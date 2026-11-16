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Penulis: Edy Pramana
Senin, 16 November 2026 | 23.14 WIB

1.488 Migran Tiba di Kepulauan Canary Spanyol dalam Sehari, Rekor Sejak 2020

Perahu yang ditumpangi migran berlayar di dekat Pelabuhan La Restinga, Pula El Hierro, Kepulauang Canary, Spanyol. (Borja Suarez/Reuters) - Image

Perahu yang ditumpangi migran berlayar di dekat Pelabuhan La Restinga, Pula El Hierro, Kepulauang Canary, Spanyol. (Borja Suarez/Reuters)

JawaPos.com – Kepulauan Canary, wilayah Spanyol di Samudra Atlantik, mencatat lonjakan kedatangan migran. Sebanyak 1.488 orang berhasil diselamatkan dari 14 perahu dalam satu hari pada Sabtu (14/11). Angka tersebut menjadi rekor tertinggi kedatangan migran dalam sehari sejak November 2020.

Layanan Penyelamatan Maritim Spanyol menyebut, sebagian besar migran tiba di Pulau El Hierro setelah menempuh perjalanan laut dari kawasan Afrika Barat. Jumlah tersebut melampaui rekor sebelumnya, yakni 1.461 orang yang diselamatkan pada 7 November 2020.

Salah satu perahu yang ditemukan petugas bahkan mengangkut 240 orang, termasuk 12 perempuan dan 36 anak-anak. Sebanyak 12 perahu tiba di El Hierro, sementara masing-masing satu perahu mencapai Gran Canaria dan Tenerife.

Pemerintah Spanyol menyatakan keadaan darurat migrasi di Kepulauan Canary. Lebih dari 9.000 orang dilaporkan tiba di wilayah tersebut sejak awal November.

Menteri Kebijakan Teritorial Spanyol Angel Victor Torres mengunjungi El Hierro pada Minggu (15/11) untuk membahas lonjakan kedatangan migran. Dilansir Al Jazeera, jumlah kedatangan tahun ini telah mencatat rekor dalam 32 tahun terakhir, sejak statistik migrasi di jalur tersebut mulai dikumpulkan.

Para migran yang tiba di El Hierro akan menjalani proses pendataan di pelabuhan, sebelum dibawa ke pusat penerimaan. Selanjutnya, mereka dapat dipindahkan ke pulau lain di Kepulauan Canary atau ke daratan utama Spanyol.

Jalur Migrasi Berbahaya

Sebagian besar migran yang menempuh perjalanan menuju Kepulauan Canary berasal dari negara-negara Afrika Barat, terutama Senegal. Mereka berharap dapat mencapai daratan Eropa dengan menyeberangi Samudra Atlantik menggunakan perahu kayu berukuran kecil yang kerap kelebihan muatan.

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mencatat sedikitnya 450 orang meninggal dunia di jalur migrasi Atlantik Afrika Barat selama 10 bulan pertama 2026. Perjalanan tersebut dikenal sangat berbahaya karena para migran harus menghadapi jarak laut yang panjang, arus kuat, serta kondisi cuaca yang tidak menentu. Dalam sejumlah perjalanan, perahu dapat berada di laut selama sekitar satu pekan.

Kondisi cuaca yang lebih bersahabat dalam beberapa waktu terakhir turut mempermudah keberangkatan perahu dari pesisir Afrika. Namun, situasi itu juga meningkatkan risiko keberangkatan kapal-kapal yang membawa banyak orang tanpa fasilitas keselamatan memadai.

Aturan Baru Uni Eropa Belum Hentikan Arus Migrasi

Lonjakan kedatangan migran terjadi meskipun Uni Eropa telah memberlakukan Pakta Migrasi dan Suaka yang baru pada 12 Juni 2026. Aturan tersebut merupakan perubahan besar dalam kebijakan suaka dan pengawasan perbatasan Uni Eropa.

Paket kebijakan itu dirancang untuk memperkuat pengelolaan permohonan suaka sekaligus mengatur penanganan migrasi antarnegara anggota. Namun, penerapannya belum mampu menghentikan arus migran dari Afrika menuju Spanyol.

Selain Kepulauan Canary, Spanyol juga menghadapi persoalan migrasi di Ceuta, wilayah enklave Spanyol di Afrika Utara yang berbatasan dengan Maroko. Pada Juli lalu, sekitar 80.000 orang dilaporkan memasuki wilayah tersebut dalam kurun 48 jam.

Sedikitnya 100 orang meninggal dunia dalam peristiwa penyeberangan massal tersebut.

Editor: Edy Pramana
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