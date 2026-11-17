JawaPos.com — Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) menawarkan hadiah USD 1 juta atau sekitar Rp18,27 miliar (kurs Rp18.270 per dolar AS) bagi tim pelajar yang menghasilkan gagasan inovatif untuk pembangunan pangkalan permanen di Bulan.

Melalui kompetisi Moon Base Challenge, NASA mengajak siswa sekolah menengah hingga mahasiswa di seluruh Amerika Serikat merancang teknologi yang memungkinkan manusia hidup dan bekerja dalam jangka panjang di luar Bumi.

Dilansir dari ScienceDaily, Selasa (17/11), kompetisi tersebut diumumkan dalam acara MAX POWER di Kennedy Space Center Visitor Complex, Florida. Program yang menjadi bagian dari inisiatif Golden Age of Science itu bertujuan melibatkan generasi muda dalam menjawab persoalan teknis eksplorasi Bulan.

Administrator NASA Jared Isaacman mengatakan, "Kami mencari pelajar yang siap berpikir kreatif, bekerja dalam tim, dan menghadapi persoalan nyata terkait masa depan NASA di Bulan. Mereka tidak perlu menunggu hingga lulus untuk berkontribusi. Rasa ingin tahu, kreativitas, dan kemauan menghadapi persoalan sulit tanpa jawaban yang pasti merupakan kualitas yang kami butuhkan untuk membangun masa depan."

Inisiatif tersebut berkaitan dengan rencana NASA membangun pangkalan di kawasan Kutub Selatan Bulan. Fasilitas itu diproyeksikan menjadi tempat astronaut tinggal, bekerja, melakukan penelitian, dan menjelajahi lingkungan sekitarnya. Kehadiran manusia secara berkelanjutan di Bulan juga menjadi tahapan penting sebelum misi berawak menuju Mars. Karena itu, NASA membutuhkan teknologi yang mampu menopang kehidupan sekaligus mendukung operasional jangka panjang di lingkungan antariksa.

Carlos García-Galán, manajer Program Moon Base NASA, mengatakan pihaknya ingin menghimpun berbagai gagasan untuk memenuhi kebutuhan astronaut. "Dalam membangun dan merancang fondasi Moon Base, kami ingin memanfaatkan seluruh kecerdikan dan inovasi untuk mempertimbangkan setiap kebutuhan para penjelajah agar mereka dapat hidup dan bekerja di sana," ujarnya. "Pada akhirnya, Moon Base ini dibangun untuk mereka, generasi yang akan mengalami dunia ketika manusia sudah menetap di Bulan," tambahnya.

Kompetisi tersebut berlangsung melalui beberapa tahap dengan enam bidang tantangan, yakni pembangkitan dan penyimpanan energi, pembangunan fasilitas, sistem pendukung kehidupan, transportasi di permukaan Bulan, jaringan komunikasi, serta perlindungan astronaut. Seluruh aspek itu berkaitan dengan kebutuhan mendasar agar manusia dapat bertahan dan menjalankan aktivitas secara aman di lingkungan Bulan.

Setiap tim tidak hanya diminta menyampaikan gagasan, tetapi juga menyusun evaluasi berbagai pilihan teknis, proposal rancangan, dan presentasi untuk pemangku kepentingan. Tantangan dirancang berdasarkan kondisi lingkungan serta kebutuhan misi yang benar-benar akan dihadapi dalam pengoperasian pangkalan. Dengan demikian, kompetisi ini sekaligus memperkenalkan proses pengembangan teknologi yang digunakan dalam industri antariksa.

NASA membuka kesempatan bagi pelajar dari berbagai latar belakang, termasuk pendidikan vokasi dan bidang nonteknik. Pengalaman khusus dalam rekayasa atau bidang teknis tidak menjadi persyaratan. Pendekatan tersebut memungkinkan lebih banyak generasi muda terlibat dalam pengembangan solusi, sekaligus memperoleh keterampilan teknis dan profesional yang dibutuhkan industri kedirgantaraan.

Elaine Ho, associate administrator Kantor Keterlibatan STEM NASA, mengatakan keterlibatan pelajar penting bagi masa depan eksplorasi antariksa. "Para pelajar merupakan generasi penjelajah dan inovator berikutnya. Perspektif unik mereka sangat penting untuk membantu kita membayangkan masa depan di luar Bumi. Saya antusias melihat kreativitas dan kecerdikan yang akan tumbuh melalui tantangan ini," ujarnya.

Pendaftaran tim dibuka melalui NASA STEM Gateway hingga 25 Januari 2027. Kompetisi ini dikembangkan Kantor Keterlibatan STEM NASA bersama Program Moon Base, sedangkan pelaksanaannya dipercayakan kepada Institute of Competition Sciences melalui kontrak dengan NASA Center of Excellence for Collaborative Innovation, yang berada di bawah Direktorat Misi Riset dan Teknologi NASA.