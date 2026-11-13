Mark Zuckerberg Kantongi Kekayaan USD 227 Miliar, 99 Persen Saham Meta Bukan untuk Keluarga

JawaPos.com — Kekayaan terkini pendiri Meta Platforms, Mark Zuckerberg, menembus USD 227 miliar atau sekitar Rp4.141 triliun dengan kurs Rp18.240 per dolar AS. Namun, di balik lonjakan hartanya, miliarder teknologi tersebut memiliki rencana berbeda untuk masa depan kepemilikannya di perusahaan raksasa media sosial itu. Sebanyak 99 persen saham Meta miliknya telah dijanjikan untuk kegiatan filantropi, bukan diwariskan kepada ketiga putrinya.

Pergerakan kekayaan Zuckerberg sepanjang 2026 memperlihatkan betapa eratnya hubungan antara nilai kekayaan para miliarder teknologi dan kinerja saham perusahaan yang mereka dirikan. Setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir, kekayaannya kembali meningkat seiring penguatan saham Meta selama sepekan perdagangan terakhir. Saham perusahaan tersebut bahkan tercatat hampir tidak berubah secara keseluruhan sejak awal tahun.

Dilansir dari Benzinga, Jumat (13/11/2026), berdasarkan data Bloomberg, Zuckerberg kini menempati peringkat kelima orang terkaya di dunia. Kekayaannya sempat mencapai USD 274 miliar pada September sebelum mengalami penurunan. Pada Senin, hartanya bertambah USD 10,7 miliar atau sekitar 5 persen dalam sehari. Secara keseluruhan, kekayaannya meningkat USD 7,72 miliar sejak awal 2026.

Meski demikian, pertumbuhan tersebut termasuk yang terendah di antara sepuluh orang terkaya dunia. Kenaikan kekayaan Zuckerberg hanya berada sedikit di atas Sergey Brin yang bertambah USD 7,34 miliar. Sementara itu, Larry Ellison justru kehilangan USD 133 miliar. Brin berada di peringkat keempat, sedangkan Ellison menempati posisi kedelapan dalam daftar tersebut. Zuckerberg sendiri mengawali tahun di peringkat keenam sehingga baru naik satu posisi.

Besarnya kekayaan Zuckerberg tidak terlepas dari kepemilikannya sekitar 13 persen saham Meta. Selain menjadi pemegang saham utama, dia juga menguasai saham dengan hak suara khusus yang memberinya pengaruh besar dalam pengambilan keputusan perusahaan yang didirikannya bersama rekan-rekannya. Struktur kepemilikan tersebut membuat posisinya tetap kuat dalam menentukan arah Meta, sekalipun sebagian besar nilai sahamnya direncanakan untuk dialihkan bagi kepentingan sosial.

Komitmen tersebut pertama kali diumumkan pada 2015, setelah kelahiran anak pertama mereka, Maxima. Zuckerberg dan istrinya, Priscilla Chan, menyatakan akan menyumbangkan 99 persen saham Facebook, nama Meta saat itu, sepanjang hidup mereka. Ketika diumumkan, nilai saham yang dijanjikan mencapai sekitar USD 45 miliar atau setara Rp820,8 triliun. Janji tersebut sekaligus memperluas komitmen mereka terhadap Giving Pledge pada 2010, sebuah gerakan filantropi yang mendorong miliarder menyumbangkan sedikitnya separuh kekayaan mereka.

Dalam surat terbuka untuk putri pertama mereka, pasangan tersebut menjelaskan tujuan di balik keputusan itu. “Kami akan memberikan 99 persen saham Facebook kami selama hidup untuk mendukung misi ini,” tulis Zuckerberg dan Chan. Misi yang dimaksud mencakup pengembangan potensi manusia dan pemerataan kesempatan bagi generasi mendatang, termasuk melalui pendidikan, penelitian penyakit, konektivitas, dan pembangunan komunitas.

Setahun kemudian, Zuckerberg kembali menegaskan bahwa komitmen tersebut berkaitan dengan upaya mengatasi persoalan global. Dalam pernyataan resminya pada 2016, dia mengatakan, “Saya dan Priscilla membentuk Chan Zuckerberg Initiative serta berkomitmen memberikan 99 persen saham Facebook kami selama hidup untuk mengembangkan potensi manusia dan mendorong kesetaraan.” Organisasi tersebut menjadi kendaraan utama pasangan itu dalam menyalurkan sumber daya untuk berbagai bidang sosial.

Besarnya komitmen itu semakin terlihat jika dibandingkan dengan perkembangan kekayaannya. Dari sekitar USD 45 miliar ketika janji tersebut diumumkan pada 2015, kekayaan Zuckerberg kini telah bertambah sekitar USD 182 miliar dalam 11 tahun. Artinya, pertumbuhan nilai kekayaan pribadinya berlangsung bersamaan dengan meningkatnya skala sumber daya yang berpotensi mendukung kegiatan filantropi mereka. Namun, janji menyumbangkan saham tersebut berlaku sepanjang hidup, bukan berarti seluruh kekayaan langsung dialihkan saat ini.

Sementara itu, ketiga putri Zuckerberg dan Chan, yakni Maxima, August, dan Aurelia, masih berpotensi memperoleh aset keluarga lainnya. Benzinga menyebut pasangan tersebut memiliki portofolio properti bernilai besar serta aset likuid yang dapat diwariskan kepada anak-anak mereka. Dengan demikian, keputusan mengalokasikan 99 persen saham Meta untuk filantropi tidak berarti keluarga Zuckerberg kehilangan seluruh sumber kekayaan. Langkah tersebut justru memperlihatkan bagaimana salah satu orang terkaya dunia merancang penggunaan kekayaannya untuk memengaruhi agenda sosial lintas generasi.