JawaPos.com - Megaspeed International, perusahaan komputasi awan asal Singapura, mendadak menjadi perhatian internasional setelah terseret skandal yang melibatkan CEO Nvidia Jensen Huang dengan Alice Huang.

Perusahaan ini bukan sekadar pelanggan Nvidia. Megaspeed dilaporkan memiliki bisnis infrastruktur kecerdasan buatan (AI) bernilai miliaran dolar AS, dengan aset yang melonjak tajam dalam waktu singkat.

Nama Megaspeed ikut mencuat setelah Jensen Huang mengakui perselingkuhan dengan Alice Huang, mantan petinggi perusahaan tersebut. Di tengah skandal itu, muncul pula dugaan bahwa Alice memiliki hubungan dengan intelijen Tiongkok.

The New York Times melaporkan bahwa pejabat intelijen Amerika Serikat (AS) meyakini Alice merupakan aset intelijen Tiongkok. Dia diduga berpotensi memberikan informasi komersial kepada Beijing.

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Namun, perhatian terhadap Megaspeed tidak hanya berkaitan dengan kehidupan pribadi Jensen. Perusahaan tersebut juga menghadapi pemeriksaan terkait dugaan membantu Tiongkok memperoleh cip AI Nvidia yang penjualannya dibatasi pemerintah AS.

Lantas, sebenarnya siapa Megaspeed, bagaimana struktur kepemilikannya, dan seberapa besar bisnis perusahaan tersebut?

Berawal dari Perusahaan Bernama 7Road International Berdasarkan dokumen pendaftaran perusahaan di Singapura, Megaspeed International pertama kali didirikan pada 2015 dengan nama 7Road International.

Dikutip via Reuters, perusahaan tersebut kemudian berganti nama menjadi Megaspeed International pada Maret 2023. Perubahan nama ini menjadi salah satu bagian dari perkembangan bisnisnya di sektor komputasi awan dan infrastruktur pusat data.

Megaspeed bergerak dalam penyediaan layanan komputasi berperforma tinggi yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai aplikasi AI. Bisnis tersebut membutuhkan perangkat keras dengan kemampuan pemrosesan besar, terutama GPU atau unit pemrosesan grafis.

Sementara jika mengacu pada situs resminya, Megaspeed menyebut dirinya sebagai Nvidia Cloud Partner untuk kawasan Asia Pasifik.

Perusahaan menawarkan akses terhadap sejumlah sistem komputasi canggih Nvidia, termasuk GB200 NVL72 dan HGX H100. Kedua sistem tersebut dirancang untuk mendukung kebutuhan komputasi AI berskala besar.

Posisi tersebut membuat Megaspeed berada dalam rantai bisnis industri AI yang berkembang pesat, terutama ketika permintaan terhadap infrastruktur komputasi meningkat.

Siapa Pemilik Megaspeed? Struktur kepemilikan Megaspeed juga menjadi perhatian. Berdasarkan dokumen perusahaan, Megaspeed sepenuhnya dimiliki Swiftdata, perusahaan yang terdaftar di Singapura pada Oktober 2023.

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Swiftdata mencantumkan penyediaan layanan hosting di luar pusat data sebagai kegiatan usaha utamanya.

Dalam dokumen pendaftaran kedua perusahaan, terdapat dua warga negara Singapura yang tercatat sebagai pejabat perusahaan, yakni Tan Yong Pong dan Ng Wei Shi Khloe.

Tan diangkat sebagai direktur Swiftdata pada 31 Oktober 2023. Kurang dari dua pekan kemudian, dia juga tercatat sebagai direktur Megaspeed.

Sementara itu, Ng Wei Shi Khloe tercatat sebagai sekretaris perusahaan untuk Swiftdata dan Megaspeed. Keduanya menjadi satu-satunya pejabat yang tercantum dalam dokumen perusahaan tersebut.

Perubahan struktur ini terjadi pada periode yang sama ketika Alice Huang mengakhiri masa jabatannya sebagai direktur pelaksana Megaspeed setelah delapan bulan menjabat.

Alice Huang juga dikenal dengan nama Tiongkok Huang Le Reuters menyebut belum berhasil menghubungi Swiftdata untuk meminta keterangan. Megaspeed juga tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait informasi tersebut selain memberikan tanggapan bahwa Alice Huang telah meninggalkan perusahaan tersebut sejak Agustus 2025.

Aset Megaspeed Melonjak dari USD 33 Juta Menjadi USD 3 Miliar Salah satu hal yang menarik dari profil Megaspeed adalah pertumbuhan asetnya dalam waktu singkat.

Berdasarkan dokumen keuangan perusahaan, total aset Megaspeed meningkat dari 33 juta dolar AS pada 2023 menjadi 3 miliar dolar AS pada 2024.

Lonjakan tersebut menunjukkan perubahan skala bisnis yang sangat besar hanya dalam satu tahun.

