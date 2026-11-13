Lembaga Riset Kanker Milik Larry Ellison PHK 88 Pegawai di Los Angeles

JawaPos.com - Ellison Medical Institute, pusat penelitian kanker yang didanai miliarder teknologi Larry Ellison, berencana memberhentikan 88 karyawan secara permanen pada Januari 2027. Pemangkasan tersebut menjadi perkembangan kontras bagi lembaga yang mengembangkan riset kanker berbasis kecerdasan buatan (AI), teknologi analisis molekuler, dan pengembangan pengobatan penyakit.

Dilansir dari Los Angeles Times, Jumat (13/11/2026), rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) itu tercantum dalam pemberitahuan Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN) yang diajukan pada 4 November. Lembaga yang berbasis di Los Angeles tersebut dipimpin David Agus, ahli onkologi sekaligus CEO pendirinya. Namun, pihak Ellison Medical Institute belum memberikan penjelasan mengenai alasan pengurangan tenaga kerja meski telah dimintai keterangan.

Berdasarkan profil kelembagaannya, Ellison Medical Institute merupakan pusat penelitian dan pengembangan medis yang menggabungkan AI, analisis molekuler, serta riset lintas disiplin untuk menangani berbagai penyakit.

Aktivitasnya mencakup klinik pencegahan dan pengobatan kanker, laboratorium penelitian, hingga program edukasi masyarakat. Fasilitas seluas sekitar 7.804 meter persegi itu berlokasi di 12414 Exposition Boulevard, dekat stasiun Metro Expo/Bundy. Sementara itu, profil perusahaan di LinkedIn mencantumkan jumlah tenaga kerja antara 51 hingga 200 orang.

Pemangkasan tersebut menarik perhatian karena Ellison selama bertahun-tahun menempatkan penelitian kanker sebagai salah satu bidang utama filantropinya. Pada 2016, pendiri Oracle itu menyumbangkan USD 200 juta kepada University of Southern California (USC) untuk membangun pusat medis multidisiplin yang berfokus pada kanker.

Lembaga tersebut awalnya bernama Lawrence J. Ellison Institute for Transformative Medicine of USC dan dirancang untuk menggabungkan penelitian dengan pendekatan pencegahan serta pengobatan kanker secara menyeluruh. Institusi itu kemudian berpisah dari USC.

Besarnya ambisi Ellison terhadap pemanfaatan teknologi dalam dunia medis juga terlihat dari pernyataannya di konferensi Oracle AI World 2026. Dia memperkirakan perkembangan AI dapat mengubah penanganan kanker secara drastis.

"Sebagian besar kanker akan hilang dalam lima tahun, dan tentu saja dalam 10 tahun," kata Ellison. Pernyataan tersebut menunjukkan optimisme terhadap potensi teknologi, meskipun bukan jaminan bahwa seluruh jenis kanker dapat disembuhkan dalam rentang waktu tersebut.

Dalam laporan The National pada 28 Oktober 2026, Ellison juga menyoroti percepatan penemuan obat melalui AI. Dia menyebut penelitian farmasi berpotensi memasuki masa keemasan.

"Kami pikir penemuan obat akan memasuki masa keemasan. Namun, itu baru separuh persoalan. Obat-obatnya harus tersedia, lalu didistribusikan dalam volume yang cukup besar agar harganya turun," ujarnya. Dengan demikian, menurut Ellison, kemajuan penelitian harus diikuti perluasan akses terhadap pengobatan.

Sejalan dengan ambisi tersebut, Ellison Medical Institute terus mengembangkan kolaborasi riset. Pada Juni lalu, lembaga itu menandatangani lisensi eksklusif dengan UniQuest, perusahaan komersialisasi hasil penelitian milik University of Queensland, Australia, untuk mengembangkan pengobatan baru kanker prostat. Obat tersebut ditargetkan dapat memasuki uji klinis pertama pada manusia paling cepat pada 2027.

Sebelumnya, pada 2025, institut itu juga menjalin kemitraan penelitian dengan Salt AI, perusahaan asal Los Angeles yang menyediakan perangkat berbasis AI untuk merancang obat. Selain riset, lembaga tersebut menyelenggarakan program pendidikan musim panas selama tiga minggu bagi siswa kelas akhir sekolah menengah. Ellison dan Agus turut mendirikan Ellison Institute of Technology di Oxford, Inggris.

Di sisi lain, rencana PHK itu berlangsung ketika sejumlah penyedia layanan kesehatan di Los Angeles juga mengurangi tenaga kerja. Kaiser Permanente berencana memangkas 147 posisi bisnis dan administrasi di 16 lokasi California mulai 20 November. Sebanyak 21 posisi berada di Los Angeles County, sedangkan San Diego menjadi wilayah dengan pengurangan terbesar, yakni 72 pekerjaan.

Tekanan serupa telah terjadi di sejumlah institusi medis lainnya. Pada tahun lalu, Children's Hospital Los Angeles memangkas 5,8 persen tenaga kerjanya akibat tekanan eksternal, termasuk penurunan tingkat penggantian biaya layanan Medi-Cal. Keck Medicine of USC juga memberhentikan 89 karyawan pada Oktober 2025 untuk mengatasi defisit operasional di tingkat universitas.

Sementara itu, L.A. Care Health Plan memangkas 225 karyawan pada Maret, atau hampir 3 persen dari total tenaga kerjanya. Sebagai penyedia asuransi kesehatan publik terbesar di Amerika Serikat, lembaga tersebut melayani lebih dari 2,6 juta penduduk berpenghasilan rendah di Los Angeles County.