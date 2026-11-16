KTT ASEAN ke-49: PM Singapura Puji Gerak Cepat Prabowo Atasi Karhutla
PM Lawrence Wong pada KTT ASEAN di Manila pada 15 November. (MDDI)
JawaPos.com - Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyampaikan apresiasi atas langkah sigap pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pengakuan ini mengemuka di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 yang berlangsung di Manila.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan mengungkapkan, pujian tersebut merupakan validasi atas kerja keras ribuan personel di lapangan. Mereka dinilai sebagai garda terdepan yang berjuang tanpa lelah melindungi masyarakat dari ancaman asap.
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Keberhasilan meredam karhutla tidak lepas dari kombinasi operasi udara dan darat yang digerakkan secara masif. Pemerintah juga memastikan bahwa penegakan hukum berjalan seiring dengan upaya pemadaman fisik di lapangan.
Dalam forum KTT ASEAN ke-49 tersebut, Presiden Prabowo Subianto memaparkan bahwa sebanyak 104 perusahaan saat ini tengah menjalani penyelidikan intensif. Dari jumlah tersebut, 11 entitas korporasi telah berstatus terdakwa, sementara 17 konsesi perusahaan resmi dicabut.
"Pesan yang ingin ditegaskan Indonesia jelas, pembakaran hutan tidak boleh ditoleransi. Siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus berhadapan dengan hukum," ujar Syahganda dalam keterangannya, Senin (16/11).
Dorong Penguatan Pusat Koordinasi Asap ASEAN
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Komitmen penanggulangan bencana ini turut dibawa Indonesia ke ranah regional. Bersama Singapura, Indonesia mendorong agar penanganan asap lintas batas tidak lagi bertumpu pada respons parsial masing-masing negara, melainkan integrasi sistem kawasan.
Jakarta mendesak negara-negara anggota ASEAN untuk segera meratifikasi pusat koordinasi asap ASEAN yang berpusat di Jakarta.
Melalui sistem ini, pertukaran data titik panas, peringatan dini, hingga pengerahan respons bersama dapat dilakukan secara real-time saat ancaman muncul.
Langkah kolaboratif ini melengkapi pilar-pilar nasional yang sudah berjalan, mulai dari ketatnya penegakan hukum, kesiapsiagaan operasional, hingga diplomasi regional yang solid demi menjaga kelestarian lingkungan Asia Tenggara.
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