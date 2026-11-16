Penerbangan di Seluruh AS Sempat Lumpuh, Ternyata Gara-gara Kabel Tua

JawaPos.com - Gangguan pada sistem komunikasi penerbangan yang membuat lalu lintas udara Amerika Serikat (AS) nyaris lumpuh ternyata berawal dari proyek penggantian kabel tembaga tua menjadi serat optik.

Insiden tersebut memaksa otoritas penerbangan menghentikan sementara seluruh penerbangan selama empat jam pada Jumat (13/11), dan mengakibatkan lebih dari 15.000 penerbangan mengalami keterlambatan atau pembatalan.

Menteri Transportasi AS Sean Duffy mengatakan, gangguan bermula ketika proses pemeliharaan sistem komunikasi pengatur lalu lintas udara mengalami masalah teknis.

Pemerintah kini menyelidiki apakah insiden tersebut disebabkan kesalahan perusahaan kontraktor atau kerusakan perangkat yang digunakan dalam proses pembaruan infrastruktur.

Pekerjaan modernisasi jaringan komunikasi tersebut dilakukan oleh L3Harris, perusahaan penyedia teknologi yang ditunjuk untuk membantu mengganti kabel tembaga dengan kabel serat optik.

Duffy menjelaskan, sistem telekomunikasi penerbangan AS selama ini masih mengandalkan infrastruktur yang sudah sangat tua.

Bahkan, kabel yang digunakan sebelumnya sudah tidak lagi diproduksi atau didukung oleh penyedianya.

"Kami memiliki sistem telekomunikasi yang sangat tua," kata Duffy dalam konferensi pers.

Ia menambahkan, "Kabelnya sudah sangat tua sehingga sudah dihentikan penggunaannya," lanjutnya dikutip BBC.

Menurut Duffy, masalah muncul pada sebuah router yang sedang dikerjakan dalam proyek peningkatan infrastruktur.

Perangkat tersebut justru mengirimkan lalu lintas data secara berlebihan ke sistem pengendali lalu lintas udara lainnya.

Kondisi itu kemudian memicu gangguan komunikasi antara pengatur lalu lintas udara dan pesawat.

Demi menjaga keselamatan penerbangan, otoritas akhirnya memutuskan menghentikan sementara aktivitas lepas landas.

Pemerintah AS masih berusaha memastikan apakah gangguan tersebut berasal dari proses penggantian kabel atau kerusakan pada router yang digunakan.

Lebih dari 15.000 Penerbangan Terdampak Penghentian penerbangan nasional atau nationwide ground stop mulai diberlakukan pada Jumat pukul 15.54 waktu setempat (19.54 GMT).

Pembatasan penerbangan tersebut berlangsung sekitar empat jam sebelum akhirnya dicabut pada Jumat malam.

Insiden ini menjadi penghentian penerbangan nasional terlama sejak serangan teroris pada 11 September 2001.

Dampaknya tidak langsung berakhir setelah larangan lepas landas dicabut. Jadwal penerbangan pada Sabtu masih berantakan karena maskapai harus mengatur ulang keberangkatan dan menyelesaikan penumpukan penerbangan yang tertunda.

Berdasarkan data sejumlah situs pelacak penerbangan, lebih dari 15.000 penerbangan di AS mengalami keterlambatan atau pembatalan pada hari kejadian.

Situasi bahkan memburuk pada Sabtu, dengan lebih dari 5.900 penerbangan dibatalkan dan sekitar 7.000 lainnya mengalami keterlambatan. Diperkirakan 1,5 juta penumpang terkena dampak gangguan tersebut.

Sejumlah penumpang dilaporkan terjebak di dalam pesawat yang sudah berada di landasan pacu.

Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan karena belum memperoleh izin lepas landas, tetapi juga tidak dapat kembali ke gerbang keberangkatan.

Gangguan tersebut turut merembet ke jadwal penerbangan internasional. Sejumlah penerbangan dari Inggris dan negara-negara Eropa ikut dibatalkan akibat terganggunya operasional penerbangan di AS.

Federal Aviation Administration (FAA) memperkirakan jadwal penerbangan AS dapat kembali normal pada akhir Minggu.

