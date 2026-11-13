Jensen Huang Resmi Mundur dari Nvidia, Colette Kress Jadi CEO Sementara, Trump: Sungguh Menyedihkan

JawaPos.com - Nvidia resmi kehilangan Jensen Huang dari kursi CEO setelah pendiri perusahaan cip semikonduktor tersebut mengundurkan diri dari jabatan yang dipegangnya selama 33 tahun. Kepergian Huang, yang membawa Nvidia menjadi perusahaan bernilai USD 4 triliun atau sekitar Rp72.960 triliun, dengan kurs Rp18.240 per dolar AS, menimbulkan ketidakpastian terhadap kepemimpinan perusahaan yang menjadi pemasok utama cip bagi industri kecerdasan buatan (AI) dunia.

Dewan direksi menunjuk Colette Kress, sebelumnya direktur keuangan (CFO), sebagai CEO sementara. Ketua Dewan Nvidia Harvey Jones menyatakan, "Dewan memiliki kepercayaan penuh kepada Colette dan tim kepemimpinan. Kami memperkirakan operasional perusahaan, komitmen kepada pelanggan, serta peta jalan produk akan terus berjalan tanpa gangguan." Nvidia akan mencari pengganti permanen dengan mempertimbangkan kandidat internal maupun eksternal.

Dilansir dari CNBC, Jumat (13/11/2026), pengunduran diri Huang terjadi setelah serangkaian pemberitaan yang menyoroti kehidupan pribadinya dan kaitannya dengan persoalan keamanan nasional Amerika Serikat. Huang, 63, sebelumnya meminta maaf pada Minggu (8/11) karena telah "tidak setia kepada istri saya", tetapi tidak mengungkapkan identitas perempuan yang dimaksud maupun perincian hubungannya.

Di sisi lain, nama pengusaha Alice Huang mencuat dalam pemberitaan terkait Megaspeed, perusahaan asal Singapura yang menjadi pelanggan Nvidia dan diduga menawarkan akses terhadap cip perusahaan tersebut kepada perusahaan AI Tiongkok. Alice pernah bekerja di perusahaan itu dan disebut oleh komunitas intelijen Amerika Serikat sebagai sosok yang dicurigai memiliki keterkaitan dengan intelijen Tiongkok. Dugaan tersebut menjadi perhatian karena berpotensi menyentuh keamanan teknologi cip Amerika Serikat.

Sementara itu, The New York Times melaporkan dugaan hubungan terpisah antara Huang dan Kimberly Powell, wakil presiden bidang kesehatan Nvidia. Laporan tersebut muncul menjelang rapat dewan direksi yang membahas masa depan perusahaan. Dalam pernyataan resminya, Kress mengatakan, "Kekuatan Nvidia selalu berasal dari orang-orangnya. Bersama tim kepemimpinan, saya berkomitmen melanjutkan fondasi luar biasa yang telah dibangun Jensen selama 33 tahun terakhir.”

Saham Nvidia melemah pada Kamis (12/11) setelah pengumuman pengunduran diri tersebut. Namun, penasihat keuangan menilai dampaknya terhadap investor reksa dana dan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) relatif terbatas. Philip Chao, kepala investasi Experiential Wealth, mengatakan, "Ini bukan masalah besar. Kebanyakan orang hanya bereaksi terhadap sisi sensasional dari berita ini."

Nvidia sendiri memiliki bobot sekitar 8,4 persen dalam Vanguard S&P 500 ETF (VOO), dana investasi bernilai USD 1,7 triliun atau sekitar Rp31.008 triliun. Analisis Experiential Wealth memperkirakan penurunan saham Nvidia sebesar 5 persen hanya mengurangi nilai dana tersebut sekitar 0,42 persen, dengan asumsi faktor lain tetap.

Dampak krisis juga merembet ke perdagangan cip Nvidia di pasar gelap Tiongkok. Seorang pedagang yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada CNBC mengatakan, "Tahun ini pengendaliannya sudah sangat ketat. Kemungkinan besar, pengawasan akan semakin diperketat."

Pelaku perdagangan ilegal dilaporkan diminta menghentikan sementara aktivitas hingga pekan berikutnya karena mengantisipasi pengawasan Amerika Serikat yang lebih ketat. Situasi ini turut menjadi perhatian menjelang kedatangan Presiden Donald Trump ke Shenzhen pada 18 November untuk menghadiri pertemuan para pemimpin Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).

Shenzhen merupakan salah satu pusat perdagangan ilegal cip Nvidia. Pedagang di media sosial Tiongkok menawarkan cip H200 yang diizinkan pemerintahan Trump untuk diekspor dengan persyaratan tertentu, serta Blackwell B300 yang masih dilarang.

Harga satu paket berisi delapan unit prosesor grafis (GPU) B300 untuk server mencapai 20 juta yuan atau sekitar Rp54,68 miliar, dengan kurs Rp2.734 per yuan. Nilai tersebut lima kali lipat dibandingkan Mei dan hampir enam kali harga resmi di Amerika Serikat sebesar USD550.000 atau sekitar Rp10,03 miliar.

Pergantian Huang juga berdampak pada hubungan Nvidia dengan pemerintahan Trump. Selama ini, Huang menjadi tokoh penting dalam pembahasan kebijakan AI Amerika Serikat, termasuk mendorong akses teknologi AI sumber terbuka dan pelonggaran pembatasan ekspor cip ke Tiongkok.

Dalam wawancara dengan komentator konservatif Hugh Hewitt, Trump mengingatkan bahwa Amerika Serikat akan berada dalam posisi sulit jika kehilangan keunggulan AI. Mengenai pengunduran diri Huang, Trump mengatakan, "Sungguh peristiwa yang mengerikan! Sangat menyedihkan melihat hal itu terjadi."