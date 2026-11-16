Jensen Huang Bidik Kursi CEO Nvidia Lagi, Pendukungnya Desak Dewan Batalkan Pengunduran Dirinya

JawaPos.com — Pendiri Nvidia Jensen Huang mulai mempertimbangkan kemungkinan kembali menduduki kursi CEO perusahaan cip tersebut setelah pengunduran dirinya memicu krisis kepemimpinan di salah satu perusahaan paling strategis dalam industri kecerdasan buatan (AI). Sejumlah tokoh teknologi dan investor besar kini menggalang dukungan untuk mendesak dewan direksi membuka peluang pemulihan posisinya, meskipun penyelidikan independen atas persoalan yang melatarbelakangi kepergiannya masih berlangsung.

Dilansir dari Financial Times, Senin (16/11/2026), Huang telah membicarakan kemungkinan kembali memimpin Nvidia dengan sejumlah orang dekatnya. Seorang sekutunya bahkan mengungkapkan tengah membentuk kelompok khusus atau war room yang melibatkan eksekutif teknologi untuk melobi dewan direksi sekaligus mencari dukungan Gedung Putih. "Semua orang penting di industri teknologi di luar laboratorium pengembang AI terdepan menyukai Jensen," ujar sekutu tersebut. Upaya itu disebut mendapat dukungan Huang.

Dukungan tersebut juga datang dari dua investor besar Nvidia, yakni pendiri Altimeter Capital Brad Gerstner dan pimpinan Atreides Management Gavin Baker. Keduanya mengirimkan surat terbuka kepada dewan direksi pada Jumat (13/11), meminta perusahaan menjalankan proses pencarian CEO secara perlahan dan terukur. Mereka meminta seluruh kemungkinan tetap dipertimbangkan, termasuk "potensi kembalinya Jensen Huang".

Dalam surat tersebut, Gerstner dan Baker menilai Huang layak mendapatkan proses yang tidak terburu-buru sebelum seluruh fakta mengenai pengunduran dirinya terungkap. "Pendiri dan pemimpin luar biasa perusahaan ini selama bertahun-tahun berhak mendapatkan proses yang matang, tanpa terburu-buru menggantikannya sebelum seluruh fakta diketahui," tulis keduanya. Meski demikian, mereka tidak secara eksplisit meminta Huang langsung dikembalikan ke jabatannya. Mereka juga menyatakan Nvidia tetap berada di tangan yang kompeten selama dipimpin CEO sementara Colette Kress, yang telah menjabat sebagai direktur keuangan selama 13 tahun.

Kampanye publik bertajuk Bring Jensen Back turut memperbesar tekanan terhadap dewan. CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk serta CEO Epic Games Tim Sweeney termasuk di antara tokoh yang mendukung surat terbuka tersebut. Musk bahkan memperingatkan potensi kerugian bisnis akibat kepergian Huang. "Tanpa Jensen, setidaknya beberapa kesepakatan penting itu akan hilang," tulis Musk di platform X. Dia menjelaskan sejumlah kesepakatan rantai pasok Nvidia selama ini bertumpu pada hubungan personal dan kesepakatan langsung dengan Huang, bukan semata-mata kontrak tertulis.

Namun, dukungan para pendukung Huang berhadapan dengan desakan berbeda dari Washington. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent justru meminta Nvidia mencari pengganti Huang dari luar perusahaan. "Mereka membutuhkan perombakan besar," ujar Bessent dalam wawancara dengan Fox News, Minggu (15/11). Dia juga menuntut dewan dan penasihat hukum eksternal Nvidia memberikan jawaban dalam 10 hari mengenai kepatuhan perusahaan terhadap pembatasan ekspor cip AI Amerika Serikat.

Desakan tersebut sejalan dengan meningkatnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas bisnis Nvidia di Asia, terutama setelah kasus Megaspeed mencuat. Menteri Perdagangan Howard Lutnick dijadwalkan memberikan kesaksian di hadapan Komite Perbankan Senat pada 10 Desember untuk menjelaskan apakah Departemen Perdagangan telah menjalankan pengawasan secara memadai guna mencegah Tiongkok memperoleh cip AI canggih.

Huang juga telah diminta memberikan kesaksian kepada Kongres. Sebelumnya, penyelidikan terhadap Megaspeed yang awalnya ditangani Departemen Perdagangan pada 2025 dialihkan kepada Departemen Kehakiman AS (Department of Justice/DOJ) setelah pengacara Nvidia menghubungi seorang pejabat senior Departemen Perdagangan, sebagaimana dilaporkan The New York Times.

Di sisi lain, dewan Nvidia menghadapi persoalan suksesi yang tidak sederhana. Financial Times sebelumnya melaporkan CEO Arm Rene Haas telah didekati sebagai salah satu calon pengganti Huang. Namun, Nvidia menyatakan belum memulai proses formal dengan kandidat mana pun. Huang sendiri tidak memiliki kepemilikan saham pengendali yang memungkinkannya membatalkan keputusan dewan secara sepihak. Seorang sekutu yang terlibat dalam upaya pemulihannya bahkan mengakui, "Menjalin hubungan gelap dengan bawahan merupakan pelanggaran yang dapat menjadi alasan pemecatan."

Kisruh kepemimpinan Nvidia juga berlangsung menjelang agenda diplomatik penting antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Presiden Donald Trump dijadwalkan mengunjungi Shenzhen pada 18–19 November untuk menghadiri pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), dengan CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk termasuk dalam rombongan. Kunjungan tersebut berlangsung ketika Washington tengah menghadapi persoalan pengawasan ekspor cip AI ke Tiongkok, yang turut menyeret Nvidia melalui kasus Megaspeed.