Pemimpin Oposisi Gadi Eisenkot Desak Netanyahu Mundur, Diduga Intervensi Pemilu Israel

JawaPos.com – Pemimpin oposisi Israel Gadi Eisenkot mendesak Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatan perdana menteri. Desakan itu muncul setelah mencuat dugaan kantor Netanyahu mengintervensi pemilihan umum (pemilu) Israel dengan menggunakan informasi yang tidak berdasar untuk menangkap sejumlah anggota partai Arab.

Eisenkot menilai tindakan Netanyahu dan orang-orang terdekatnya menjadi ancaman serius bagi demokrasi Israel. Dia bahkan menyebut Netanyahu tidak layak bertahan di pucuk pemerintahan meski hanya satu menit lagi.

"Perilaku perdana menteri yang segera lengser, Netanyahu, dan lingkaran dalamnya merupakan ancaman nyata, langsung, dan segera terhadap demokrasi Israel," tulis Eisenkot melalui akun X, Minggu (15/11).

Pernyataan tersebut disampaikan hanya beberapa jam setelah perwakilan Netanyahu dan Eisenkot bertemu untuk membahas kemungkinan pembentukan pemerintahan persatuan nasional.

Eisenkot saat ini mendapat mandat untuk membentuk pemerintahan baru Israel setelah blok politik Netanyahu kehilangan mayoritas dalam pemilu pada 27 Oktober lalu.

Dugaan intervensi pemilu tersebut mencuat setelah stasiun televisi Israel Channel 12 melaporkan Kepala Staf Netanyahu, Ido Norden, mengajukan pengaduan kepada kantor komisaris kepolisian terhadap sejumlah anggota Partai United Arab List (Ra'am) menjelang pemungutan suara.

Menurut laporan Channel 12, Norden mengarahkan polisi kepada seorang sumber informasi intelijen yang disebut merupakan mantan pegawai kantor perdana menteri.

Berdasarkan informasi tersebut, sekitar 14 polisi menggerebek rumah tiga anggota Ra'am tanpa surat perintah penggeledahan. Ketiganya kemudian ditangkap atas dugaan memberikan suap untuk memengaruhi pilihan pemilih.

Namun, ketiga orang tersebut akhirnya dibebaskan setelah polisi menyimpulkan informasi dari sumber intelijen tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.

Serang Partai Arab Setelah penangkapan tersebut, Netanyahu melancarkan kampanye politik yang menyasar partai-partai yang dipimpin kelompok Arab sepanjang hari pemungutan suara.

Partai-partai Arab kemudian meraih rekor 19 kursi dalam pemilu tersebut. Namun, Netanyahu melontarkan tuduhan kecurangan pemilu tanpa menyertakan bukti yang mendukung klaimnya.

Laporan Channel 12 juga mengungkap dugaan keterlibatan Kepala Badan Intelijen Dalam Negeri Israel Shin Bet, David Zini.

Zini disebut meminta kantor kejaksaan agung memberikan izin penyadapan terhadap lima anggota parlemen Israel keturunan Palestina pada hari pemungutan suara. Permintaan tersebut berkaitan dengan dugaan campur tangan dalam pemilu. Namun, permintaan penyadapan itu akhirnya ditolak.

Menanggapi laporan tersebut, Eisenkot mendesak penyelidikan segera dilakukan. Dia juga meminta kepolisian dan Shin Bet memberikan penjelasan mengenai informasi yang telah dipublikasikan.

"Saya menyerukan penyelidikan segera atas kasus ini serta meminta kepolisian dan Shin Bet segera mengklarifikasi berbagai informasi yang telah dipublikasikan," ujar Eisenkot yang merupakan mantan kepala staf militer Israel.

Partai Likud pimpinan Netanyahu merespons keras pernyataan Eisenkot. Mereka menyebut tuduhan tersebut sebagai bentuk hasutan keterlaluan terhadap perdana menteri.

Pada Jumat (13/11), Eisenkot juga menuduh Netanyahu mengobarkan kampanye rasis dan penuh kekerasan terhadap warga Palestina yang menjadi warga negara Israel selama pemilu. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan.

Di tengah perseteruan tersebut, Netanyahu kembali mengajak Eisenkot membentuk pemerintahan persatuan nasional pada Sabtu (14/11).

Namun, Eisenkot menyebut ajakan tersebut sebagai gertakan politik atau sekadar upaya menggertak lawan.

Meski demikian, Eisenkot mengonfirmasi bahwa partainya, Yashar, telah melakukan pembicaraan dengan Partai Likud mengenai kemungkinan pembentukan pemerintahan bersama.

Hingga kini, baik blok politik Netanyahu maupun kubu Eisenkot belum berhasil mengamankan 61 kursi parlemen yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan.