JawaPos.com - Wakil Presiden AS JD Vance, Senin (16/11), menegaskan bahwa Presiden Donald Trump tidak akan membiarkan konflik yang sedang berlangsung dengan Iran berkembang menjadi keterlibatan militer jangka panjang.

Vance menolak seruan untuk memperpanjang kehadiran AS dan menegaskan bahwa pemerintahannya tetap berkomitmen untuk menghindari apa yang disebut sebagai "perang abadi".

Dalam sebuah wawancara dengan Fox News, Vance menegaskan pula bahwa tidak ada perbedaan pendapat antara dirinya dan Trump mengenai arah konflik tersebut.

Wapres AS itu menekankan bahwa sang presiden berniat untuk mengakhiri perang, bukan membiarkannya berlarut-larut menjadi keterlibatan jangka panjang.

"Prediksi saya, apa pun keputusan akhir presiden, akan selalu ada pihak-pihak yang menuntut lebih, yang menginginkan perang terus berlanjut tanpa batas waktu," ujar Vance.

"Satu hal yang saya yakini sepenuhnya mengenai Presiden Amerika Serikat -- dan sekali lagi, tidak ada perbedaan pandangan di antara kami -- adalah bahwa apa pun keputusan akhirnya, dan bagaimana pun cara beliau mengakhiri konflik ini, dia tidak akan membiarkannya menjadi 'perang abadi'," tambahnya.

Pernyataan Vance muncul di tengah konfrontasi militer yang terus berlangsung antara AS dan Iran, sementara perdebatan mengenai biaya serta durasi konflik tersebut semakin menguat.

"Kami tidak akan membiarkan ini menjadi komitmen selama 10 atau 15 tahun, atau bahkan, terus terang saja, komitmen selama dua tahun sekalipun," tegas Vance.

Dia menuding sejumlah kritikus dan pendukung kebijakan luar negeri tertentu menginginkan AS untuk terus terlibat tanpa batas waktu.

Vance menambahkan bahwa pemerintahannya telah memberikan janji yang jelas kepada para pemilih untuk menghindari perang berkepanjangan di luar negeri.

"Meskipun banyak kelompok neokonservatif dan pihak lain yang ingin kita tetap berada di sana selamanya, kita tidak akan tinggal di sana selamanya. Kami sudah berjanji untuk tidak melakukannya," katanya.

Vance juga menyatakan keyakinannya bahwa Trump pada akhirnya akan mengakhiri perang tersebut dengan memberikan "hasil yang luar biasa" bagi rakyat Amerika.

"Perisai" bagi Trump Dalam wawancara tersebut, Vance juga menanggapi kritik terkait cara pemerintahannya menangani konflik dengan Iran, serta potensi konsekuensi politik bagi Partai Republik menyusul pemilihan paruh waktu tahun 2026.

Saat ditanya apakah terdapat perbedaan pandangan antara dirinya dan Trump terkait perang tersebut, dia menepis anggapan itu dengan menyatakan bahwa tidak ada ketidaksepakatan di antara para pejabat senior pemerintahan.

Namun, dia mengakui bahwa konflik tersebut telah menimbulkan konsekuensi politik, terutama berupa kenaikan harga bensin dan energi.

“Secara politik, ya, dan menurut saya presiden sendiri pun telah menyampaikan hal yang sama. Ada konsekuensi politiknya: harga bensin yang lebih mahal, harga energi yang lebih tinggi,” ujarnya.

Wakil presiden tersebut juga menanggapi kritik yang ditujukan kepadanya terkait nota kesepahaman yang berhubungan dengan Iran, dengan mengisyaratkan bahwa beberapa pihak yang melontarkan kritik justru menjadikannya sebagai sasaran pengganti untuk menyerang Trump.