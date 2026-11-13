Bayi 9 Bulan Tewas Kedinginan di Gaza, Hujan dan Banjir Perparah Krisis Pengungsian

JawaPos.com - Seorang bayi Palestina berusia sembilan bulan meninggal dunia akibat suhu dingin ekstrem di Jalur Gaza. Kematian Kinan Ahmed Arqiq menjadi kasus kematian pertama akibat hipotermia yang dilaporkan selama musim dingin 2026, ketika ratusan ribu warga Palestina masih bertahan di tenda-tenda pengungsian yang tidak memadai.

Dilansir via Middle East Monitor, Kementerian Kesehatan Gaza mengumumkan kematian bayi tersebut pada Jumat. Dalam pernyataan yang disiarkan Kantor Media Gaza, kementerian menyebut Kinan meninggal setelah mengalami penurunan suhu tubuh secara drastis.

Sebelumnya, Kinan sempat dipindahkan dari Rumah Sakit Kuwait ke Kompleks Medis Nasser pada Kamis. Namun, bayi tersebut tiba dalam kondisi sudah meninggal dunia.

Hasil pemeriksaan forensik memastikan bahwa hipotermia berat atau penurunan suhu tubuh ekstrem menjadi penyebab kematiannya.

Kasus ini menjadi gambaran semakin beratnya kondisi kemanusiaan di Gaza menjelang puncak musim dingin. Ribuan keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat perang kini harus menghadapi hujan deras, banjir, serta suhu malam yang semakin rendah tanpa perlindungan memadai.

Hujan Deras Rusak Ribuan Tenda Pengungsian Kondisi pengungsian di Gaza semakin memburuk setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada 6-8 November.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan, curah hujan tinggi selama periode tersebut menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Gaza. Ribuan tenda dan tempat penampungan darurat dilaporkan mengalami kerusakan.

Bagi warga yang kehilangan rumah, tenda menjadi satu-satunya tempat berlindung dari cuaca ekstrem. Namun, banyak tempat penampungan tersebut tidak memiliki perlengkapan yang cukup untuk menghadapi musim dingin.

Air hujan yang menggenangi area pengungsian juga memperburuk kondisi tempat tinggal. Keluarga pengungsi harus menghadapi risiko pakaian dan alas tidur basah, sementara akses terhadap perlengkapan penghangat tubuh masih sangat terbatas.

Situasi ini membuat kelompok paling rentan, terutama bayi, anak-anak, lansia, dan orang dengan kondisi kesehatan tertentu, semakin berisiko mengalami hipotermia.

Kematian Akibat Dingin Pernah Terjadi pada Musim Dingin 2025 Kementerian Kesehatan Gaza mencatat, sedikitnya 10 orang meninggal dunia akibat paparan suhu dingin selama musim dingin 2025.

Kematian Kinan menjadi kasus pertama yang dilaporkan pada musim dingin tahun ini. Meski demikian, kondisi cuaca dan keterbatasan tempat berlindung memunculkan kekhawatiran bahwa jumlah korban dapat bertambah apabila bantuan kemanusiaan tidak menjangkau kelompok pengungsi yang membutuhkan.

Hipotermia terjadi ketika suhu tubuh turun hingga berada di bawah batas normal sehingga tubuh tidak lagi mampu mempertahankan fungsi organ secara optimal. Kondisi ini dapat berkembang menjadi keadaan darurat medis, terutama pada bayi yang lebih sulit mempertahankan suhu tubuh dibandingkan orang dewasa.

Gaza Masih Kesulitan Memulihkan Tempat Tinggal Krisis yang dihadapi warga Gaza tidak terlepas dari kehancuran infrastruktur akibat perang Israel di wilayah tersebut.

Sebagian besar kawasan permukiman mengalami kerusakan, memaksa keluarga-keluarga Palestina meninggalkan rumah dan tinggal di tenda maupun bangunan yang rusak.

Meski kesepakatan gencatan senjata telah berlaku sejak Oktober 2025, proses pemulihan kehidupan warga masih menghadapi berbagai hambatan. Pembatasan Israel terhadap masuknya material penampungan dan perlengkapan perbaikan turut menghambat upaya warga memperbaiki tempat tinggal mereka.

Akibatnya, banyak keluarga memasuki musim dingin tanpa rumah yang layak, perlindungan dari hujan, maupun perlengkapan yang cukup untuk menghadapi suhu rendah.