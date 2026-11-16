ASEAN Resmi Punya Logo Baru Usai Timor-Leste Bergabung, Ada 11 Tangkai Padi

JawaPos.com - ASEAN resmi memperkenalkan logo dan bendera terbaru yang mencerminkan keanggotaan organisasi tersebut sebagai komunitas beranggotakan 11 negara.

Perubahan paling mencolok terlihat pada penambahan satu tangkai padi dalam lambang ASEAN sebagai simbol masuknya Timor-Leste menjadi anggota ke-11.

Peluncuran identitas visual terbaru itu berlangsung dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN dan pertemuan terkait di Manila, Filipina.

Momentum tersebut bertepatan dengan mulai berlakunya Protokol Cebu (Cebu Protocol), yang menandai babak baru perjalanan ASEAN sebagai organisasi regional dengan 11 negara anggota.

Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. selaku Ketua ASEAN memimpin prosesi pengenalan lambang dan bendera baru bersama Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn.

Acara tersebut diawali dengan pengibaran bendera secara digital yang diiringi penampilan penyanyi sopran Filipina, Lara Maigue.

Dalam sambutan pembukaannya, Marcos menegaskan bahwa identitas baru tersebut bukan sekadar perubahan tampilan, melainkan representasi perjalanan dan semangat kebersamaan negara-negara Asia Tenggara.

"Inilah inti dari makna menjadi bagian dari ASEAN: negara-negara yang berbeda bergerak dengan tujuan bersama, masing-masing berbagi tanggung jawab, bersatu dalam tindakan demi kekuatan bersama. Tahun ini, Protokol Cebu menandai langkah lain dalam perjalanan tersebut, mencerminkan ASEAN yang beranggotakan 11 negara dan bersama-sama membentuk masa depan," kata Marcos dikutip dari laman resmi ASEAN.

Ada 11 Tangkai Padi, Apa Makna Logo Baru ASEAN? Perubahan utama pada lambang ASEAN terletak pada jumlah tangkai padi yang menjadi elemen khas organisasi tersebut.

Jika sebelumnya terdapat 10 tangkai padi, kini jumlahnya bertambah menjadi 11 untuk merepresentasikan keanggotaan Timor-Leste.

Penambahan tersebut mempertahankan bentuk dasar lambang yang selama ini dikenal masyarakat. Tangkai-tangkai padi tetap diikat menjadi satu dan ditempatkan di dalam lingkaran.

Secara simbolis, elemen padi menggambarkan persatuan dan solidaritas negara-negara anggota ASEAN.

Sementara itu, lingkaran melambangkan persahabatan serta kebersamaan dalam membangun kawasan.

Lambang tersebut juga mempertahankan makna stabilitas, perdamaian, kemurnian, dan dinamisme di antara negara-negara anggota.

Dengan demikian, penambahan satu tangkai padi tidak mengubah filosofi dasar ASEAN, tetapi memperluas representasi identitasnya setelah kehadiran anggota baru.

Timor-Leste Jadi Bagian dari Identitas Baru ASEAN Masuknya Timor-Leste sebagai anggota ke-11 menjadi salah satu perkembangan penting dalam perjalanan organisasi Asia Tenggara tersebut.

Perubahan lambang dan bendera menjadi penanda visual bahwa ASEAN kini memasuki fase baru dengan cakupan keanggotaan yang lebih luas.

Identitas baru itu sekaligus menegaskan bahwa Timor-Leste memiliki posisi sebagai bagian dari komunitas regional, bukan lagi sekadar negara yang menjalin hubungan dengan organisasi tersebut.

Kehadiran anggota ke-11 juga membawa tantangan tersendiri bagi ASEAN, terutama dalam menjaga kesatuan visi, memperkuat kerja sama, dan memastikan seluruh negara anggota dapat berkontribusi dalam agenda kawasan.

Karena itu, perubahan simbol organisasi memiliki arti lebih luas daripada sekadar penyesuaian desain.

Lambang baru diharapkan dapat memperkuat rasa memiliki dan identitas bersama di antara masyarakat negara-negara ASEAN.

Pembaruan identitas visual tersebut juga sejalan dengan upaya ASEAN menjalankan agenda ASEAN 2045: Our Shared Future.

Melalui agenda tersebut, 11 negara anggota berkomitmen membangun komunitas ASEAN yang tangguh, inovatif, dinamis, dan berorientasi pada masyarakat.

Logo dan bendera terbaru diharapkan menjadi representasi aspirasi bersama tersebut.

Identitas visual itu juga mencerminkan komitmen negara-negara anggota untuk menghadapi tantangan masa depan melalui kerja sama regional.

Setelah peluncuran di Manila, Sekretariat ASEAN mulai menerapkan penggunaan logo dan bendera baru secara bertahap.

Pembaruan dilakukan di berbagai platform digital, tampilan fisik kantor pusat ASEAN, dokumen internal, hingga materi komunikasi dan sosialisasi di kawasan.

Proses transisi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ASEAN, memperkuat rasa kebersamaan regional, serta membangun identitas bersama di tengah keberagaman negara anggotanya.

Pembaruan ini menjadi bagian dari persiapan ASEAN menyambut peringatan 60 tahun berdirinya organisasi tersebut pada 2027.