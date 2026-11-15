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Penulis: Antara
Senin, 16 November 2026 | 03.14 WIB

Polisi Prancis Tangkap Lebih dari 200 Orang karena Aksi Protes Ricuh

Ilustrasi aksi protes. (Futurism) - Image

Ilustrasi aksi protes. (Futurism)

JawaPos.com - Kepolisian Prancis telah menahan lebih dari 200 orang dalam aksi protes yang berlangsung di seluruh wilayah selama akhir pekan ini.

Menurut pernyataan Kementerian Dalam Negeri Prancis, aksi protes pada Sabtu (14/11) diikuti ribuan orang untuk menentang kenaikan harga dan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian berlangsung di seluruh wilayah Prancis.

Koresponden RIA Novosti melaporkan, polisi di Paris menggunakan gas air mata dan terjadi bentrokan yang mengakibatkan sejumlah orang terluka.

"Sebanyak 219 orang telah ditahan," jelas pernyataan itu dilansir dari Antara.

Kementerian menyebutkan sekitar 106.000 orang berpartisipasi dalam 137 aksi unjuk rasa, termasuk 24.000 orang di Kota Paris.

Aksi protes di Prancis itu dimulai sejak pertengahan September lalu, ketika para siswa sekolah menengah atas (SMA) dan mahasiswa turun ke jalan-jalan di pinggiran kota Paris untuk menuntut perbaikan sistem pendidikan dan kondisi sekolah.

Para siswa yang protes itu kemudian bergabung dengan kelompok masyarakat yang kecewa dengan kenaikan harga di negara tersebut.

Akibatnya, sejumlah aksi protes meluas ke wilayah-wilayah lain di seluruh negeri.

Aksi unjuk rasa terbesar sejauh ini berlangsung pada 17 Oktober lalu. Menurut data Kementerian Dalam Negeri Prancis, demonstrasi hari itu diikuti oleh sekitar 550.000 orang.

Aparat penegak hukum Prancis menggunakan gas air mata, granat kejut, dan meriam air untuk menangani para pengunjuk rasa.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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