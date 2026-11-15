Sperma Dibekukan, Peneliti Jepang Berhasil Buahi Burung Langka Okinawa Rail

JawaPos.com - Peneliti Jepang berhasil melakukan inseminasi buatan menggunakan sperma beku burung Okinawa rail, spesies langka yang hanya ditemukan di hutan subtropis bagian utara Pulau Okinawa. Meski embrio yang dihasilkan belum berhasil menetas, perkembangan penelitian ini diharapkan membantu mencegah kepunahan burung tersebut.

Telur hasil inseminasi tersebut tidak menetas karena embrio gagal memecahkan cangkang telur. Namun, embrio berhasil berkembang hingga tepat sebelum tahap penetasan. Dilansir dari Kyodo, Minggu (15/11), hasil penelitian tim yang melibatkan peneliti dari Osaka Metropolitan University itu telah dipublikasikan dalam jurnal internasional Scientific Reports pada Oktober lalu.

Populasi Okinawa rail diperkirakan hanya sekitar 1.500 ekor. Dalam beberapa dekade terakhir, jumlahnya sempat menurun akibat kematian karena tertabrak kendaraan serta serangan mamalia pendatang, termasuk kucing dan anjing liar serta garangan kecil India atau small Indian mongoose.

Namun, populasinya mulai meningkat berkat upaya pemberantasan predator dan berbagai program konservasi lainnya.

Teknik inseminasi buatan menggunakan sperma beku berpotensi membantu meningkatkan jumlah burung tersebut. Metode ini juga dapat mengurangi risiko perkawinan sedarah atau inbreeding sekaligus menjaga keragaman genetik.

Teknik Pengumpulan Sperma Salah satu tantangan dalam penelitian ini adalah proses pengumpulan sperma. Burung mengeluarkan sperma dan kotoran melalui lubang yang sama. Jika keduanya bercampur, kualitas sperma dapat menurun.

Tim peneliti menemukan cara untuk mengumpulkan sperma tanpa tercampur kotoran dan tanpa menggunakan anestesi. Caranya dengan mengusap punggung burung jantan secara perlahan setelah burung tersebut buang air besar.

Sperma yang berhasil dikumpulkan kemudian dicampur dengan larutan yang mengandung bahan pelindung selama proses pembekuan atau cryoprotectant. Selanjutnya, sperma dibekukan menggunakan nitrogen cair.

Untuk digunakan kembali, sperma dicairkan pada suhu 4 derajat Celsius dan secara bertahap dihangatkan hingga mencapai suhu ruangan. Proses tersebut dilakukan untuk mempertahankan kemampuan sperma bergerak.

Tim peneliti kemudian melakukan inseminasi buatan sebanyak tiga kali dengan memasukkan sperma yang telah dicairkan ke dalam saluran telur burung betina. Dari proses tersebut, mereka berhasil memperoleh satu telur yang dibuahi.

Embrio di dalam telur tersebut berkembang hingga hari ke-21. Namun, embrio akhirnya mati karena tidak mampu memecahkan cangkang pada waktu penetasan yang dijadwalkan.

Peneliti belum dapat memastikan apakah kegagalan tersebut disebabkan oleh teknik inseminasi buatan. Sebab, kegagalan embrio menetas juga dapat terjadi dalam proses perkembangbiakan alami.

Takehito Kaneko, profesor di Osaka Metropolitan University yang terlibat dalam penelitian tersebut, mengatakan tim ingin menyempurnakan teknologi ini agar populasi Okinawa rail dapat terus bertahan.

"Kami ingin menyempurnakan teknologi ini agar pemandangan burung Okinawa rail yang berlarian tetap bisa dilestarikan," kata Kaneko.