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Di tengah kekacauan penerbangan, muncul pertanyaan mengenai kemungkinan serangan siber atau campur tangan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem pengendali lalu lintas udara.

Namun, pejabat AS menyatakan belum menemukan bukti yang mengarah pada kedua kemungkinan tersebut.

Kepala FAA Bryan Bedford menegaskan bahwa penyelidikan sejauh ini tidak menemukan indikasi aktivitas mencurigakan.

"Kami tidak melihat bukti adanya sesuatu yang bersifat jahat dan tidak ada bukti sama sekali yang berkaitan dengan AI," ujar Bedford dalam konferensi pers yang sama.

Duffy juga mengatakan pemerintah masih menyelidiki penyebab pasti gangguan tersebut. Dengan demikian, dugaan kesalahan teknis dalam proyek modernisasi maupun kerusakan perangkat masih menjadi bagian dari pemeriksaan.

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Sementara itu, L3Harris menyatakan telah menyelesaikan lebih dari 70 persen pekerjaan yang ditugaskan untuk memodernisasi infrastruktur komunikasi lalu lintas udara AS sebelum insiden terjadi.

Perusahaan tersebut juga menyatakan tengah membantu FAA dalam proses investigasi insiden yang berdampak pada penerbangan itu.

"L3Harris menanggapi dengan serius penghentian penerbangan nasional ini beserta dampaknya terhadap penumpang, maskapai penerbangan, dan operasional lalu lintas udara," kata perusahaan itu dalam pernyataannya pada Sabtu.

Gangguan penerbangan juga dilaporkan masih terjadi sampai hari ini, Senin WIB atau Minggu malam Waktu AS.

Insiden ini kembali membuka persoalan mengenai kondisi infrastruktur penerbangan AS yang dinilai sudah tertinggal dan membutuhkan pembaruan besar-besaran.

Duffy memperingatkan, gangguan serupa berpotensi kembali terjadi apabila pemerintah tidak segera memperbaiki sistem pengendali lalu lintas udara.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengajukan anggaran sebesar USD 30,1 miliar atau sekitar Rp 490 triliun untuk modernisasi infrastruktur penerbangan.

Angka tersebut menjadi bagian dari upaya memperbarui sistem yang selama ini masih bergantung pada teknologi lama.

Duffy bahkan pernah menyebut kebutuhan perombakan sistem pengendali lalu lintas udara AS mencapai USD 50 miliar.

Persetujuan anggaran tersebut kini menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat modernisasi infrastruktur. Kedua kamar Kongres AS saat ini sama-sama dikuasai Partai Republik.

Mantan Administrator Transportation Security Administration (TSA) John Pistole menilai keberhasilan memulihkan sistem dalam waktu relatif singkat, menunjukkan bahwa infrastruktur penerbangan AS masih memiliki kemampuan untuk pulih dari gangguan.

Namun, ia mempertanyakan apakah sistem tersebut benar-benar siap menghadapi masalah serupa di kemudian hari.

"Fakta bahwa mereka mampu mengaktifkannya kembali dalam waktu empat setengah jam merupakan kabar baik. Ini menunjukkan adanya ketahanan dalam sistem. Namun, siapa yang bisa menjamin hal serupa tidak akan terjadi besok?" kata Pistole kepada BBC.

Meski demikian, penghentian penerbangan secara nasional merupakan kejadian yang sangat jarang terjadi di AS.

Sebelumnya, larangan lepas landas dalam skala luas pernah diberlakukan setelah serangan 11 September 2001.

Insiden besar lainnya terjadi pada 2023, ketika sistem Notice to Air Missions (NOTAM) mengalami kegagalan.

Gangguan NOTAM tersebut membuat FAA menghentikan sementara seluruh keberangkatan pesawat selama satu jam 52 menit. Akibatnya, sekitar 9.500 penerbangan mengalami keterlambatan dan 1.300 lainnya dibatalkan.

Rangkaian kejadian tersebut memperlihatkan besarnya ketergantungan industri penerbangan terhadap sistem komunikasi dan teknologi pengendali lalu lintas udara.

Kasus terbaru akibat gangguan dalam proyek penggantian kabel tembaga menjadi pengingat bahwa modernisasi infrastruktur bukan sekadar persoalan mengganti teknologi lama dengan perangkat baru.