Gangguan Komunikasi Lumpuhkan Penerbangan AS, Ratusan Pesawat Terpaksa Dialihkan 

Ilustrasi gangguan komunikasi sempat lumpuhkan penerbangan di seluruh AS. (Reuters).

JawaPos.com - Gangguan komunikasi pada sistem pengatur lalu lintas udara dilaporkan sempat melumpuhkan seluruh penerbangan di Amerika Serikat (AS), Jumat (13/11) waktu setempat.

Federal Aviation Administration (FAA) menghentikan sementara keberangkatan pesawat di seluruh negeri. Hal ini setelah sejumlah pusat pengendalian lalu lintas udara regional mengalami masalah komunikasi. Meski larangan terbang akhirnya dicabut pada Jumat malam, aktivitas penerbangan belum bisa langsung kembali normal.

Gangguan tersebut memicu kekacauan perjalanan udara. Sedikitnya 827 penerbangan terpaksa dialihkan ke bandara lain atau dikembalikan ke bandara asal. Ribuan jadwal penerbangan lainnya juga terancam mengalami keterlambatan hingga pembatalan karena posisi pesawat dan awak kabin tidak lagi sesuai dengan rencana operasional.

FAA mengumumkan pencabutan penghentian penerbangan nasional atau nationwide ground stop pada Jumat malam. Dengan keputusan itu, maskapai diperbolehkan kembali memberangkatkan pesawat.

Namun, pemulihan operasional membutuhkan waktu. Pesawat yang telanjur dialihkan, sementara awak penerbangan yang tidak berada di lokasi sesuai jadwal, membuat maskapai harus menyusun ulang rotasi penerbangan.

Mengutip AP News, gangguan bermula ketika sejumlah pusat pengendalian lalu lintas udara regional mengalami masalah komunikasi. FAA menyebut kejadian tersebut sebagai kondisi luar biasa yang memaksa otoritas mengambil langkah penghentian penerbangan secara nasional demi menjaga keselamatan penerbangan.

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Markwayne Mullin mengatakan, gangguan kemungkinan berkaitan dengan masuknya teknologi baru ke dalam sistem pengendalian lalu lintas udara yang sudah berusia tua.

Menurut dia, sistem lama tersebut kewalahan menangani teknologi yang baru diperkenalkan. Kondisi itu diduga menjadi pemicu terganggunya komunikasi antara pusat pengendalian lalu lintas udara.

Meski demikian, pemerintah belum dapat memastikan penyebab teknis secara menyeluruh. Mullin juga tidak menutup kemungkinan gangguan serupa kembali terjadi.

Ketika ditanya apakah insiden tersebut berkaitan dengan serangan siber atau kecerdasan buatan (AI) yang beroperasi tanpa kendali, Mullin mengatakan belum ada kepastian mutlak.

"Belum ada yang sepenuhnya pasti saat ini. Sepertinya tidak mengarah ke sana," ujarnya.

Dia menambahkan, penyelidik belum menemukan jejak yang menunjukkan adanya serangan siber. Dugaan sementara mengarah pada persoalan mekanis atau teknis dalam sistem.

Pemerintah masih berupaya mengidentifikasi sumber gangguan dan memastikan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

Dampak gangguan terlihat dari banyaknya pesawat yang harus mengubah rute penerbangan. Berdasarkan data perusahaan analisis penerbangan Cirium hingga pukul 19.05 waktu setempat, sedikitnya 827 penerbangan telah dialihkan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 670 penerbangan diperintahkan kembali ke bandara asal keberangkatan. Sementara 157 penerbangan lainnya diarahkan menuju bandara berbeda.

Sejumlah bandara yang menjadi lokasi pengalihan antara lain Washington Dulles International Airport, Los Angeles International Airport, Cincinnati/Northern Kentucky International Airport, dan Nashville International Airport.

Skala gangguan berpotensi semakin besar karena sekitar 11.000 penerbangan dengan kapasitas lebih dari 1,5 juta penumpang dijadwalkan berangkat dari berbagai bandara di AS setelah pukul 16.00 waktu setempat.

Situasi tersebut meningkatkan risiko pembatalan dan keterlambatan lanjutan, bahkan setelah FAA mencabut penghentian penerbangan.

Untuk penerbangan internasional, pemerintah menerapkan penanganan berdasarkan kondisi masing-masing penerbangan. Mullin menyebut sejumlah penerbangan internasional sudah mulai diizinkan lepas landas pada Jumat malam.

Gangguan sistem komunikasi itu juga membuat penumpang harus mengubah rencana perjalanan secara mendadak.

Di Bandara Internasional O'Hare Chicago, para penumpang mengetahui penghentian penerbangan setelah melihat layar informasi yang menampilkan keterlambatan di berbagai jadwal keberangkatan.

Sebagian penumpang kemudian menghubungi keluarga atau kerabat untuk membicarakan kemungkinan menginap di Chicago atau mencari alternatif transportasi menuju kota tujuan.



Bagi penumpang, pencabutan larangan terbang tidak serta-merta berarti perjalanan bisa dilanjutkan sesuai jadwal. Mereka masih harus menghadapi kemungkinan perubahan jadwal, pengalihan penerbangan, hingga pembatalan.

Terakhir Terjadi 2023 Penghentian penerbangan secara nasional ini menjadi yang pertama sejak Januari 2023. Saat itu, gangguan pada sistem komputer penting milik FAA juga menyebabkan seluruh keberangkatan penerbangan di AS dihentikan sementara.

Insiden terbaru tersebut juga menjadi penghentian penerbangan nasional kedua sejak rangkaian serangan teroris 11 September 2001.

Peristiwa ini kembali memperlihatkan betapa besarnya ketergantungan industri penerbangan terhadap sistem komunikasi dan teknologi pengendalian lalu lintas udara.

Gangguan pada satu bagian sistem saja dapat berdampak luas terhadap jadwal penerbangan, pergerakan pesawat, kesiapan awak, hingga perjalanan jutaan penumpang.