Pendapatannya juga meningkat signifikan. Pada 2023, Megaspeed belum mencatatkan pendapatan. Namun, pada 2024, perusahaan melaporkan pendapatan mencapai 294 juta dolar AS.

Meski demikian, pertumbuhan pendapatan tersebut belum membuat perusahaan membukukan keuntungan.

Megaspeed mencatat kerugian setelah pajak sebesar 20 juta dolar AS pada 2024. Angka tersebut lebih besar dibandingkan kerugian 21.283 dolar AS yang dicatatkan pada tahun sebelumnya.

Dalam laporan arus kas, perusahaan mencatat pengeluaran untuk aktivitas investasi sebesar 844.555 dolar AS pada 2024. Sementara itu, aktivitas pendanaan pada tahun sebelumnya menghasilkan arus kas masuk sebesar 10 juta dolar AS.

Perubahan angka-angka tersebut memperlihatkan perkembangan skala keuangan Megaspeed sekaligus menjadi gambaran besarnya ekspansi bisnis perusahaan.

Hubungan Megaspeed dengan Nvidia Megaspeed memiliki hubungan bisnis dengan Nvidia sebagai pelanggan sekaligus mitra komputasi awan di kawasan Asia Pasifik.

Perusahaan tersebut bersama afiliasinya di Malaysia dilaporkan membeli cip AI dan server Nvidia senilai hampir 5 miliar dolar AS sepanjang 2023 hingga awal 2026.

Besarnya nilai transaksi membuat Megaspeed menjadi salah satu pelanggan penting dalam ekosistem bisnis Nvidia.

Namun, hubungan ini juga memunculkan persoalan setelah pemerintah AS mencurigai adanya pengalihan cip AI Nvidia ke perusahaan-perusahaan di Tiongkok.

Washington membatasi ekspor sejumlah cip AI canggih ke Tiongkok karena teknologi tersebut dinilai memiliki kepentingan strategis, termasuk dalam pengembangan kemampuan komputasi dan militer.

Megaspeed diduga membantu Beijing mendapatkan akses terhadap cip yang seharusnya tidak dapat diperoleh melalui jalur ekspor biasa.

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Dugaan tersebut belum berarti perusahaan telah terbukti melakukan pelanggaran. Namun, persoalan ini membuat aktivitas bisnis Megaspeed masuk dalam perhatian otoritas sejumlah negara.

Mengapa Singapura Ikut Menjadi Perhatian? Singapura memiliki posisi penting dalam perdagangan dan industri teknologi Asia. Negara tersebut juga menjadi lokasi bagi sejumlah perusahaan Tiongkok yang ingin membangun kantor dan menjalankan bisnis internasional.

Fenomena ini dikenal dengan istilah Singapore-washing, yakni praktik menggunakan Singapura sebagai lokasi domisili perusahaan untuk mengurangi risiko bisnis yang muncul akibat ketegangan hubungan AS dan Tiongkok.

Dalam kasus Megaspeed, persoalan distribusi cip AI membuat peran Singapura sebagai pusat perdagangan internasional ikut menjadi perhatian.

Pada Oktober, kepolisian Singapura menyatakan sedang menyelidiki Megaspeed terkait dugaan pelanggaran hukum domestik. Pemeriksaan itu dilakukan setelah seorang senator AS meminta Departemen Perdagangan AS menyelidiki kemungkinan pengalihan cip Nvidia oleh perusahaan tersebut.

Pemerintah Singapura juga memberikan klarifikasi setelah muncul pemberitaan Wall Street Journal mengenai dugaan kekhawatiran pemerintah terhadap hubungan Alice Huang dengan Jensen Huang.

Kementerian Dalam Negeri Singapura menegaskan bahwa pemerintah maupun pejabatnya tidak pernah menyampaikan pernyataan seperti yang diberitakan.

Pemerintah juga membantah pernah melakukan penyelidikan terhadap Alice Huang terkait dugaan hubungan dengan intelijen Tiongkok.

Namun, kementerian menegaskan bahwa penyelidikan terhadap Megaspeed masih berlangsung.

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Singapura sendiri menyatakan tidak memberlakukan kontrol ekspor sepihak yang ditetapkan negara lain. Meski begitu, pemerintah menegaskan tetap akan menindak perusahaan maupun individu yang melanggar hukum domestik atau terlibat praktik penipuan dan ketidakjujuran.

Pemerintah Singapura juga tengah menyelidiki empat orang lain yang didakwa dalam kasus penipuan cip yang tidak berkaitan langsung dengan Megaspeed.

Dengan demikian, Megaspeed kini berada di tengah perhatian industri teknologi global. Perusahaan yang awalnya dikenal sebagai penyedia layanan komputasi awan tersebut menghadapi pertanyaan mengenai struktur kepemilikan, pertumbuhan bisnis, hubungan dengan Nvidia, hingga dugaan pengalihan teknologi AI ke Tiongkok.