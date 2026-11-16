Tanker Tabrak Kapal Pesiar di Sungai Mississippi, Otoritas Pelabuhan Tuntut Ganti Rugi

JawaPos.com - Otoritas Pelabuhan New Orleans, Amerika Serikat, menggugat pemilik dan pengelola kapal tanker Atlantic Asphalt setelah kapal tersebut menabrak kapal pesiar sungai yang sedang bersandar di Sungai Mississippi. Gugatan itu menuntut ganti rugi sedikitnya USD 1 juta atau sekitar Rp 16 miliar akibat kerusakan fasilitas pelabuhan dalam insiden yang nyaris merenggut 200 nyawa tersebut.

Gugatan diajukan oleh Board of Commissioners of the Port of New Orleans terhadap Nave Shipping SA selaku pemilik Atlantic Asphalt dan Thome Ship Management sebagai perusahaan pengelolanya. Kapal tanker tersebut diduga menabrak kapal pesiar sungai American Heritage pada Jumat sekitar pukul 12.30 waktu setempat.

Saat kejadian, American Heritage tengah bersandar di terminal Thalia Street untuk menurunkan penumpang. Namun, benturan keras membuat kapal pesiar itu miring hingga sebagian badan kapal terendam air.

Hampir 200 orang berada di dalam American Heritage ketika kecelakaan terjadi. Seluruh penumpang dan awak kapal berhasil selamat, termasuk lebih dari 100 orang yang harus dievakuasi dari sungai.

Wali Kota New Orleans Helena Moreno menyebut peristiwa tersebut sebagai "The Miracle on the Mississippi" atau keajaiban di Sungai Mississippi.

Meski tidak ada korban jiwa, insiden itu menyebabkan puluhan orang harus mendapatkan perawatan medis. Sebanyak 32 orang sempat dibawa ke rumah sakit. Hingga Sabtu, delapan orang masih menjalani perawatan, dengan dua di antaranya berada dalam kondisi serius.

Kerusakan Terminal Diperkirakan Tembus Rp 16 Miliar

Melansir NPR, dalam dokumen gugatan, otoritas pelabuhan menyebut tabrakan tersebut mengakibatkan kerusakan signifikan pada terminal Thalia Street.

Nilai kerusakan fisik sementara diperkirakan melampaui USD 1 juta. Namun, jumlah kerugian keseluruhan berpotensi bertambah karena otoritas pelabuhan juga harus menanggung berbagai biaya penanganan pascakecelakaan.

"Tingkat kerusakan tersebut masih dalam penyelidikan, tetapi kerusakan fisik saat ini diperkirakan melebihi [USD 1 juta], dengan tambahan kerusakan langsung, tidak langsung dan konsekuensial yang substansial diantisipasi," demikian bunyi dokumen gugatan tersebut.

Selain kerusakan bangunan dan fasilitas terminal, biaya yang diperkirakan muncul mencakup pembersihan area, pemeriksaan teknis, perbaikan, penggantian fasilitas, hingga proses penyelamatan dan evakuasi kapal.

Otoritas pelabuhan juga meminta agar Atlantic Asphalt disita dan dilelang untuk menutupi kerugian akibat tabrakan. Permintaan tersebut telah disetujui oleh hakim federal pada Jumat.

Dalam gugatannya, pihak pelabuhan menilai kecelakaan terjadi akibat dugaan kelalaian, kelalaian berat, kesalahan, atau kecerobohan yang melibatkan Atlantic Asphalt, Nave Shipping SA, dan Thome Ship Management.

Meski demikian, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan.

Kapal Pesiar Masih Sulit Dievakuasi, Ada 160 Ribu Galon Bahan Bakar

Penanganan kecelakaan belum sepenuhnya selesai meskipun kapal tanker Atlantic Asphalt telah ditarik dari lokasi kejadian.

Wali Kota Helena Moreno mengatakan pada Sabtu bahwa proses pemindahan American Heritage kemungkinan membutuhkan waktu hingga beberapa pekan.

Penjaga Pantai Amerika Serikat (US Coast Guard) kini memprioritaskan pembukaan kembali jalur pelayaran Sungai Mississippi serta memastikan proses pengangkatan kapal berlangsung aman.

Kapten Penjaga Pantai Melanie Burnham mengatakan, salah satu perhatian utama petugas adalah potensi pencemaran akibat bahan bakar yang masih tersimpan di dalam kapal pesiar tersebut.

Diperkirakan terdapat sekitar 160.000 galon bahan bakar atau setara kurang lebih 605.000 liter di dalam American Heritage.

"Kami akan memiliki penyelam di dalam air sehingga mereka dapat melakukan penilaian penuh tentang apa jalan yang benar untuk dapat menghilangkannya," kata Burnham.

Petugas penyelam akan diterjunkan untuk memeriksa kondisi kapal dan menentukan metode paling aman untuk mengangkatnya. Tim lainnya juga telah disebar di sepanjang kawasan sungai guna memantau kemungkinan kebocoran bahan bakar maupun pencemaran lingkungan.

Sementara itu, pembatasan lalu lintas kapal masih diberlakukan di sejumlah bagian Sungai Mississippi selama proses penanganan berlangsung.

Adapun penyebab pasti Atlantic Asphalt menabrak American Heritage belum diketahui. Namun, Kapten Melanie Burnham mengatakan kapal tanker tersebut diduga mengalami masalah pada sistem kemudi.

Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat atay National Transportation Safety Board (NTSB) telah mengambil alih penyelidikan untuk mengungkap kronologi dan faktor penyebab kecelakaan.

Salah satu bukti penting yang berhasil diamankan adalah voyage data recorder (VDR) milik Atlantic Asphalt. Perangkat tersebut merekam berbagai informasi operasional kapal, termasuk kecepatan dan manuver selama pelayaran.