JawaPos.com — Upaya mengembalikan Jensen Huang ke kursi CEO Nvidia menghadapi hambatan dari dalam perusahaan. Dewan direksi produsen cip tersebut tidak mempertimbangkan pengangkatan kembali salah satu pendirinya itu, meskipun Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Elon Musk, dan puluhan ribu pendukung mendesak agar Huang kembali memimpin perusahaan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa dukungan tokoh berpengaruh di Silicon Valley belum cukup untuk mengubah keputusan internal Nvidia.

Dilansir dari The Washington Post, Selasa (17/11/2026), seseorang yang memahami pertimbangan dewan direksi menyatakan bahwa belum ada rencana untuk memulihkan jabatan Huang. "Dewan tidak sedang mempertimbangkan untuk mengembalikan Jensen," kata sumber tersebut. Dia meminta identitasnya dirahasiakan karena membahas persoalan sensitif di internal perusahaan.

Penolakan itu muncul setelah Trump secara terbuka menyatakan tidak keberatan apabila Huang kembali memimpin Nvidia. Saat ditanya wartawan di Gedung Putih pada Senin (16/11), sebelum bertolak ke Asia, Trump mengatakan, "Saya tidak keberatan dengan itu." Dia juga menilai Huang telah memperoleh pelajaran dari persoalan yang membuatnya meninggalkan perusahaan. "Saya kira dia telah mendapat pelajaran besar. Mungkin ada pelajaran yang lebih penting daripada yang lain, tetapi saya tentu tidak keberatan," ujar Trump.

Huang mengundurkan diri pada pekan sebelumnya setelah mengakui telah berselingkuh dari istrinya melalui surat kepada karyawan Nvidia. Dalam pengakuannya, dia tidak menyebutkan identitas perempuan yang terlibat. Namun, pengakuan tersebut muncul setelah The New York Times melaporkan kedekatannya dengan Alice Huang, mantan eksekutif perusahaan pusat data Singapura, Megaspeed International, yang dicurigai intelijen AS memiliki hubungan dengan badan intelijen Tiongkok.

Sementara itu, laporan terpisah mengungkap dua hubungan di luar pernikahan lainnya dengan karyawan Nvidia. Salah satunya adalah Kimberly Powell, wakil presiden bidang kesehatan Nvidia, sedangkan identitas karyawan lainnya tidak diungkapkan. Trump sendiri mempertanyakan tuduhan spionase terhadap Alice. "Saya tidak tahu apakah dia mata-mata Tiongkok. Kita akan memastikan hal itu," katanya.

Dukungan terhadap Huang sebelumnya juga disuarakan Musk. Mantan penasihat Trump tersebut mengungkapkan telah menandatangani petisi daring yang meminta Nvidia mengembalikan pendirinya ke posisi CEO. Hingga Senin, petisi melalui situs Stand With Jensen telah mengumpulkan puluhan ribu tanda tangan. Penyelenggara mengklaim dukungan datang dari lebih dari 90.000 mantan pemegang saham Nvidia dan 1.600 mantan pekerja perusahaan.

Dalam petisinya, para pendukung mempersoalkan proses yang berujung pada kepergian Huang. "Kami khawatir Jensen disingkirkan tanpa melalui proses yang semestinya," demikian pernyataan dalam petisi tersebut. Mereka menilai keputusan terhadap Huang perlu dipertanyakan, terutama karena menurut mereka belum terdapat proses yang memberikan kesempatan memadai untuk menilai persoalan tersebut.

Namun, dukungan terhadap Huang tidak sepenuhnya diikuti para pemimpin industri teknologi. CEO OpenAI Sam Altman memilih berhati-hati ketika ditanya apakah Huang seharusnya kembali memimpin Nvidia. Dalam konferensi Semafor di Palo Alto, California, Altman mengatakan, "Saya rasa saya belum mengetahui cukup banyak hal untuk menjawab pertanyaan itu." Meski demikian, dia mengakui kekagumannya terhadap Huang. "Jensen sudah lama menjadi sosok yang saya kagumi. Namun, orang yang kita kagumi pun memiliki kekurangan," ujarnya.

Altman juga menyampaikan empati karena pernah mengalami situasi serupa ketika dirinya dicopot dari jabatan CEO OpenAI pada 2023 sebelum kembali memimpin perusahaan setelah mendapat dukungan karyawan. "Saya memiliki empati pribadi yang kuat terhadap situasi seperti ini. Saya ingat bagaimana rasanya," kata Altman. Pengalaman tersebut membuatnya memahami tekanan yang dihadapi Huang, meskipun dia tidak secara langsung mendukung pemulihan jabatan mantan CEO Nvidia itu.

Di sisi lain, Altman menilai kontribusi Huang terhadap perkembangan kecerdasan buatan (AI) sangat besar, tetapi industri tetap dapat berjalan tanpa dirinya sebagai CEO Nvidia. Pernyataan itu memperlihatkan perbedaan pandangan di kalangan elite teknologi: Huang diakui sebagai figur penting dalam pertumbuhan AI, tetapi keberlangsungan industri tidak semestinya bergantung pada satu pemimpin.