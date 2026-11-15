Pertemuan Bersejarah Trump, Xi, dan Putin di Tiongkok, AS Tak Harapkan Kesepakatan Nuklir

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menggelar pertemuan trilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin saat berkunjung ke Tiongkok pekan depan. Pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu akan membahas sejumlah isu, termasuk pengurangan senjata nuklir.

Dilansir dari Kyodo, Minggu (15/11), sejumlah pejabat Amerika Serikat mengatakan pertemuan tiga pemimpin negara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis. Meski pengurangan senjata nuklir menjadi salah satu agenda, Washington tidak memperkirakan pembicaraan itu akan menghasilkan kesepakatan.

Trump juga berencana membahas Iran. Namun, isu Ukraina tidak masuk agenda karena Tiongkok tidak terlibat dalam pembicaraan antara Amerika Serikat dan Rusia mengenai perang tersebut.

Sebelumnya, Putin dilaporkan pernah mengusulkan pertemuan tiga pihak untuk membahas perang Rusia di Ukraina.

Kunjungan Trump ke Asia pekan depan akan dimulai dari Manila, Filipina, untuk menghadiri sejumlah pertemuan terkait Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Setelah itu, dia akan bertolak ke Shenzhen, Tiongkok selatan, untuk menghadiri agenda terkait forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).

Selama berada di Filipina, Trump juga dijadwalkan menggelar pertemuan kelompok Quad bersama para pemimpin Australia, India, dan Jepang. Kelompok tersebut merupakan forum kerja sama empat negara di kawasan Indo-Pasifik.

Para pejabat AS menyebut tidak ada rencana pertemuan Trump dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un selama kunjungannya ke kawasan tersebut.

Trump juga akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Xi pada Kamis di Tiongkok. Namun, Washington tidak berencana membahas pembatasan ekspor cip komputer canggih AS ke Tiongkok dalam pertemuan itu.

Para pejabat AS juga mengesampingkan kemungkinan Trump mengangkat tuduhan bahwa seorang perempuan yang pernah menjalin hubungan intim dengan mantan CEO Nvidia Jensen Huang merupakan mata-mata untuk Tiongkok.

Huang mengundurkan diri sebagai CEO perusahaan teknologi asal AS tersebut pekan ini. Nvidia dikenal sebagai salah satu perusahaan yang cipnya menjadi bagian penting dalam perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (AI). Pengunduran diri itu terjadi setelah muncul laporan mengenai hubungan di luar pernikahan Huang dengan perempuan asal Tiongkok tersebut dan seorang eksekutif perusahaan.

Sementara itu, tidak ada rencana pertemuan empat mata antara Trump dan Putin selama kunjungan ke Asia. Rusia merupakan anggota APEC bersama 20 negara dan ekonomi lainnya, termasuk Tiongkok, Jepang, serta Amerika Serikat.

Rombongan Trump dalam kunjungan ke Tiongkok juga akan mencakup miliarder teknologi Elon Musk, menurut para pejabat AS.

Trump dijadwalkan meninggalkan Washington pada Senin pagi dan tiba di Manila pada Selasa malam waktu setempat. Dia kemudian akan bertolak ke Shenzhen pada Rabu sore.

Amerika Serikat dan Rusia saat ini memiliki persenjataan nuklir terbesar di dunia. Sementara itu, persediaan senjata nuklir Tiongkok terus berkembang pesat, menurut para pejabat AS.

Dalam situasi tersebut, Trump telah menyatakan kesediaannya membahas kerangka pengendalian senjata nuklir baru yang melibatkan ketiga negara. Namun, Tiongkok yang memiliki persenjataan nuklir jauh lebih kecil dibandingkan AS dan Rusia selama ini menunjukkan keengganan terhadap gagasan tersebut.

Menjelang pertemuan langsung ketiga antara Trump dan Xi tahun ini, Amerika Serikat dan Tiongkok telah menggelar pertemuan pertama Dewan Perdagangan. Forum tersebut dibentuk untuk membahas pengurangan tarif produk dari sektor-sektor yang tidak sensitif.

Kementerian Perdagangan Tiongkok menyatakan pertemuan daring yang berlangsung pada Jumat membahas pelaksanaan pemangkasan tarif timbal balik untuk barang senilai USD 30 miliar atau sekitar Rp 544,5 triliun.

Kantor Perwakilan Dagang AS menyampaikan melalui media sosial X bahwa pemerintahan Trump berharap dapat melanjutkan komunikasi dengan Tiongkok untuk membangun hubungan perdagangan yang adil dan seimbang antara dua ekonomi terbesar dunia.