Pembatasan Cip AS Tak Bendung Kemajuan AI Tiongkok, Laba SMIC Melonjak 123 Persen

JawaPos.com — Pembatasan ekspor cip Amerika Serikat (AS) belum mampu membendung upaya Tiongkok membangun industri kecerdasan buatan (AI) yang mandiri. Sebaliknya, meningkatnya kebutuhan komputasi AI justru mendorong pertumbuhan produsen semikonduktor di negeri Tirai Bambu tersebut. Hal ini tercermin dari kinerja Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), produsen cip kontrak terbesar di Tiongkok, yang mencatat lonjakan laba bersih 123,4 persen secara tahunan pada kuartal III 2026.

Dilansir dari Global Times, Senin (16/11/2026), kinerja tersebut mencerminkan semakin kuatnya fondasi industri semikonduktor Tiongkok di tengah tekanan Washington. Perdebatan kebijakan ekspor AS kembali mengemuka setelah Jensen Huang mengundurkan diri sebagai CEO Nvidia. Kepergiannya dikhawatirkan mengurangi pengaruh kepentingan komersial perusahaan cip AS yang selama ini mendorong agar akses ke pasar Tiongkok tetap terbuka. Akibatnya, pertimbangan keamanan nasional berpotensi semakin mendominasi kebijakan teknologi Washington.

Meski demikian, dampak pembatasan ekspor terhadap perkembangan AI Tiongkok semakin terbatas. Bertahun-tahun menghadapi kendali teknologi mendorong perusahaan setempat mengurangi ketergantungan terhadap cip Amerika. Huawei, Cambricon, dan produsen domestik lainnya terus memperluas pangsa pasar. Pada saat yang sama, perusahaan teknologi Tiongkok menyesuaikan model AI dan sistem komputasi agar dapat berjalan menggunakan prosesor buatan dalam negeri.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa persaingan AI tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memproduksi cip, tetapi juga membangun ekosistem yang menghubungkan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem komputasi. Semakin luas penggunaan prosesor lokal, semakin besar peluang produsen domestik mengembangkan pasar tanpa bergantung sepenuhnya pada teknologi AS.

Peningkatan permintaan AI turut membuka peluang bisnis bagi industri semikonduktor di Tiongkok. SMIC mengalokasikan USD 258,4 juta atau sekitar Rp4,71 triliun (dengan kurs Rp18.230 per dolar AS) untuk penelitian dan pengembangan (R&D) pada kuartal III, naik 27,2 persen secara tahunan. Pendapatan perusahaan mencapai USD 3,19 miliar atau setara dengan sekitar Rp58,15 triliun. Sementara itu, laba bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham mencapai USD 428,4 juta atau sekitar Rp7,81 triliun.

Kinerja tersebut berpotensi membentuk siklus pertumbuhan industri. Permintaan AI meningkatkan pendapatan produsen cip, sementara keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk memperluas kapasitas produksi dan membiayai inovasi. Investasi tersebut kemudian memperkuat kemampuan industri semikonduktor domestik sekaligus menopang pengembangan AI Tiongkok.

Dampak kebijakan Washington juga pernah disoroti Huang. Dalam pemberitaan Reuters pada Mei 2025, dia mengatakan, "Perusahaan-perusahaan lokal sangat berbakat dan gigih. Pembatasan ekspor justru memberi mereka semangat, energi, dan dukungan pemerintah untuk mempercepat pengembangan teknologi." Pernyataan tersebut menggambarkan risiko kebijakan AS yang justru mendorong pesaingnya mempercepat pengembangan teknologi alternatif.

Perluasan pengawasan ekspor cip AS juga berpotensi berdampak pada industri pusat data di Asia Tenggara. Reuters melaporkan pada Jumat (13/11) bahwa Washington tengah mempertimbangkan aturan yang lebih ketat untuk mencegah perusahaan Tiongkok mengakses cip AI canggih melalui penyewaan kapasitas komputasi di pusat data luar negeri.

Jika diterapkan, kebijakan tersebut dapat menambah beban operasional penyedia pusat data di kawasan, termasuk Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Singapura. Operator tidak hanya perlu memastikan lokasi cip yang digunakan, tetapi juga mengidentifikasi pihak yang memanfaatkan kapasitas komputasi tersebut. "Setelah kasus ini, setiap operator dalam rantai pasok diharapkan mengetahui siapa pengguna akhirnya," kata Ke Yan, kepala riset Shenton Research, kepada Reuters. Persyaratan tersebut dapat mempersulit pengadaan dan pemanfaatan teknologi di kawasan karena penyedia pusat data harus memastikan identitas pengguna akhir serta lokasi cip yang mereka operasikan.