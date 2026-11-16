Zuckerberg Hadapi Regulasi Privasi, Italia Denda Meta Rp16,19 Triliun atas Akses Foto Pengguna

JawaPos.com — Mark Zuckerberg kembali menghadapi tekanan pribadi di platform digitalnya. Otoritas perlindungan data Italia menjatuhkan denda 805 juta euro atau sekitar Rp16,19 triliun dengan kurs Rp20.110 per euro. kepada Meta Platforms pada Sabtu (14/11). Sanksi tersebut berkaitan dengan akses Facebook terhadap foto dan video dalam galeri sekitar 20 juta pengguna Android di Italia tanpa persetujuan yang dinilai memadai.

Dilansir dari Billionaires Africa, Senin (16/11/2026), perkara tersebut berpusat pada fitur Facebook bernama "Dapatkan Saran dari Galeri saat Menjelajahi Facebook" (Get suggestions from gallery when browsing Facebook). Sejak 2023, fitur itu memungkinkan Facebook menyarankan foto dan video yang tersimpan di galeri ponsel untuk dibagikan sebagai unggahan. Persoalannya, fitur tersebut sudah aktif secara bawaan sehingga pengguna tidak secara khusus diminta memberikan persetujuan untuk akses galeri dengan tujuan tersebut.

Regulator menemukan Facebook menggunakan satu izin akses yang mencakup beberapa fungsi aplikasi dengan tujuan berbeda. Pemberitahuan yang diberikan kepada pengguna juga dinilai terlalu umum untuk menjelaskan bahwa persetujuan tersebut mencakup akses terhadap foto dan video pribadi. Akibatnya, pengguna tidak memperoleh informasi yang cukup untuk memahami cakupan akses yang mereka berikan. Sekitar 20 juta pengguna Android di Italia terdampak praktik tersebut.

Otoritas Italia menyatakan praktik itu melanggar ketentuan ePrivacy Uni Eropa yang telah diadopsi ke dalam hukum nasional. Regulasi tersebut melindungi perangkat elektronik sebagai bagian dari ruang privat seseorang. Karena itu, akses terhadap informasi yang tersimpan di dalam ponsel mensyaratkan "persetujuan yang bebas dan berdasarkan informasi". Prinsip ini menegaskan bahwa perusahaan tidak cukup hanya memperoleh izin teknis melalui sistem perangkat, tetapi juga harus menjelaskan tujuan akses secara spesifik.

Penyelidikan dimulai pada 2025 dan berujung pada sanksi terhadap Meta Platforms Ireland Ltd., unit yang mengoperasikan Facebook bagi pengguna Eropa. Perusahaan sebelumnya mempersoalkan kewenangan Italia menangani perkara tersebut karena Meta memiliki regulator utama perlindungan data di Irlandia. Namun, otoritas Italia tetap menjatuhkan sanksi berdasarkan ketentuan ePrivacy. Besaran denda mencapai sekitar 0,47 persen dari pendapatan global grup. Regulator juga memperhitungkan banyaknya pengguna terdampak serta minimnya kerja sama Meta selama penyelidikan.

Meta diwajibkan menonaktifkan fitur tersebut secara bawaan dalam waktu 60 hari. Jika ingin menggunakannya kembali, perusahaan harus meminta persetujuan terpisah dari pengguna, disertai penjelasan mengenai tujuan akses. Menanggapi keputusan itu, juru bicara Meta mengatakan perusahaan akan mengajukan banding. "Kami sangat tidak sependapat dengan penilaian regulator dan besaran denda yang tidak proporsional," ujarnya sebagaimana dikutip Reuters.

Perusahaan juga membela mekanisme fitur tersebut. Dalam pernyataan yang dilaporkan Reuters, juru bicara Meta mengatakan, "Ini merupakan fitur sederhana yang membantu pengguna membagikan foto dan video di Facebook. Pengguna harus memberikan izin melalui perangkat mereka sebelum fitur dapat beroperasi dan dapat mengubah izin tersebut kapan saja melalui pengaturan." Perbedaan penilaian antara perusahaan dan regulator memperlihatkan persoalan mendasar mengenai apakah izin teknis pada perangkat sudah cukup untuk memenuhi standar persetujuan privasi.

Meski berkaitan dengan foto pengguna, penyelidikan ini tidak mencakup dugaan pemanfaatan konten galeri untuk melatih model kecerdasan buatan (AI). Meta membantah praktik tersebut. Otoritas Italia juga menyatakan akan mengevaluasi secara terpisah fitur baru yang diluncurkan pada 2026, yang memungkinkan konten galeri diproses melalui komputasi awan. Dengan demikian, sanksi kali ini secara khusus menyasar mekanisme akses galeri melalui fitur rekomendasi Facebook.

Kasus tersebut menambah daftar sanksi Eropa terhadap Meta, yang juga memiliki Instagram dan WhatsApp. Pada 2023, Komisi Perlindungan Data Irlandia menjatuhkan denda €1,2 miliar terkait transfer data pengguna Eropa ke Amerika Serikat. Otoritas persaingan usaha Italia sebelumnya juga pernah menghukum Meta karena penjelasan mengenai penggunaan data pribadi dinilai tidak memadai. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan semakin ketatnya tuntutan transparansi terhadap perusahaan platform digital yang beroperasi lintas negara.

Pada akhirnya, Zuckerberg, 42, yang mendirikan Facebook di asrama Universitas Harvard pada 2004 dan kini memimpin Meta sebagai ketua sekaligus CEO, menghadapi tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan persaingan bisnis teknologi, tetapi juga pertanggungjawaban atas pengelolaan data pengguna.