pembatasan kekuatan militer strategis mereka.

Sementara itu, Gedung Putih sebelumnya menyatakan Trump akan mengangkat agenda pengurangan senjata nuklir dalam pertemuan trilateral pada 19 November di Shenzhen, Tiongkok. Ketiga pemimpin dijadwalkan bertemu di sela-sela forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). Pertemuan tersebut menjadi momentum bersejarah karena mempertemukan secara langsung pemimpin tiga negara dengan persediaan senjata nuklir terbesar di dunia.

Namun, agenda tersebut berhadapan dengan perbedaan kepentingan yang tidak sederhana. Trump menginginkan pembahasan pengurangan persenjataan nuklir melibatkan Tiongkok, tetapi Beijing selama bertahun-tahun menolak pembicaraan langsung dengan Washington mengenai program nuklirnya. Pemerintah Tiongkok berpendapat, Amerika Serikat dan Rusia seharusnya lebih dahulu berunding secara langsung karena kedua negara memiliki persediaan senjata nuklir jauh lebih besar.

Associated Press (AP) melaporkan, berakhirnya perjanjian New START pada Februari lalu turut memperbesar urgensi pembahasan tersebut. Perjanjian itu sebelumnya membatasi persenjataan nuklir strategis Amerika Serikat dan Rusia. Berakhirnya kesepakatan tersebut menghapus batasan bagi dua negara dengan persediaan hulu ledak nuklir terbesar itu untuk pertama kalinya dalam lebih dari setengah abad. Trump menginginkan perjanjian baru yang lebih modern dengan melibatkan Tiongkok.

Di sisi lain, AP mencatat bahwa persenjataan nuklir Tiongkok diperkirakan telah melampaui 600 hulu ledak, berdasarkan estimasi Pentagon. Jumlah tersebut masih jauh di bawah persediaan Amerika Serikat dan Rusia yang masing-masing diperkirakan melebihi 5.000 hulu ledak. Perbedaan skala persenjataan inilah yang menjadi salah satu alasan Beijing enggan masuk dalam kerangka perundingan yang sama.

Di tengah kebuntuan tersebut, PBB terus mendorong perlucutan senjata nuklir sebagai agenda keamanan internasional. Guterres sebelumnya memperingatkan bahwa meningkatnya ketegangan geopolitik dan persaingan negara-negara besar memperbesar risiko nuklir global. Karena itu, keterlibatan tiga kekuatan utama dinilai penting untuk membangun kembali kepercayaan dan mencegah perlombaan senjata yang semakin tidak terkendali.

Selain isu nuklir, Guterres juga menyerukan penyelesaian diplomatik atas perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Trump diperkirakan turut mengangkat persoalan tersebut dalam pertemuan di Shenzhen. Guterres menilai situasi di Timur Tengah membutuhkan perundingan serius. "Untuk mengatasi konflik di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Amerika Serikat, diperlukan perundingan diplomatik yang sungguh-sungguh agar situasi yang terus menggantung antara perang dan perdamaian dapat diakhiri. Ketidakpastian ini telah menimbulkan dampak serius bagi perekonomian global," katanya.