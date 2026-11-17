JawaPos.com – Ukraina kembali menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara Eropa untuk mengakhiri perang dengan Rusia. Namun, upaya diplomasi tersebut berlangsung di tengah meningkatnya serangan terhadap infrastruktur penting di kedua negara.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyebut pembicaraan daring yang berlangsung pada Senin (16/11) bersama utusan khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff dan Jared Kushner, serta perwakilan negara-negara Eropa sebagai diskusi yang tidak mudah.

Meski demikian, Zelenskyy mengatakan seluruh pihak sepakat melanjutkan pembicaraan di Berlin bersama kelompok Coalition of the Willing, yakni negara-negara yang mendukung Ukraina.

"Proses diplomatik sedang berlangsung aktif dan kami berharap upaya ini tidak sia-sia," kata Zelenskyy.

Zelenskyy juga memperingatkan bahwa intelijen Ukraina mendeteksi persiapan Rusia untuk melancarkan serangan besar pada Senin (16/11) malam hingga Selasa (17/11).

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Tak lama setelah itu, Wali Kota Kyiv Vitali Klitschko melaporkan bahwa dua jembatan di ibu kota, yakni Jembatan Utara dan Jembatan Selatan yang melintasi Sungai Dnipro, diduga menjadi sasaran serangan. Sistem pertahanan udara Ukraina dilaporkan aktif, sementara sejumlah ledakan terdengar di kota tersebut.

Di sisi lain, Ukraina juga melancarkan serangan drone ke wilayah Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan serangan drone semalam menjadi yang terbesar sejak invasi skala penuh pada 2022. Jembatan Krimea kembali menjadi sasaran, sementara hampir 200 drone dilaporkan berhasil dicegat di sekitar Moskow.

Ada Kemajuan Kushner mengatakan Washington terus mengupayakan kesepakatan damai melalui koordinasi dengan Rusia, Ukraina, dan negara-negara Eropa. Namun, dia mengingatkan masih terdapat sejumlah persoalan besar yang harus diselesaikan. Kesepakatan akhir, menurut dia, membutuhkan keputusan sulit dari pihak-pihak yang terlibat.

Kushner dan Witkoff juga telah berbicara dengan Yuri Ushakov, penasihat Kremlin, mengenai tahapan berikutnya. Pembahasan mencakup kemungkinan pertemuan langsung antara perwakilan Eropa dan Rusia agar masing-masing pihak dapat menyampaikan kekhawatiran serta usulannya.

Pembicaraan terbaru itu berlangsung setelah pertemuan di Abu Dhabi pada pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, pejabat AS, Ukraina, dan Rusia untuk pertama kalinya kembali duduk bersama setelah sembilan bulan.

Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan pertukaran tahanan, tetapi belum mencapai terobosan untuk mengakhiri perang.

Rusia Belum Setuju Libatkan Eropa Ukraina menginginkan negara-negara Eropa terlibat langsung dalam proses perundingan. Zelenskyy menyebut perwakilan Prancis, Jerman, Inggris, Italia, dan Polandia telah mengikuti pembicaraan pada Senin (16/11). Namun, Rusia belum menyetujui perluasan format perundingan tersebut.

Ushakov mengatakan Moskow tidak menyetujui keterlibatan negara-negara Eropa dalam pembicaraan berikutnya yang selama ini melibatkan Rusia, Ukraina, dan AS. Tanggal pertemuan lanjutan juga belum ditetapkan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Irlandia Helen McEntee menyambut dimulainya kembali pembicaraan tersebut. Meski demikian, dia menilai belum ada perubahan sikap dari Moskow.

"Rusia jelas belum mengubah posisinya," kata McEntee.

Dia juga menyebut Uni Eropa telah menyiapkan 113 sanksi baru terhadap Rusia untuk mempertahankan tekanan terhadap Moskow. Sanksi tersebut diberlakukan ketika Rusia meningkatkan serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur penting selama musim dingin.

Uni Eropa, lanjut McEntee, juga berupaya memastikan Ukraina memperoleh dukungan keuangan dan militer yang dibutuhkan, sekaligus melanjutkan proses menuju keanggotaan Uni Eropa.

Kremlin Tolak Gencatan Senjata Sementara

Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan Rusia menginginkan perdamaian jangka panjang, bukan sekadar gencatan senjata sementara yang memungkinkan Ukraina memulihkan kekuatan militernya.

Menurut Peskov, Moskow menginginkan perdamaian yang bertahan selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Dia mengakui proses negosiasi tidak mudah dan membutuhkan waktu.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengatakan akan membahas perang Ukraina dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin saat berkunjung ke Tiongkok pekan depan.

Trump mengaku meyakini Putin ingin mengakhiri perang. "Saya pikir dia mulai sedikit mundur. Sejujurnya, saya pikir dia ingin melihat perang ini berakhir," ujar Trump.