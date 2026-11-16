Iran Masih Siap Tempur, Intelijen AS Ungkap Stok Rudal Teheran Capai 2.500 Unit

JawaPos.com - Iran ternyata masih memiliki persediaan hingga 2.500 rudal meski berbulan-bulan menjadi sasaran serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Temuan intelijen AS tersebut menunjukkan Teheran masih mempunyai kemampuan untuk melanjutkan pertempuran dan mengancam pangkalan militer AS maupun sekutunya jika konflik kembali pecah.

Laporan The Wall Street Journal, Minggu (15/11), yang mengutip penilaian intelijen AS, menyebut Iran diperkirakan masih menguasai 1.500 hingga 2.500 rudal.

Jumlah tersebut menjadi indikasi bahwa kekuatan persenjataan Teheran belum sepenuhnya dilumpuhkan meski infrastruktur militernya berkali-kali menjadi sasaran serangan.

Temuan ini sekaligus berbeda dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump yang sebelumnya mengklaim kemampuan militer Iran sebagian besar telah dihancurkan.

Meski demikian, intelijen AS memberikan tingkat keyakinan rendah (low confidence) terhadap estimasi tersebut.

Para pejabat mengakui masih kesulitan memastikan jumlah rudal yang benar-benar siap diluncurkan dan berapa banyak yang masih tersimpan di gudang persenjataan.

Iran Masih Punya Ribuan Rudal Balistik Besarnya stok rudal yang tersisa memperlihatkan Iran masih memiliki modal persenjataan untuk menghadapi kemungkinan konflik lanjutan.

Bahkan, pejabat militer Israel memperkirakan Iran masih menguasai lebih dari 1.500 rudal balistik. Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan batas bawah estimasi intelijen AS.

Simone Ledeen, mantan Wakil Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Urusan Timur Tengah, mengatakan estimasi terendah sekalipun menunjukkan Iran telah memulihkan lebih dari separuh persediaan rudalnya sebelum perang.

Artinya, meskipun serangan AS dan Israel telah merusak infrastruktur persenjataan Iran, Teheran masih memiliki kemampuan rudal yang cukup besar.

Selain rudal balistik, Iran juga disebut masih menyimpan banyak drone dan rudal jarak pendek. Persenjataan tersebut memperluas pilihan serangan Teheran terhadap berbagai target militer dan strategis di kawasan Timur Tengah.

Kemampuan Iran tidak hanya diukur dari jumlah rudal yang tersisa. Serangan rudal dan drone Teheran sebelumnya juga memperlihatkan kerentanan sejumlah instalasi militer AS di Timur Tengah.

Laporan tersebut menyebut serangan Iran telah mengekspos kelemahan pada pangkalan militer, sistem radar, hingga infrastruktur peringatan dini milik AS di kawasan.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Washington. Sebab, sekalipun sejumlah fasilitas persenjataan Iran berhasil dihancurkan, kemampuan Teheran melancarkan serangan balasan masih menjadi faktor yang harus diperhitungkan.

Di sisi lain, proses pembangunan kembali kekuatan rudal Iran memang berlangsung lebih lambat dibandingkan sebelum perang.

Serangan terhadap infrastruktur militernya turut menghambat upaya pemulihan tersebut.

Namun, stok rudal yang masih tersedia membuat Iran belum kehilangan seluruh kemampuan tempurnya.

AS Tahan Serangan Baru, Negara Teluk Khawatir Perang Meluas Di tengah laporan mengenai sisa kekuatan rudal Iran, pemerintah AS sejauh ini memilih mempertahankan tekanan ekonomi melalui sanksi dan blokade ketimbang melancarkan operasi militer besar-besaran baru.

Langkah tersebut tidak terlepas dari risiko serangan balasan Iran yang berpotensi menyeret lebih banyak negara ke dalam konflik.

Sejumlah negara Teluk dilaporkan memperingatkan bahaya dimulainya kembali perang. Mereka khawatir serangan baru terhadap Iran akan dibalas dengan gempuran rudal dan drone ke wilayah negara-negara di kawasan.

Sementara itu, Israel masih mendorong dilakukannya tindakan militer lanjutan terhadap Teheran.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Iran bukan sekadar berapa banyak fasilitas militernya yang telah dihancurkan.

Persediaan rudal, drone, dan kemampuan menyerang target regional masih menjadi faktor penting dalam kalkulasi keamanan Timur Tengah.

Dengan estimasi stok mencapai 2.500 rudal, Iran masih memiliki persenjataan yang berpotensi digunakan jika konflik kembali meningkat.