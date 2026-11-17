JawaPos.com – Mantan Presiden Paraguay Santiago Pena dipindahkan ke penjara militer Vinas Cue di Asuncion, Senin (16/11). Pemindahan tersebut dilakukan atas perintah hakim setelah muncul laporan bahwa Pena mendapat fasilitas istimewa selama menjalani penahanan.

Sebelumnya, Pena ditahan di markas Resimen Pengawal Presiden (Presidential Escort Regiment). Sejumlah media lokal melaporkan, ruangan yang ditempatinya dilengkapi ruang makan luas, kamar mandi pribadi, perabotan khusus, hingga pusat kebugaran pribadi.

Hakim Osmar Legal kemudian memerintahkan pemindahan Pena ke penjara militer Vinas Cue. Dia juga ditempatkan terpisah dari tahanan lainnya demi alasan keamanan.

Presiden Paraguay Pedro Alliana, yang sebelumnya menjabat wakil presiden di era Pena, mengumumkan pemecatan Kolonel Jose David Daiub dari jabatan komandan Resimen Pengawal Presiden. Daiub diduga memberikan perlakuan khusus kepada Pena selama berada di markas militer tersebut.

"Kami memprioritaskan upaya menjamin stabilitas negara, memulihkan kepercayaan, dan memberikan solusi yang konkret serta cepat," kata Alliana.

Alliana juga menegaskan bahwa masyarakat Paraguay berhak mengetahui kebenaran di balik skandal yang menyeret mantan presiden tersebut.

Terseret Skandal Runtuhnya Ueno Bank Pena menghadapi proses hukum terkait dugaan korupsi yang berkaitan dengan runtuhnya Ueno Bank, salah satu lembaga keuangan digital terbesar di Paraguay.

Bank Sentral Paraguay mengambil alih Ueno Bank pada 3 November setelah menyatakan lembaga tersebut mengalami masalah solvabilitas. Keputusan itu berdampak pada hampir 3 juta nasabah yang rekeningnya dibekukan.

Sebelum kolaps, Ueno Bank tercatat mengelola dana publik sekitar USD 850 juta, termasuk dana yang dialokasikan untuk pembayaran pensiun.

Jaksa menuduh Pena menggunakan pengaruhnya saat menjabat presiden untuk mengarahkan dana publik ke bank tersebut. Pada saat bersamaan, jajaran eksekutif bank diduga memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan pemilik bank.

Pena juga menjadi sorotan karena pernah memiliki saham di perusahaan induk Ueno. Namun, dia membantah melakukan pelanggaran dan menyatakan telah menjual sahamnya pada 2025.

Dalam perkara ini, Pena menghadapi sejumlah dakwaan, termasuk penyalahgunaan kepercayaan, persekongkolan kriminal, dan penyalahgunaan administrasi untuk keuntungan pribadi.

Dicopot dari Jabatan Presiden Skandal Ueno Bank memicu krisis politik yang berujung pada pencopotan Pena dari jabatan presiden pada 6 November. Kongres Paraguay memproses pemakzulan terhadapnya setelah upaya pengunduran dirinya tidak diterima. Jalannya pemerintahan kemudian diambil alih oleh Wakil Presiden Pedro Alliana.

Kasus tersebut memicu kemarahan masyarakat karena dana nasabah dan uang publik ikut terdampak. Sejumlah kelompok masyarakat turun ke jalan menuntut pengembalian simpanan serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.

Pemerintah Paraguay kini berupaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Alliana berjanji memberikan dukungan penuh kepada jaksa untuk mengusut kasus tersebut, termasuk menelusuri aliran dana yang diduga disalahgunakan.