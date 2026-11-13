Indonesia-Tiongkok Perkuat Kemitraan Ekonomi, Dua Kesepakatan Bisnis Ditandatangani

JawaPos.com - Hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok berpeluang semakin erat melalui penguatan kerja sama perdagangan dan investasi antara pelaku usaha kedua negara.

Salah satu langkah konkret terlihat dalam penyelenggaraan Shanghai Fair Indonesia 2026 di Jakarta yang menghasilkan dua kesepakatan bisnis antara perusahaan dari Shanghai dan mitra Indonesia.

Dua kerja sama tersebut ditandatangani selama pameran yang berlangsung pada 11–12 November 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran. Kesepakatan itu melibatkan Starfindo dengan SFEO serta Desa dengan SSF.

Penandatanganan tersebut menjadi salah satu hasil yang ingin dicapai penyelenggara dalam mempertemukan perusahaan asal Shanghai dengan pembeli, distributor, importir, dan mitra industri di Indonesia.

Perwakilan Shanghai Fair Committee mengatakan, kerja sama yang terjalin diharapkan tidak berhenti pada kesepakatan awal, tetapi berkembang menjadi kemitraan bisnis jangka panjang.

"Selama Shanghai Fair Indonesia 2026, telah ditandatangani dua kerja sama, yaitu antara Starfindo dan SFEO, serta antara Desa dan SSF. Kerja sama ini menjadi langkah nyata menuju kemitraan jangka panjang antara Shanghai dan Indonesia," jelas perwakilan Shanghai Fair Committee.

Menurut penyelenggara, orientasi utama kegiatan tersebut bukan sekadar memperkenalkan produk dan teknologi asal Shanghai kepada pasar Indonesia. Mereka ingin mendorong pertemuan bisnis yang menghasilkan transaksi konkret.

"Fokus utama kami adalah nilai transaksi. Kami ingin setiap pertemuan antara exhibitor Shanghai dan buyer Indonesia menghasilkan bisnis nyata, bukan sekadar perkenalan," lanjut perwakilan Shanghai Fair Committee.

Indonesia Dinilai Punya Posisi Strategis bagi Ekspansi Bisnis Shanghai Ketertarikan pelaku usaha Shanghai terhadap Indonesia tidak terlepas dari posisi pasar domestik yang besar serta peluang pengembangan hubungan perdagangan dan industri.

Bagi perusahaan asal Tiongkok, Indonesia dapat menjadi salah satu pasar potensial untuk memperluas jangkauan produk, teknologi, dan layanan.

Sebaliknya, kemitraan dengan perusahaan Shanghai juga membuka kesempatan bagi pelaku usaha Indonesia untuk memperluas akses terhadap teknologi, jaringan pemasok, dan peluang perdagangan internasional.

Potensi tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Shanghai Fair Indonesia 2026.

Sejumlah diskusi mempertemukan pelaku usaha dan pemangku kepentingan kedua negara untuk membahas perdagangan lintas batas, kebijakan ekonomi Indonesia, pengembangan kecerdasan buatan (AI), manufaktur cerdas, hingga layanan keuangan dan sertifikasi.

Sesi business matching juga dirancang untuk mempertemukan perusahaan berdasarkan kebutuhan bisnis masing-masing.

Dengan mekanisme pertemuan langsung, penyelenggara berharap peluang kerja sama dapat berkembang lebih jauh dibandingkan sekadar interaksi dalam pameran.

Penyelenggara menilai respons pengusaha Indonesia cukup positif. Minat tersebut terlihat dari partisipasi dalam pertemuan bisnis, diskusi panel, hingga kunjungan delegasi ke sejumlah perusahaan lokal.

Selain perdagangan, peluang investasi menjadi salah satu aspek yang menarik dalam hubungan ekonomi Shanghai dan Indonesia.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan pembangunan fasilitas manufaktur di Indonesia, Shanghai Fair Committee menyatakan bahwa fokus kerja sama saat ini masih diarahkan pada perdagangan dan pembentukan kemitraan bisnis.

Meski demikian, penyelenggara tidak menutup kemungkinan adanya kerja sama yang lebih luas, termasuk investasi dan kegiatan produksi di Indonesia.

"Saat ini fokus kami adalah perdagangan dan membangun kemitraan. Namun, Indonesia adalah pasar yang strategis, dan kami terbuka untuk kerja sama yang lebih dalam ke depannya, termasuk investasi dan produksi, seiring berkembangnya kemitraan ini," ujar perwakilan Shanghai Fair Committee.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peluang kerja sama ekonomi tidak hanya terbatas pada aktivitas ekspor dan impor.

Jika hubungan bisnis berkembang, investasi dan penguatan kapasitas produksi lokal juga berpotensi menjadi bagian dari kemitraan berikutnya.

Namun, realisasi investasi maupun pembangunan fasilitas manufaktur masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut.

Termasuk di dalamnya kepastian kebutuhan pasar, mitra lokal, serta kesesuaian dengan kebijakan investasi dan industri di Indonesia.

Shanghai Fair Berkomitmen Kembali ke Indonesia Penyelenggara juga memastikan Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan penyelenggaraan Shanghai Fair berikutnya.

Meski tidak akan digelar pada 2027, Shanghai Fair Committee menyatakan memiliki komitmen untuk kembali membawa agenda kerja sama perdagangan tersebut ke Indonesia.

"Shanghai Fair pasti akan kembali ke Indonesia. Memang bukan tahun depan, tetapi kami berkomitmen untuk kembali dan melanjutkan apa yang telah kami bangun di sini," tambahnya.

Shanghai Fair Indonesia 2026 didukung sejumlah lembaga dan mitra strategis, antara lain Komite Persahabatan dengan Negara Asing, Komite Shanghai Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, KADIN Indonesia Komite Tiongkok, Pemerintah Kota Bogor, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), PERPIT, dan STARFINDO.

Penyelenggaraan ini memperlihatkan upaya memperluas hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok melalui keterlibatan langsung sektor swasta dan jaringan industri.