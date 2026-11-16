Miguel Angel Felix Gallardo Meninggal di Penjara, Mantan Polisi dan "Godfather" Narkoba Meksiko

JawaPos.com - Miguel Angel Felix Gallardo menutup usia pada Minggu (15/11) dalam usia 80 tahun. Gembong narkoba Meksiko yang berjuluk The Godfather dan The Boss of Bosses itu mengembuskan napas terakhir di rumah sakit setelah kondisi kesehatan memburuk selama menjalani hukuman penjara.

Pendiri Kartel Guadalajara tersebut dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah perdagangan narkoba modern di Meksiko.

Dia berperan besar membangun jaringan perdagangan kokain internasional, menjalin hubungan dengan kartel Kolombia, serta meletakkan fondasi bagi munculnya sejumlah organisasi narkoba besar, termasuk Kartel Sinaloa.

Kementerian Keamanan Negara Bagian Jalisco menyatakan Gallardo meninggal setelah mengalami kegagalan sejumlah organ tubuh. Sebelumnya, dia dipindahkan dari penjara ke fasilitas kesehatan pada Jumat (13/11).

"Setelah berada dalam pengawasan dengan prognosis yang mengkhawatirkan, dia meninggal pada 15 November di fasilitas medis tersebut setelah mengalami kegagalan multiorgan," demikian pernyataan Kementerian Keamanan Jalisco.

Dilansir via France24, kondisi kesehatan Gallardo memang terus memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Dia diketahui menderita tekanan darah tinggi, diabetes, serta gangguan pendengaran.

Pada 2022, Presiden Meksiko saat itu, Andres Manuel Lopez Obrador, bahkan menyebut kondisi kesehatan Gallardo sudah sangat buruk. Seorang hakim sempat memberikan izin agar dia menjalani tahanan rumah.

Namun, rencana pemindahan tersebut tidak terlaksana karena kendala teknis pada perangkat pemantau elektronik di pergelangan kakinya.

Gallardo telah mendekam di penjara sejak 1989. Dia menjalani hukuman 40 tahun setelah dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan agen penyamaran Badan Penegakan Narkoba Amerika Serikat (DEA), Enrique "Kiki" Camarena Salazar, pada 1985.

Mantan Polisi yang Bangun Imperium Narkoba Lahir di negara bagian Sinaloa pada 8 Januari 1946, Gallardo memiliki latar belakang sebagai anggota kepolisian. Ironisnya, perjalanan kariernya di institusi penegak hukum justru berjalan beriringan dengan keterlibatannya dalam dunia kriminal.

Dia bahkan pernah menjadi pengawal seorang gubernur Sinaloa. Sejumlah pakar menilai posisi tersebut kemungkinan memberinya akses untuk membangun hubungan dengan politisi berpengaruh sekaligus memperoleh perlindungan dari pihak-pihak tertentu.

Dalam perjalanan karier kriminalnya, Gallardo bekerja sama dengan sejumlah bandar narkoba, termasuk Rafael Caro Quintero. Mereka kemudian menyatukan berbagai kelompok penyelundup narkoba yang beroperasi menuju Amerika Serikat dan membentuk Kartel Guadalajara.

Organisasi tersebut berkembang menjadi salah satu kekuatan utama perdagangan narkoba di Meksiko. Gallardo membangun sistem jaringan terpusat yang memungkinkan kelompok-kelompok kriminal bekerja di bawah kendali satu kekuatan besar.

Menurut lembaga pemantau kejahatan terorganisasi InSight Crime, Kartel Guadalajara dibentuk dengan model hegemonik yang menjadi fondasi bagi hampir seluruh aktivitas perdagangan narkoba di Meksiko pada masa berikutnya.

Pengaruh Gallardo juga meluas hingga Amerika Selatan. Dia menjalin kemitraan dengan sejumlah bandar narkoba Kolombia, termasuk Pablo Escobar, pemimpin Kartel Medellin yang pernah menjadi salah satu orang paling dicari di dunia.

InSight Crime menyebut Gallardo sebagai mitra paling penting Escobar di Meksiko. Kerja sama tersebut memperkuat jalur penyelundupan kokain dari Kolombia menuju pasar Amerika Serikat melalui wilayah Meksiko.

Kekuatan jaringan itulah yang membuat Gallardo mendapat julukan El Jefe de Jefes atau bos dari segala bos. Dia juga dikenal dengan sebutan El Padrino, yang berarti Godfather.

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Pembunuhan Agen DEA Jadi Awal Kejatuhannya Kejayaan Gallardo mulai runtuh setelah pembunuhan agen DEA Enrique 'Kiki' Camarena Salazar pada Februari 1985.

Camarena merupakan agen yang menyamar untuk menyelidiki aktivitas perdagangan narkoba Kartel Guadalajara. Dia diculik dan disiksa sebelum akhirnya dibunuh.

Kasus tersebut memicu kemarahan besar pemerintah Amerika Serikat dan menjadi salah satu insiden paling serius dalam hubungan penegakan hukum narkoba kedua negara.

Tekanan Washington terhadap pemerintah Meksiko meningkat tajam setelah pembunuhan tersebut. Rafael Caro Quintero ditangkap pada 1985 dan kemudian menjadi salah satu tokoh utama yang diproses dalam kasus tersebut.

Sementara itu, Gallardo baru ditangkap pada April 1989. Meski berada di balik jeruji besi, sejumlah pakar menyebut dia masih berusaha mengendalikan bisnis kriminalnya dari dalam penjara.

Dia kemudian menjalani hukuman di Penjara Puente Grande, Negara Bagian Jalisco.

Pembunuhan Camarena tetap menjadi salah satu kasus yang membekas dalam sejarah pemberantasan narkoba Amerika Serikat. Peristiwa tersebut juga memperkuat kerja sama dan tekanan penegakan hukum Washington terhadap jaringan kartel Meksiko.

Lahir Jaringan Kartel Sinaloa Penangkapan Gallardo tidak serta-merta mengakhiri pengaruh jaringan yang telah dibangunnya.

Pada dekade 1990-an, Kartel Guadalajara mengalami perpecahan. Para pemimpin kelompok di dalamnya kemudian membentuk jaringan kartel regional yang memiliki wilayah operasi dan kepentingan masing-masing.

Salah satu organisasi yang kemudian berkembang dari jaringan tersebut adalah Kartel Sinaloa. Kelompok ini selanjutnya dibangun dan diperkuat oleh Joaquin "El Chapo" Guzman serta Ismael "El Mayo" Zambada.

Keduanya kemudian menjadi tokoh besar dalam perdagangan narkoba internasional. El Chapo dan El Mayo akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di Amerika Serikat.

Perpecahan Kartel Guadalajara menjadi salah satu titik penting dalam perkembangan kejahatan terorganisasi di Meksiko. Struktur perdagangan narkoba yang sebelumnya terkonsentrasi pada satu jaringan besar berubah menjadi persaingan sejumlah kartel dengan kekuatan dan wilayah operasi berbeda.

Nama Gallardo pun tetap hidup dalam budaya populer Meksiko. Kisahnya diabadikan melalui narcocorridos, yakni lagu-lagu yang mengangkat kehidupan bandar narkoba dan dunia kartel.

Salah satu lagu yang dikenal luas adalah "El Jefe de Jefes". Lagu tersebut bahkan dilarang diputar di sejumlah ruang publik.