JawaPos.com — Warren Buffett menyumbangkan saham Berkshire Hathaway senilai sekitar USD 5,5 miliar (Rp100,48 triliun dengan kurs Rp18.270 per dolar AS) kepada empat yayasan keluarganya. Donasi terbaru ini menjadi bagian dari rencana investor berusia 96 tahun tersebut untuk mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya bagi kegiatan sosial hingga 2034.

Berdasarkan pengumuman resmi Berkshire Hathaway pada Senin (16/11), Buffett mengonversi 6.150 saham Kelas A menjadi 9,225 juta saham Kelas B. Sebanyak 3,69 juta saham diberikan kepada The Susan Thompson Buffett Foundation, yang dinamai berdasarkan mendiang istrinya. Sementara itu, masing-masing 1,845 juta saham dialokasikan kepada yayasan milik ketiga anaknya, yakni The Sherwood Foundation, The Howard G. Buffett Foundation, dan NoVo Foundation.

Dilansir dari Business Insider, Selasa (17/11), nilai donasi tersebut meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan pemberian kepada empat yayasan yang sama tahun lalu, yakni USD 1,35 miliar. Dengan tambahan terbaru, Buffett telah menyumbangkan sekitar 62 persen saham Berkshire yang pernah dimilikinya. Jika saham tersebut masih berada dalam kepemilikannya, nilainya diperkirakan mencapai USD 260 miliar. Kekayaannya bahkan berpotensi melampaui USD 420 miliar dan menjadikannya orang terkaya kedua di dunia setelah Elon Musk.

Dalam surat kepada pemegang saham, Buffett menegaskan bahwa pemberian tersebut merupakan bagian dari rencana mempercepat penyaluran kekayaannya agar ketiga anaknya dapat mendistribusikan seluruh saham Berkshire miliknya kepada berbagai tujuan sosial pada 2034. Dia menulis, "Pemberian ini konsisten dengan rencana saya untuk mempercepat kegiatan filantropi sehingga ketiga anak saya dapat menyalurkan seluruh kekayaan Berkshire saya kepada berbagai tujuan baik pada 2034."

Buffett juga menyatakan kepercayaan terhadap kemampuan ketiga anaknya, Susie, Howard, dan Peter, dalam mengelola bantuan. "Anak-anak saya telah menyalurkan bantuan secara bijaksana kepada berbagai tujuan yang layak selama puluhan tahun. Saya sepenuhnya memercayai kemampuan dan integritas mereka," tulisnya. Setelah donasi terbaru, dia masih memiliki 182.140 saham Kelas A dan 1.162 saham Kelas B.

Menariknya, surat Thanksgiving tahun ini hanya memuat kurang dari 250 kata, jauh lebih singkat dibandingkan surat tahun lalu yang mencapai lebih dari 3.500 kata. Buffett menjelaskan bahwa para pemegang saham telah mendengar cukup banyak darinya pada September, ketika dia menyampaikan keputusan mundur dari posisi chairman setelah sekitar enam dekade memimpin Berkshire. Sebagai informasi, Thanksgiving sendiri merupakan hari libur nasional Amerika Serikat yang diperingati setiap Kamis keempat November sebagai momentum bersyukur dan berkumpul bersama keluarga.

Dalam pesan singkatnya, Buffett kembali menekankan nilai kebaikan. "Tahun lalu, saat Thanksgiving, saya menulis bahwa kebaikan tidak membutuhkan biaya, tetapi nilainya tak terhingga. Setahun kemudian, saya hanya ingin menambahkan bahwa kebaikan terus berkembang dan memberikan hasil lebih baik daripada apa pun yang pernah dibeli Charlie dan saya," tulisnya, merujuk kepada mendiang mitra bisnisnya, Charlie Munger.

Dia juga mengenang bantuan yang diterimanya bersama Munger dari para guru dan mentor, termasuk Benjamin Graham, Joe Rosenfield, dan Tom Murphy. "Berkat mereka, kami tidak hanya meraih kemakmuran yang luar biasa, tetapi juga mampu meneruskan banyak manfaat yang pernah kami terima," tulis Buffett. Dia menilai keberhasilannya tidak terlepas dari orang-orang yang pernah membantu tanpa mengharapkan imbalan.

Karena itu, Buffett mengajak masyarakat meneruskan kebaikan tersebut kepada orang lain. "Pada Thanksgiving kali ini, berterima kasihlah kepada salah satu orang tulus dalam hidup Anda. Lebih baik lagi, jadilah seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain," pesannya. Ajakan tersebut sejalan dengan rencana filantropinya yang menempatkan penyaluran kekayaan sebagai tanggung jawab lintas generasi.

Di sisi lain, saham Berkshire Hathaway naik lebih dari 19 persen sepanjang tahun ini hingga menembus rekor di atas USD 593 per lembar, melampaui kenaikan indeks S&P 500 sebesar 10 persen. Kapitalisasi pasarnya kini mendekati USD 1,3 triliun.