Ancaman Krisis Makin Nyata, Inggris Tunjuk Utusan Khusus Keamanan Iklim Pertama di Dunia

JawaPos.com - Pemerintah Inggris menunjuk utusan khusus keamanan iklim pertama di dunia untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap keamanan nasional. Langkah ini diambil setelah gelombang panas, kebakaran hutan, hingga gangguan infrastruktur menunjukkan bahwa krisis iklim bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, melainkan ancaman langsung bagi kehidupan masyarakat dan stabilitas negara.

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham akan mengumumkan penunjukan tersebut dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11). Posisi itu akan diisi Dame Madeleine Alessandri, mantan ketua Joint Intelligence Committee (JIC), lembaga yang mengoordinasikan penilaian intelijen Inggris, termasuk dari MI5 dan MI6.

Alessandri mendapat tugas memberi masukan kepada pemerintah mengenai risiko keamanan nasional akibat perubahan iklim. Fokusnya bukan hanya mengidentifikasi ancaman, tetapi juga memastikan pemerintah memiliki langkah antisipasi sebelum dampaknya berkembang menjadi krisis yang lebih besar.

Burnham menegaskan, kondisi cuaca ekstrem yang dialami Inggris sepanjang tahun ini menjadi bukti bahwa dampak perubahan iklim semakin sulit diabaikan.

"Kita semua harus menyadari bahwa musim panas tahun ini bukanlah sesuatu yang normal. Krisis iklim kini sudah di depan mata kita semua. Kita melihatnya melalui kebakaran hutan yang menghancurkan kehidupan dan mata pencaharian di berbagai tempat," kata Burnham menjelang pengumuman tersebut sebagaimana dilansir via Guardian.

Penunjukan utusan khusus tersebut tidak terlepas dari pengalaman Inggris menghadapi musim panas terpanas sepanjang sejarah pencatatan suhu negara itu.

Gelombang panas yang terjadi secara beruntun, diperburuk oleh perubahan iklim, menimbulkan tekanan besar terhadap berbagai sektor. Layanan kesehatan dan transportasi terganggu, sejumlah sekolah terpaksa ditutup, sementara ribuan orang dilaporkan meninggal lebih cepat akibat dampak panas ekstrem.

Situasi tersebut memperlihatkan bagaimana perubahan iklim dapat merambat ke persoalan yang lebih luas. Ketika suhu meningkat dan bencana semakin sering terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan melalui kerusakan lingkungan, tetapi juga terhadap kesehatan publik, aktivitas ekonomi, ketersediaan pangan, dan ketahanan infrastruktur.

Burnham menyatakan Inggris tetap berkomitmen mencapai target net zero emission pada 2050. Pemerintah juga ingin memperkuat kerja sama internasional untuk mempercepat transisi menuju energi bersih.

"Pesan yang saya bawa ke sini, dalam COP pertama saya sebagai perdana menteri, adalah Inggris tetap bertekad mencapai net zero pada 2050 dan bekerja sama dengan mitra kami untuk membangun masa depan energi bersih," ujarnya.

Namun, Burnham mengakui konsensus internasional mengenai ilmu pengetahuan dan aksi iklim mulai melemah.

"Dunia telah berubah. Konsensus yang pernah kita miliki mengenai sains dan aksi iklim telah runtuh. Kami tidak akan tinggal diam. Karena itu, saya telah menjanjikan era baru kepemimpinan Inggris dalam satu dekade mendatang," tambahnya.

Di COP31, Inggris juga akan menyatakan dukungan terhadap usulan target elektrifikasi sebesar 35 persen pada 2035. Selain itu, pemerintah Inggris berupaya membantu menggalang pendanaan swasta sebesar 5 miliar poundsterling untuk proyek energi bersih di berbagai negara.

Sebagai informasi juga, penunjukan Alessandri memiliki latar belakang yang cukup serius. Saat masih memimpin JIC, lembaga tersebut bekerja sama menyusun laporan rahasia mengenai potensi dampak kerusakan ekosistem global terhadap keamanan nasional Inggris.

Laporan itu memperingatkan bahwa dalam lima tahun, Inggris berpotensi mulai merasakan dampak keamanan dari keruntuhan ekosistem di berbagai negara. Kondisi tersebut dipicu oleh perubahan iklim dan eksploitasi alam secara berlebihan.

Ancaman yang dipetakan tidak terbatas pada bencana alam. Kerusakan ekosistem dapat memicu kelangkaan pangan, kenaikan harga bahan makanan, migrasi massal, hingga konflik antarnegara yang memiliki senjata nuklir.

Laporan tersebut sempat tidak dipublikasikan pada masa pemerintahan mantan Perdana Menteri Keir Starmer. Isinya kemudian diungkap media The Guardian tahun lalu sebelum versi yang telah disunting diterbitkan pada awal tahun ini.

