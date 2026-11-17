JawaPos.com - Sedikitnya 17 orang tewas dalam dua penembakan massal yang terjadi di lokasi berbeda di Afrika Selatan (Afsel) dalam rentang waktu berdekatan pada Senin (16/11) waktu setempat.

Polisi masih menyelidiki motif kedua serangan tersebut, termasuk kemungkinan adanya aksi balas dendam terkait kasus penembakan sebelumnya.

Insiden pertama terjadi di Sweetwaters, kawasan di luar Kota Pietermaritzburg, pada Minggu malam. Delapan pria ditemukan tewas di dalam sebuah kendaraan yang dipenuhi lubang bekas tembakan.

Beberapa jam kemudian, sembilan orang lainnya ditemukan meninggal dunia di Jeffsville, sebuah permukiman informal dekat Pretoria, ibu kota Afrika Selatan. Para korban terdiri atas enam pria dan tiga perempuan yang ditemukan dengan luka tembak di dalam sebuah gubuk.

Komisaris Kepolisian Nasional Afrika Selatan Fannie Masemola mengatakan, penyidik belum berhasil memastikan motif di balik kedua penembakan tersebut. Kedua lokasi kejadian berjarak sekitar 530 kilometer.

"Penembakan massal yang terus terjadi ini tidak bisa diterima. Kami harus menemukan para pelaku. Kami tidak bisa membiarkan mereka meneror masyarakat atau menentukan bagaimana orang menjalani hidup mereka," kata Masemola dilansir Al Jazeera.

Dugaan Aksi Balas Dendam di Dekat Pretoria

Salah satu kemungkinan yang tengah didalami polisi adalah keterkaitan penembakan di Jeffsville dengan insiden serupa yang terjadi tahun lalu di kawasan Saulsville, tidak jauh dari lokasi kejadian.

Komisaris Kepolisian Gauteng Tommy Mthombeni mengatakan, salah satu korban dalam penembakan terbaru diketahui merupakan orang yang masuk dalam daftar perhatian penyidik terkait kasus penembakan sebelumnya.

Dalam insiden di Saulsville tersebut, 12 orang tewas dan 13 lainnya mengalami luka-luka.

"Kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa kedua peristiwa ini saling berkaitan dan mungkin merupakan serangan balasan," ujar Mthombeni, seperti dilaporkan Associated Press.

Meski demikian, polisi belum memastikan adanya hubungan langsung antara kedua kejadian tersebut. Penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap siapa pelaku dan apa motif di balik pembunuhan tersebut.

Penembakan di Jeffsville meninggalkan ketakutan di tengah masyarakat setempat. Warga masih menunggu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di permukiman mereka.

Jurnalis Al Jazeera Clement Manyathela yang melaporkan dari Pretoria mengatakan, suasana di komunitas tersebut diliputi ketakutan setelah sembilan orang ditemukan tewas.

Menurut laporannya, pembunuhan terjadi menjelang tengah malam di sebuah gubuk dengan empat ruangan. Jasad para korban pertama kali ditemukan oleh seorang anak kecil yang masuk ke bangunan tersebut untuk mencari kerabatnya.

Petugas kepolisian, penyidik, dan tim patologi kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan serta mengumpulkan bukti.

Sementara itu, dalam penembakan di Pietermaritzburg, polisi masih berupaya mengidentifikasi seluruh korban. Juru bicara kepolisian Robert Netshiunda mengatakan, sejumlah keluarga telah mendatangi pihak berwenang untuk membantu proses identifikasi.

"Masih terlalu dini untuk mengatakan apa motifnya dan siapa yang berada di balik penembakan ini karena kami masih harus mengidentifikasi para korban," kata Netshiunda.

Selain itu, dua penembakan tersebut kembali menambah panjang daftar kasus kekerasan bersenjata di Afrika Selatan. Negara itu selama bertahun-tahun menghadapi tingkat kejahatan dengan kekerasan yang tinggi, termasuk pembunuhan menggunakan senjata api.

Dalam beberapa waktu terakhir, penembakan massal dengan jumlah korban jiwa besar juga menjadi persoalan yang semakin mengkhawatirkan.

Kasus terbaru ini memperlihatkan tantangan yang dihadapi aparat keamanan dalam menghentikan aksi penembakan yang menyasar masyarakat di permukiman.

Polisi kini berupaya mengungkap pelaku, motif, serta kemungkinan hubungan antara sejumlah insiden penembakan yang terjadi di wilayah tersebut.