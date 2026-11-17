JawaPos.com - Sekitar 70 persen warga Amerika Serikat (AS) berharap konflik dengan Iran segera berakhir, demikian hasil survei Rasmussen Reports.

Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 68 persen warga AS mendukung gagasan penghentian konflik, dengan 46 persen di antaranya menyatakan sangat mendukung hal itu.

Sementara itu, hanya 24 persen responden yang menolak penghentian konflik tersebut. Sebanyak 14 persen di antaranya menyatakan penolakan kuat.

Survei tersebut dilakukan pada 10-12 November terhadap 1.044 warga AS yang memiliki hak pilih. Tingkat kesalahan survei (margin of error) tidak lebih dari 3 poin persentase.

Pada 28 Februari 2026, AS dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran, yang kemudian dibalas oleh Iran.

Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan. Namun, tidak lama setelah itu, kedua pihak kembali saling melancarkan serangan.