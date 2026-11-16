Di Forum KTT ASEAN, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong Minta Pembakar Hutan Diburu

JawaPos.com - Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong meminta negara-negara ASEAN memburu perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan di kawasan Asia Tenggara. Dia mendesak agar pelaku tidak hanya ditindak saat kebakaran terjadi, tetapi juga diusut dan dimintai pertanggungjawaban agar bencana kabut asap tidak terus berulang.

Desakan itu disampaikan Wong dalam sesi retreat KTT ASEAN ke-49 di Manila, Filipina. Dia menilai ASEAN perlu memperkuat kerja sama lintas negara untuk mengidentifikasi perusahaan yang terlibat pembakaran hutan, mengumpulkan bukti, hingga memastikan pihak yang bertanggung jawab mendapat tindakan hukum.

Menurut Wong, upaya memadamkan api saja tidak cukup. Negara-negara ASEAN harus memastikan praktik pembakaran lahan untuk membuka hutan benar-benar dihentikan.

"Saya yakin kita semua sepakat bahwa fokus dan prioritas kita bukan hanya menangani masalah langsung dan memadamkan api, tetapi juga mencegah agar kejadian serupa tidak terulang kembali," kata Wong dilansir Malay Mail.

Dia juga meminta ASEAN mengirimkan peringatan tegas kepada perusahaan yang beroperasi di kawasan agar meninggalkan praktik pembakaran lahan.

"Itu harus berarti mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di seluruh kawasan bahwa mereka tidak boleh terus melakukan praktik seperti ini, dan mereka harus beralih menuju nol pembakaran," ujarnya.

Pernyataan Wong muncul setelah kebakaran hutan di wilayah Kalimantan, Indonesia, berdampak terhadap kualitas udara Singapura pada awal September.

Dalam forum tersebut, Wong menyampaikan apresiasi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto atas kepemimpinannya dalam menangani kebakaran hutan. Dia juga memberikan penghormatan kepada petugas darurat dan pemadam kebakaran Indonesia yang bekerja dalam kondisi berbahaya untuk mengendalikan api.

Namun, Singapura menilai penanganan kebakaran perlu dilanjutkan dengan penelusuran pihak-pihak yang terlibat. Wong mengatakan pemerintahnya juga mengambil tindakan terhadap perusahaan berbasis Singapura yang diduga bertanggung jawab atau memiliki hubungan dengan perusahaan yang terlibat praktik pembukaan hutan secara tidak bertanggung jawab.

Singapura dan Indonesia sebelumnya telah membentuk satuan tugas bersama untuk memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi dalam mengusut perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran.

Wong ingin kerja sama tersebut diperluas menjadi mekanisme regional. Sebab, persoalan kebakaran hutan tidak hanya terjadi di satu negara, sementara dampak asapnya bisa dirasakan negara-negara lain.

"Seharusnya ada platform ASEAN yang memungkinkan kita berbagi informasi dengan lebih mudah dan berbagi bukti mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab, karena kebakaran dapat terjadi di negara mana pun di ASEAN," katanya.

Dia juga mengusulkan penguatan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution sebagai pusat koordinasi negara-negara anggota dalam menangani polusi asap lintas batas.

Melalui mekanisme tersebut, negara-negara ASEAN diharapkan lebih mudah bertukar informasi dan bukti untuk mengidentifikasi perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan.

Kebakaran Hutan Kembali Jadi Persoalan Lintas Negara

Kebakaran hutan dan lahan selama ini menjadi persoalan berulang di Asia Tenggara. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan lingkungan di wilayah yang terbakar, tetapi juga kabut asap yang dapat menyebar hingga melintasi perbatasan negara.

Pengalaman Singapura yang terdampak asap dari kebakaran di Kalimantan kembali memperlihatkan bahwa persoalan tersebut membutuhkan penanganan bersama.

Karena itu, Wong menekankan pentingnya pencegahan dan penegakan tanggung jawab perusahaan. ASEAN diharapkan tidak hanya bergerak ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi juga memiliki mekanisme untuk menelusuri pelaku dan mencegah praktik serupa terulang.

Selain persoalan kebakaran hutan, Wong turut membahas sengketa perbatasan Thailand-Kamboja dan situasi politik Myanmar dalam pertemuan tersebut.

Dia meminta Thailand dan Kamboja menahan diri serta menyelesaikan sengketa melalui dialog dan mekanisme bilateral. Sementara terkait Myanmar, Wong mendorong kemajuan nyata dalam pelaksanaan Konsensus Lima Poin ASEAN, terutama menyangkut bantuan kemanusiaan, dialog dengan para pemangku kepentingan, dan penghentian kekerasan.

Wong menegaskan, perbedaan kepentingan antarnegara anggota tidak boleh menghambat kerja sama kawasan.