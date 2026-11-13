Helikopter Militer Turkiye Jatuh di Malatya, Empat Personel Tewas

JawaPos.com - Kecelakaan helikopter militer Turkiye jenis Sikorsky S-70 menewaskan empat personel militer di wilayah Malatya, Turkiye timur, Kamis (12/11) waktu setempat. Hingga kini, penyebab jatuhnya helikopter tersebut masih belum diketahui dan tengah diselidiki otoritas setempat.

Kementerian Pertahanan Turkiye mengonfirmasi seluruh korban merupakan personel yang berada di dalam helikopter saat kecelakaan terjadi. Insiden itu berlangsung sekitar pukul 18.45 waktu setempat di sebuah kawasan permukiman di Distrik Yesilyurt, Provinsi Malatya.

Sesaat setelah kejadian, polisi, petugas pemadam kebakaran, dan tim medis langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penanganan darurat.

Sejumlah stasiun televisi Turkiye menayangkan rekaman yang memperlihatkan kobaran api dan kepulan asap dari puing-puing helikopter. Beberapa kendaraan darurat juga terlihat berkumpul di sekitar lokasi jatuhnya pesawat.

Kementerian Pertahanan Turkiye menyatakan penyebab kecelakaan belum dapat dipastikan. Dalam keterangan awal, kementerian mengidentifikasi helikopter yang jatuh sebagai Sikorsky S-70. Namun, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai misi penerbangan maupun tugas para personel yang berada di dalamnya.

Insiden yang menewaskan empat personel militer tersebut kini masuk dalam penyelidikan hukum.

Kantor Kepala Kejaksaan Distrik Malatya telah membuka penyelidikan untuk mengungkap penyebab jatuhnya helikopter. Kantor kejaksaan juga menugaskan seorang wakil kepala jaksa dan dua jaksa untuk menangani kasus tersebut.

Kantor berita Anadolu Agency, dilansir via TurkiyeToday, melaporkan penugasan tim kejaksaan itu dilakukan sebagai bagian dari proses investigasi kecelakaan.

Penyelidikan diharapkan dapat mengungkap faktor yang menyebabkan helikopter kehilangan kendali hingga jatuh di kawasan permukiman. Meski demikian, belum ada kesimpulan resmi mengenai kemungkinan gangguan teknis, kesalahan operasional, maupun faktor lain.

Kecelakaan ini kembali menempatkan armada helikopter Sikorsky Black Hawk dalam perhatian publik. Turkiye diketahui telah mengoperasikan helikopter keluarga UH-60 selama beberapa dekade untuk mendukung kebutuhan militer dan sejumlah lembaga pemerintah.

Pada 2016, angkatan bersenjata Turkiye tercatat telah mengoperasikan lebih dari 100 helikopter UH-60.

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Pada tahun yang sama, Sikorsky dan Turkish Aerospace Industries (TAI) memulai program produksi helikopter S-70i di dalam negeri melalui skema lisensi. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Turki mengembangkan kemampuan industri penerbangan nasional sekaligus memenuhi kebutuhan armada helikopter.

Helikopter hasil produksi dalam negeri itu diberi nama T70. Program pengadaannya mencakup 109 unit yang diperuntukkan bagi enam operator militer dan sipil.

Sejumlah pengguna yang masuk dalam program tersebut antara lain Angkatan Darat Turkiye, Angkatan Udara Turkiye, dan Gendarmerie atau pasukan keamanan nasional yang memiliki fungsi kepolisian dan militer.

Turkish Aerospace menyerahkan unit T70 pertama kepada Gendarmerie pada akhir 2022.

Selain untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan, program tersebut juga mencakup 20 helikopter dengan konfigurasi khusus pemadam kebakaran yang disiapkan untuk digunakan oleh dinas kehutanan Turkiye.