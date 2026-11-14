Trump, Putin, dan Xi Jinping Bakal Bertemu, Perang Iran Jadi Agenda Utama

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping dijadwalkan menggelar pertemuan trilateral pertama di antara ketiga pemimpin negara tersebut pada Kamis pekan depan. Konflik Iran dan rencana pengurangan senjata nuklir dunia menjadi dua agenda utama yang akan dibahas dalam pertemuan di Shenzhen, Tiongkok.

Pertemuan tersebut akan berlangsung di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Namun, ada satu isu besar yang dipastikan tidak masuk agenda pembicaraan, yakni perang Rusia dan Ukraina.

Juru Bicara Gedung Putih Olivia Wales mengonfirmasi rencana pertemuan tersebut kepada wartawan pada Jumat. Menurut dia, Trump ingin menggunakan kesempatan itu untuk membicarakan bahaya proliferasi senjata nuklir sekaligus mendorong pengurangan persenjataan nuklir secara global.

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“Presiden telah menjelaskan bahwa, di antara topik lainnya, dia akan membahas pengurangan senjata nuklir di dunia. Proliferasi ini, menurut Presiden Trump, sangat berbahaya,” kata Wales dikutip Arab News.

Selain isu nuklir, perang Iran yang menjadi salah satu konflik utama selama periode kedua pemerintahan Trump juga diperkirakan menjadi pembahasan penting.

Seorang pejabat senior AS yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan Trump memang berniat mengangkat persoalan Iran dalam pertemuan bersama Xi Jinping dan Vladimir Putin.

“Saya pikir Presiden memang berniat membicarakan Iran dalam pertemuan trilateral dengan Xi Jinping dan Vladimir Putin,” ujar pejabat tersebut.

Menariknya, meskipun Rusia masih terlibat dalam perang berkepanjangan dengan Ukraina, konflik tersebut justru tidak masuk agenda pertemuan tiga negara.

Pejabat senior AS menjelaskan, Washington memiliki jalur negosiasi tersendiri dengan Kyiv dan Moskow untuk mencari penyelesaian perang Ukraina. Jalur diplomasi tersebut melibatkan utusan AS yang dalam beberapa hari terakhir telah melakukan pembicaraan dengan Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Menurut pejabat itu, Tiongkok tidak terlibat langsung dalam jalur negosiasi tersebut sehingga pembahasan perang Ukraina dinilai kurang tepat jika dimasukkan dalam pertemuan trilateral.

“China sebenarnya bukan bagian dari jalur tersebut, sehingga tampaknya tidak tepat membicarakan Ukraina di sana,” katanya.

Keputusan ini menunjukkan bahwa Washington ingin memisahkan sejumlah agenda geopolitik dalam perundingan dengan negara-negara besar. Konflik Iran dan pengendalian senjata nuklir menjadi pembahasan bersama tiga negara, sementara persoalan Ukraina tetap ditangani melalui mekanisme diplomasi tersendiri.

Zelensky Khawatir Pertemuan Trump, Putin, dan Xi Jadi Yalta Baru

Pertemuan tiga pemimpin negara dengan kekuatan militer dan ekonomi besar tersebut juga memunculkan kekhawatiran mengenai pembagian pengaruh geopolitik dunia.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya memperingatkan bahwa pertemuan di Shenzhen berpotensi menyerupai Konferensi Yalta 1945. Dia mengkhawatirkan munculnya kesepakatan baru yang membagi wilayah pengaruh negara-negara besar tanpa mempertimbangkan kepentingan negara lain.

Konferensi Yalta berlangsung pada Februari 1945 di Uni Soviet. Saat itu, Presiden AS Franklin D. Roosevelt, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, dan Pemimpin Soviet Joseph Stalin bertemu untuk membahas tatanan dunia setelah Perang Dunia II, termasuk pengaturan wilayah dan pengaruh politik di Eropa.

Kekhawatiran Zelensky berkaitan dengan kemungkinan tiga kekuatan besar kembali menentukan arah geopolitik dunia melalui kesepakatan di antara mereka sendiri.

Terlebih, pemerintahan Trump selama periode keduanya berupaya memperkuat kembali dominasi AS di belahan bumi Barat. Salah satu langkah kontroversialnya adalah penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Januari.

Namun, pembagian pengaruh dunia berdasarkan kesepakatan negara-negara besar tidak serta-merta menjamin stabilitas dan keamanan internasional.

Selain pertemuan trilateral, Trump juga dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dan jamuan makan siang kerja bersama Xi Jinping pada Kamis.

Pertemuan tersebut menjadi pertemuan keempat Trump dengan Presiden Tiongkok sejak kembali menjabat sebagai Presiden AS tahun lalu.

Berbeda dengan Xi, Putin tidak dijadwalkan mengadakan pertemuan empat mata secara terpisah dengan Trump.

Sejumlah isu ekonomi dan teknologi juga diperkirakan tidak menjadi pembahasan dalam kunjungan tersebut. Salah satunya adalah kasus yang melibatkan CEO Nvidia Jensen Huang, yang disebut dalam laporan sebagai pengunduran diri terkait dugaan hubungan dengan seorang mata-mata Tiongkok.

Pejabat senior AS lainnya mengatakan persoalan tersebut tidak akan memengaruhi agenda kunjungan Trump ke Tiongkok.

“Situasi dengan Nvidia seharusnya tidak memiliki dampak apa pun terhadap perjalanan ini,” ujarnya.

Washington juga tidak berencana membahas kebijakan pembatasan ekspor teknologi cip sensitif kepada Tiongkok. Isu pengendalian ekspor tersebut sebelumnya menjadi salah satu persoalan yang mencuat dalam kontroversi Nvidia.

“Kami tidak menegosiasikan pengendalian ekspor Amerika. Ini merupakan masalah keamanan nasional yang kami rumuskan di dalam pemerintahan ... dan kami tidak memperkirakan hal tersebut akan muncul dalam percakapan apa pun dengan pihak Tiongkok selama kami berada di sana,” kata pejabat tersebut.

Elon Musk Ikut Rombongan Trump ke Tiongkok

Dalam kunjungan ke Tiongkok, Trump juga akan didampingi sejumlah tokoh bisnis, termasuk CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk.

Meski ikut dalam rombongan kepresidenan, Musk dipastikan tidak terlibat dalam pertemuan Trump bersama Xi Jinping dan Vladimir Putin.

Trump dijadwalkan meninggalkan Washington pada Senin. Dia akan tiba di Filipina pada Selasa untuk menghadiri KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sebelum melanjutkan perjalanan ke Shenzhen, Tiongkok.

Pertemuan trilateral tersebut menjadi perhatian dunia karena mempertemukan tiga pemimpin negara yang memiliki pengaruh besar terhadap keamanan, ekonomi, dan arah politik internasional.