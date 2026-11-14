Kapal Tanker Tabrak Kapal Pesiar di Sungai Mississippi, 32 Orang Dilarikan ke RS

JawaPos.com - Kecelakaan kapal terjadi di Sungai Mississippi, New Orleans, Amerika Serikat, Jumat (13/11).

Sebuah kapal tanker kehilangan kendali dan menabrak kapal pesiar American Heritage yang sedang bersandar hingga sebagian badan kapal terendam air.

Melansir SKY News, sebanyak 32 orang dilarikan ke rumah sakit, sementara sedikitnya 180 penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi dalam operasi penyelamatan besar-besaran.

Wali Kota New Orleans Helena Moreno memastikan seluruh penumpang telah ditemukan. Tidak ada korban yang mengalami luka kritis dalam insiden tersebut.

Moreno menyebut keberhasilan penyelamatan ratusan orang dalam kecelakaan itu sebagai sebuah keajaiban.

"Itu adalah sebuah keajaiban di Mississippi," kata Moreno, seperti dikutip dari laporan media setempat.

Kapal American Heritage diketahui membawa 129 penumpang ketika tabrakan terjadi. Kapal pesiar tersebut juga mengangkut sejumlah awak yang turut menjadi bagian dari proses evakuasi.

Kapal Pesiar mulai Terbalik saat Penumpang Dievakuasi Operasi penyelamatan berlangsung dramatis setelah kapal American Heritage mulai kemasukan air sesaat setelah tabrakan. Kondisi kapal yang semakin miring membuat petugas harus bergerak cepat untuk mengeluarkan seluruh penumpang dan awak.

Melanie Montroll, Kepala Keselamatan Publik dan Manajemen Darurat Pelabuhan New Orleans, mengatakan proses evakuasi melibatkan banyak pihak, termasuk aparat kepolisian dan tim penyelamat.

"Ini semua tangan di dek," kata Montroll, menggambarkan pengerahan seluruh personel untuk menangani keadaan darurat tersebut.

Dia juga mengapresiasi respons cepat berbagai instansi yang membantu proses penyelamatan.

"Kami berterima kasih kepada semua mitra yang segera datang membantu. Kehadiran mereka jelas membuat perbedaan dalam upaya penyelamatan untuk mengeluarkan orang-orang yang masih berada di air," ujarnya.

Dua anggota kepolisian dilaporkan ikut terjatuh ke sungai ketika membantu penanganan kecelakaan. Keduanya kemudian dibawa ke rumah sakit.

Rekaman video dari lokasi memperlihatkan petugas penyelamat berupaya mengangkat penumpang yang mengenakan jaket pelampung dari dalam sungai. Sejumlah barang bawaan dan puing-puing juga terlihat mengambang di permukaan air.

Sementara itu, layanan pelacakan kapal MarineTraffic melaporkan, kapal American Heritage terlihat dalam posisi miring setelah tabrakan. Kapal tersebut dilaporkan mulai kemasukan air ketika masih membawa sekitar 129 penumpang beserta awak kapal.

Perbedaan ukuran kedua kapal juga cukup mencolok. Kapal tanker yang menabrak American Heritage memiliki panjang sekitar 160 meter, atau hampir dua kali panjang kapal pesiar tersebut yang mencapai 81 meter.

Menurut MarineTraffic, tanker itu biasa digunakan untuk mengangkut aspal dan bitumen dalam jumlah besar. Kedua material tersebut banyak dimanfaatkan dalam pembangunan jalan serta pelapisan atap bangunan.

Besarnya ukuran tanker menjadi salah satu aspek penting dalam insiden yang menyebabkan kapal pesiar kehilangan keseimbangan tersebut.

Kecelakaan itu juga berdampak terhadap aktivitas pelayaran di Sungai Mississippi. Penjaga Pantai Amerika Serikat (US Coast Guard) menutup sementara lalu lintas kapal di sepanjang wilayah antara penanda sungai mile marker 93 hingga 96.

Letnan Krystal Wolfe dari US Coast Guard mengonfirmasi penutupan tersebut dilakukan untuk memberikan ruang bagi operasi penyelamatan dan penanganan kecelakaan.

Petugas kemudian mulai melakukan koordinasi untuk membuka kembali jalur pelayaran setelah situasi dinyatakan memungkinkan.

Gubernur Louisiana Jeff Landry juga menyatakan telah menerima laporan mengenai kecelakaan tersebut. Melalui unggahan di platform X, dia mengatakan sedang berkoordinasi dengan pejabat setempat dan aparat penegak hukum.

"Kami mengetahui insiden di Sungai Mississippi dan terus berkomunikasi dengan pejabat setempat serta aparat penegak hukum. Saya sedang menuju New Orleans sekarang," tulis Landry.

Kapal Pesiar Sedang Menyelesaikan Pelayaran Delapan Hari American Heritage merupakan kapal pesiar sungai milik American Cruise Lines. Kapal lima dek tersebut dibangun pada 2015 dan memiliki kapasitas maksimal sekitar 150 penumpang.

Saat kecelakaan terjadi, kapal itu tengah menyelesaikan perjalanan wisata selama delapan hari dengan menyusuri sejumlah destinasi di sepanjang Sungai Mississippi, termasuk wilayah Louisiana dan Mississippi.

Dua saksi mata menggambarkan situasi setelah tabrakan berlangsung sangat cepat dan kacau.

Jamie Holford, yang diwawancarai WDSU-TV, mengatakan perubahan kondisi kapal setelah benturan terjadi dalam waktu singkat.

"Rasanya tidak nyata. Hanya sekitar 15 menit sejak benturan hingga kapal itu terbalik," ujarnya.

Saksi lainnya, Devon Flanagan, mengatakan sejumlah kapal lain di sekitar lokasi berusaha memberikan bantuan. Namun, banyaknya kapal yang datang juga membuat situasi semakin sulit dikendalikan karena masih terdapat orang-orang di dalam air.

"Itu benar-benar kacau. Ada berbagai jenis kapal, termasuk tongkang dan kapal dari perusahaan lain, yang berusaha membantu. Situasinya juga sedikit membingungkan karena masih ada orang di dalam air," katanya.

Sementara itu, American Cruise Lines menyatakan telah berkoordinasi dengan US Coast Guard dan otoritas setempat sejak kecelakaan terjadi.

"Para tamu dan awak kapal telah dievakuasi, dan kami sangat prihatin terhadap semua orang yang terlibat," demikian pernyataan perusahaan tersebut.