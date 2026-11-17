JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka peluang bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un saat melakukan kunjungan ke Tiongkok. Pertemuan tersebut berpotensi berlangsung di sela agenda Trump menghadiri pertemuan trilateral bersama Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dilansir dari Kyodo, Selasa (17/11), Trump menyampaikan kemungkinan itu kepada wartawan di Washington sebelum bertolak ke Asia. "Kami mungkin juga bertemu dengan Kim Jong Un. Jadi, itu akan bagus," kata Trump. Dia menambahkan, ada "peluang untuk mencapai banyak hal".

Sebelumnya, para pejabat Amerika Serikat menyatakan tidak ada rencana pertemuan antara Trump dan Kim selama lawatan tersebut.

Kunjungan Trump ke Asia akan dimulai di Manila, Filipina, untuk menghadiri sejumlah agenda terkait Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Setelah itu, dia dijadwalkan menuju Shenzhen, Tiongkok selatan, untuk menghadiri pertemuan Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).

Gedung Putih menyatakan Trump dijadwalkan menggelar pertemuan trilateral dengan Xi Jinping dan Vladimir Putin di Shenzhen pada Kamis. Agenda pembicaraan mencakup perang Rusia melawan Ukraina, persoalan ekonomi dan perdagangan, denuklirisasi, serta Iran.

Trump menyebut Ukraina sebagai salah satu topik yang ingin dibahas. "Kami akan membicarakan topik favorit saya, yakni Ukraina," ujarnya.

Namun, Kyiv selama ini bersikap waspada terhadap pembicaraan untuk mengakhiri perang yang berlangsung tanpa keterlibatan Ukraina.

Jika terlaksana, pertemuan Trump dan Kim akan menjadi perkembangan penting dalam lawatan luar negeri pertama Trump sejak pemilu paruh waktu Amerika Serikat pada 3 November. Dalam pemilu tersebut, para pemilih Amerika memberikan penilaian negatif yang jelas terhadap kinerja Trump sejauh ini pada masa jabatan keduanya.

Trump pernah bertemu Kim saat masih menjabat presiden pada periode pertama. Keduanya berjabat tangan di Singapura pada 2018, menjadikan Trump presiden Amerika Serikat pertama yang bertemu langsung dengan pemimpin Korea Utara yang sedang menjabat.