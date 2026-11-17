JawaPos.com — Microsoft mengungkap tiga persoalan teknis yang memicu gangguan global Outlook dan sejumlah layanan Microsoft 365 pada 12–13 November.

Investigasi awal perusahaan menemukan bahwa kerusakan tersebut bukan disebabkan satu kegagalan tunggal, melainkan kombinasi cacat perangkat lunak yang telah tersembunyi selama berbulan-bulan, lonjakan beban jaringan, serta berkurangnya kapasitas server. Gangguan yang berlangsung sekitar 24 jam itu melumpuhkan akses komunikasi digital di berbagai negara.

Dilansir dari ABC News, Selasa (17/11/2026), Microsoft menyampaikan permintaan maaf sekaligus membeberkan hasil penyelidikan awal melalui Charles Lamanna, Executive Vice President Copilot, Agents, and Platform. Dia menjelaskan bahwa persoalan bermula dari cacat tersembunyi atau latent defect pada sistem server. “Sebuah cacat tersembunyi menyebabkan server kewalahan dan tidak merespons ketika menghadapi kondisi beban tertentu,” tulis Lamanna dalam unggahannya di media sosial pada Senin (16/11).

Menurut Lamanna, cacat tersebut berasal dari perbaikan perangkat lunak yang sebelumnya disiapkan secara khusus untuk server gerbang jaringan Microsoft 365. Perubahan itu mulai diterapkan pada Juli dan tidak langsung menimbulkan masalah. Namun, ketika kondisi operasional berubah beberapa bulan kemudian, kelemahan yang selama ini tidak terdeteksi justru memicu kegagalan sistem. Dengan demikian, pembaruan yang semula ditujukan untuk memperbaiki infrastruktur menjadi salah satu sumber gangguan.

Faktor kedua adalah lonjakan beban pada gerbang jaringan atau network gateway, infrastruktur yang mengatur lalu lintas koneksi antara pengguna dan layanan Microsoft. Lamanna menyebut terjadi “lonjakan beban” pada komponen tersebut. Kondisi ini berkaitan dengan peralihan lalu lintas Microsoft Teams dari gerbang jaringan alternatif ke gerbang utama yang juga melayani Exchange Online. Peralihan itu membuat semakin banyak permintaan harus ditangani oleh infrastruktur yang sama.

Sementara itu, faktor ketiga adalah berkurangnya kapasitas server. Hampir 14 persen kapasitas pada gerbang jaringan sedang tidak beroperasi akibat persoalan lain yang muncul sehari sebelumnya. Microsoft menegaskan pengurangan tersebut sebenarnya masih dapat ditangani oleh kapasitas cadangan yang tersedia dan “tidak menimbulkan dampak jika berdiri sendiri”. Akan tetapi, ketika digabungkan dengan peningkatan beban jaringan, kondisi itu membuat server lebih rentan mengalami kegagalan.

Lamanna menjelaskan hubungan ketiga faktor tersebut dalam laporan awalnya. “Ketika peningkatan beban jaringan bertemu dengan berkurangnya kapasitas server, gerbang jaringan akhirnya mengalami cacat tersembunyi yang telah ada sejak Juli. Akibatnya, permintaan terus menumpuk hingga server berhenti merespons. Kondisi ini terjadi saat lalu lintas jaringan di Amerika Serikat mencapai periode puncak,” tulisnya

Dampaknya meluas melampaui layanan surat elektronik. The Guardian melaporkan, gangguan turut memengaruhi Exchange dan sejumlah aplikasi Microsoft 365. Rumah sakit terpaksa menggunakan pencatatan manual, sekolah kesulitan menghubungi orang tua murid, sedangkan sejumlah kepolisian tidak dapat menerima laporan kejahatan secara daring. Sejumlah instansi pemerintah, pengadilan, dan perusahaan juga melaporkan hambatan operasional. Dengan kata lain, gangguan pada satu infrastruktur digital dapat menjalar ke berbagai layanan yang bergantung padanya.

Pemulihan pun berlangsung lebih lama karena server yang kembali aktif langsung menerima antrean permintaan yang menumpuk selama gangguan. “Pemulihan membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya karena server yang kembali beroperasi langsung kewalahan oleh lalu lintas yang menunggu dan kembali tidak merespons,” jelas Lamanna. The Guardian juga mencatat bahwa mekanisme pemulihan otomatis Microsoft tidak dirancang untuk menangani kegagalan berskala luas seperti ini. Cacat yang berasal dari Juli turut menyulitkan perusahaan membatalkan perubahan melalui prosedur pengembalian sistem biasa.

Menanggapi dampak tersebut, Lamanna menyampaikan permintaan maaf kepada pelanggan. “Kami sangat menyesali dampak yang dialami seluruh pelanggan dan memahami bahwa gangguan ini memengaruhi aktivitas bisnis serta operasional mereka sehari-hari,” tulisnya. Dalam laporan awalnya, Microsoft juga menyebut telah memperbaiki jalur kode yang bermasalah, menambah kapasitas, memperkuat pemantauan, serta memasang pengamanan agar pengalihan lalu lintas tidak kembali memicu kegagalan berantai.