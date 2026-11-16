Ghalibaf Ancam Trump: AS Kembali Salah Langkah, Iran yang Tentukan Medan Perang

JawaPos.com – Ketua Parlemen Iran sekaligus negosiator utama, Mohammad Bagher Ghalibaf, memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tidak kembali melakukan kesalahan yang dapat memicu perang. Dia menegaskan, jika AS kembali melancarkan serangan, militer Iran akan menentukan wilayah pertempuran.

Ghalibaf menyampaikan peringatan tersebut di tengah kebuntuan perundingan damai antara Iran dan AS. Dia juga menegaskan Iran tidak akan terus berada dalam situasi tanpa perang maupun perdamaian.

"Kami tidak peduli apakah AS memilih jalur perundingan atau perang. Jika mereka menerima 7 persyaratan masuk akal yang kami ajukan, pintu menuju kesepakatan akan terbuka," kata Ghalibaf dalam sidang terbuka parlemen pada Minggu (15/11), seperti dikutip kantor berita Mehr.

Ghalibaf kemudian memberikan peringatan langsung kepada AS. "Jika AS kembali melakukan kesalahan, militer Iran yang kuat akan menentukan wilayah pertempuran," tegasnya.

Pernyataan tersebut muncul ketika Trump masih mempertimbangkan langkah selanjutnya terhadap Iran. Presiden AS beberapa kali menyampaikan ancaman untuk kembali melancarkan serangan militer, tetapi juga membuka kemungkinan mengakhiri konflik.

Perang di Timur Tengah bermula pada 28 Februari 2026 ketika AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran. Serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei beserta sejumlah komandan militer senior.

Sebagai balasan, Teheran menyerang pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah dan menutup Selat Hormuz. Jalur pelayaran strategis tersebut merupakan salah satu koridor energi terpenting dunia. Penutupannya turut memicu lonjakan harga minyak global.

Kesepakatan Damai Iran-AS Kandas Upaya mengakhiri perang sempat menghasilkan kesepakatan 14 poin yang ditandatangani Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada 17 Juni 2026.

Kesepakatan tersebut mencakup penghentian segera operasi militer, termasuk di Lebanon. Kedua negara juga berkomitmen melanjutkan perundingan untuk mencapai kesepakatan final dalam waktu 60 hari.

Namun, kesepakatan itu tidak bertahan lama. Pada 8 Juli, Trump menyatakan kesepakatan tersebut telah berakhir.

Sepekan kemudian, Iran juga menangguhkan nota kesepahaman tersebut. Iran menuding AS telah melanggar seluruh komitmen yang sebelumnya disepakati.

Sejak saat itu, Trump berulang kali menyatakan tidak terburu-buru mencapai kesepakatan baru dengan Iran.

Menurut laporan Reuters pada Sabtu (14/11), Trump telah menyampaikan kepada sejumlah penasihat senior bahwa dirinya mungkin menunda serangan terhadap Iran selama tidak ada provokasi baru dari Teheran maupun kelompok Houthi yang didukung Iran di Yaman.

Dalam dua pekan terakhir, Trump juga dilaporkan meminta pendapat Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melalui sambungan telepon. Keduanya disebut meminta Trump tidak kembali melancarkan serangan terhadap Iran.

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Seorang pejabat senior AS dan sumber lain yang mengetahui pembicaraan tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa kedua pemimpin itu mendorong penyelesaian konflik tanpa kembali menggunakan kekuatan militer.

Pada 31 Oktober, Trump juga disebut menyampaikan kepada Mohammed bin Salman bahwa dirinya berencana menyerang Iran setelah pemilu sela AS. Namun, putra mahkota Arab Saudi itu meminta Trump menahan diri karena sanksi ekonomi terhadap Teheran dinilai mulai memberikan tekanan.

Meski demikian, sejumlah sumber yang mengetahui perencanaan militer AS menyebut Washington tetap menyiapkan opsi eskalasi jika diperlukan.

AS Siapkan Kapal Induk Ketiga di Timur Tengah Di tengah ketegangan tersebut, sebuah kapal induk ketiga AS dilaporkan sedang bergerak menuju Timur Tengah dalam beberapa hari mendatang.

Kapal induk itu akan menggantikan salah satu dari dua kapal induk AS yang saat ini beroperasi di kawasan tersebut. Namun, ketiga kapal induk itu berpotensi tetap ditempatkan di wilayah Timur Tengah apabila situasi mengharuskan.

Selain itu, Trump juga disebut mempertimbangkan kemungkinan menyerang kembali fasilitas nuklir bawah tanah Iran. Namun, efektivitas serangan lanjutan terhadap fasilitas tersebut masih menjadi pertanyaan. Sebab, AS sebelumnya telah melancarkan serangan terhadap sejumlah fasilitas nuklir Iran.

Di sisi lain, Trump mengaku mempertimbangkan permintaan negara-negara sekutu di Timur Tengah yang tidak menginginkan konflik kembali berkembang menjadi perang terbuka.

"Saya bisa mengakhirinya segera. Namun, atas permintaan negara-negara yang ingin saya lindungi, kami memilih menempuh jalan yang sedikit lebih panjang dan lebih beradab," kata Trump.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa AS masih mempertimbangkan sejumlah opsi, mulai dari melanjutkan diplomasi hingga kembali menggunakan kekuatan militer.