Alessandri menilai perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati semakin memengaruhi lingkungan keamanan tempat Inggris beroperasi.

"Perubahan iklim dan hilangnya alam semakin membentuk lingkungan keamanan tempat Inggris beroperasi, memberikan tekanan tambahan terhadap sumber daya, perekonomian, dan masyarakat di seluruh dunia," katanya.

Menurut dia, langkah terbaik untuk menghadapi ancaman tersebut adalah melakukan pencegahan sebelum berkembang menjadi krisis.

"Waktu terbaik untuk mengatasi risiko ini adalah sebelum berkembang menjadi krisis. Dalam peran ini, saya akan bekerja sama dengan berbagai mitra di pemerintahan dan tingkat internasional untuk memperkuat pemahaman kita mengenai ancaman iklim, membangun ketahanan, dan memastikan kita lebih siap menghadapi tantangan ke depan," ujarnya.

Meski mengambil langkah baru dalam menghadapi ancaman keamanan iklim, kebijakan pemerintah Inggris justru menuai kritik dari kelompok pemerhati lingkungan.

Mereka menilai terdapat kesenjangan antara komitmen Inggris dalam forum internasional dan kebijakan energi di dalam negeri.

Pemerintah Inggris tengah mempertimbangkan pelonggaran sejumlah target kendaraan listrik. Di sisi lain, pemerintah telah memberikan persetujuan terhadap pengembangan ladang gas Jackdaw di Laut Utara dan masih mempertimbangkan proyek ladang minyak Rosebank di sebelah barat Kepulauan Shetland.

Direktur lembaga kajian Power Shift Africa, Mohamed Adow, menyebut kebijakan tersebut memperlihatkan standar ganda dalam komitmen iklim Inggris.

"Apa yang kita lihat, sebagian, adalah standar ganda. Inggris tidak bisa mengampanyekan pembangunan bersih, tetapi pada saat yang sama kembali memperluas penggunaan bahan bakar fosil di dalam negeri. Kita tidak bisa mengharapkan satu aturan untuk Afrika dan aturan lain untuk Inggris," kata Adow.

Kritik serupa disampaikan Asad Rehman, kepala eksekutif Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland.

Menurut dia, COP31 seharusnya menjadi kesempatan bagi Burnham untuk membuktikan keseriusan pemerintahannya dalam menghadapi perubahan iklim.

"Kredibilitas Inggris sedang runtuh. Perundingan iklim pertama perdana menteri seharusnya menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar serius. Namun, jika hanya ini yang bisa ditawarkan Inggris, pertanyaan mengenai kredibilitas komitmen iklimnya semakin beralasan," ujar Rehman.

Selain kebijakan energi fosil, persoalan pendanaan juga menjadi salah satu titik lemah komitmen iklim Inggris.

Seperti sejumlah negara kaya lainnya, Inggris telah mengurangi secara signifikan pendanaan iklim internasional dan mengalihkan sebagian anggarannya untuk belanja militer.

Pada Juli lalu, Burnham bahkan memimpin kebijakan penurunan batas tarif bus di Inggris yang pendanaannya antara lain dikaitkan dengan perubahan kontribusi iklim internasional menjadi pinjaman yang harus dikembalikan.

Kebijakan tersebut menjadi perhatian negara-negara berkembang yang membutuhkan bantuan untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.

Prakash Dahal dari Pro Public dan Friends of the Earth Nepal mengatakan pendanaan internasional sangat penting bagi negaranya untuk menghadapi perubahan iklim sekaligus memulihkan diri dari bencana.

Nepal, misalnya, masih menghadapi dampak banjir bandang dahsyat yang melanda negara tersebut pada Agustus lalu.

Dahal menegaskan, bantuan bagi negara rentan seharusnya diberikan dalam bentuk hibah, bukan pinjaman yang justru menambah beban utang.

"Yang terpenting, pendanaan penting ini harus diberikan dalam bentuk hibah, bukan pinjaman. Nepal tidak sedang meminta belas kasihan. Nepal menuntut keadilan," katanya.

Ancaman keamanan akibat perubahan iklim juga menjadi perhatian Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband. Dia telah menyampaikan temuan laporan JIC kepada sejumlah pemerintah negara lain.

Miliband menyebut perubahan iklim kini menjadi salah satu ancaman keamanan nasional terbesar yang harus dihadapi negara-negara di dunia.

"Keamanan nasional adalah garis depan berikutnya dalam perjuangan aksi iklim. Skenario yang dahulu hanya ada dalam fiksi ilmiah kini menjadi kejadian rutin dalam pemberitaan sehari-hari," ujarnya.

Dia menambahkan, krisis iklim telah memicu berbagai persoalan, mulai dari ancaman ketahanan pangan, kerusakan infrastruktur, hingga perpindahan penduduk.

"Mereka yang memilih menutup mata terhadap persoalan iklim justru sedang mempertaruhkan keamanan nasional kita," kata Miliband.