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Penulis: Rian Alfianto
Sabtu, 14 November 2026 | 02.16 WIB

Maladewa Tutup Pintu untuk Pemegang Paspor Israel, Tak Peduli Perang Gaza Berakhir

Presiden Maladewa Mohamed Muizzu. (Presidency) - Image

Presiden Maladewa Mohamed Muizzu. (Presidency)

JawaPos.com - Pemegang paspor Israel terancam tetap tidak bisa memasuki Maladewa meskipun perang di Jalur Gaza berakhir. Pemerintah negara kepulauan di Samudra Hindia itu dilaporkan sedang menyiapkan undang-undang keimigrasian baru yang membuat larangan masuk bagi pemegang paspor Israel berlaku tanpa syarat.

Presiden Maladewa Mohamed Muizzu, dikutip dari laman resminya menegaskan, tidak akan ada pengecualian dalam kebijakan tersebut. Artinya, berakhirnya konflik Palestina-Israel maupun perubahan situasi politik di masa mendatang tidak otomatis membuat pemegang paspor Israel bisa kembali berkunjung ke negara tujuan wisata populer tersebut.

Muizzu menyampaikan sikap itu dalam konferensi pers di Kantor Presiden pada Senin. Dia mengatakan, rancangan undang-undang keimigrasian yang tengah disiapkan pemerintah akan menetapkan larangan masuk secara mutlak bagi pemegang paspor Israel.

Perubahan ini sekaligus mempertegas kebijakan yang sebelumnya diberlakukan Maladewa sejak April 2025. Jika aturan awal masih mengaitkan larangan dengan tindakan militer Israel di Gaza, rancangan terbaru justru menghapus ketergantungan tersebut.

Muizzu menyebut tindakan Israel terhadap warga Palestina sebagai genosida. Menurut dia, tidak dapat diterima jika pemegang paspor Israel tetap diizinkan memasuki Maladewa di tengah penderitaan rakyat Palestina.

Larangan Masuk Tak Lagi Bergantung pada Perang Gaza

Ada perubahan mendasar dalam kebijakan imigrasi Maladewa terhadap pemegang paspor Israel.

Dalam usulan sebelumnya, larangan masuk dirancang berlaku sampai Israel menghentikan genosida terhadap warga Palestina yang dimulai pada Oktober 2023.

Namun, pemerintah kini ingin menghapus batasan tersebut. Rancangan undang-undang baru akan menetapkan larangan tanpa syarat, sehingga tidak ada lagi ketentuan yang menghubungkan akses masuk pemegang paspor Israel dengan perkembangan konflik.

Dengan pendekatan itu, sekalipun perang Gaza berakhir, kebijakan pembatasan tetap dipertahankan.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Maladewa tidak lagi menempatkan larangan masuk semata-mata sebagai respons sementara terhadap operasi militer Israel. Pembatasan itu hendak dijadikan bagian dari kebijakan keimigrasian nasional.

Sebagai informasi juga, Maladewa pertama kali memberlakukan larangan masuk bagi pemegang paspor Israel pada April 2025.

Keputusan itu diambil setelah Presiden Muizzu mengesahkan perubahan Undang-Undang Imigrasi yang sebelumnya disetujui parlemen.

Saat itu, Muizzu menyatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk solidaritas negaranya terhadap rakyat Palestina sekaligus penolakan terhadap kampanye militer Israel di Jalur Gaza.

Maladewa selama ini dikenal sebagai salah satu negara yang secara terbuka mendukung kemerdekaan Palestina. Pemerintahannya konsisten menyuarakan dukungan tersebut dalam berbagai forum internasional dan melalui jalur hukum.

Negara tersebut mendukung pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan sebelum 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Posisi itu sejalan dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Melalui rancangan aturan terbaru, Muizzu ingin memastikan sikap politik tersebut tercermin dalam kebijakan perbatasan negaranya.

Meski demikian, larangan tanpa syarat itu masih dalam tahap rancangan undang-undang. Artinya, ketentuan baru tersebut belum bisa dianggap resmi berlaku sebelum menyelesaikan proses legislasi.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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