5 Fakta Colette Kress, Perempuan yang Kini Pimpin Nvidia Gantikan Jensen Huang

JawaPos.com - Colette Kress mendadak menjadi salah satu perempuan paling berpengaruh di industri teknologi dunia setelah dipercaya menjadi CEO sementara Nvidia menggantikan Jensen Huang.

Sebelumnya, Kress dikenal sebagai CFO yang mengawal keuangan perusahaan cip AI tersebut sejak 2013.

Kini, dia mendapat tanggung jawab lebih besar untuk menjaga bisnis Nvidia setelah Jensen Huang meninggalkan kursi CEO.

Penunjukan Kress berlangsung ketika Nvidia sedang menghadapi perubahan besar di jajaran kepemimpinan.

Huang, salah satu pendiri sekaligus pemimpin perusahaan selama 33 tahun, mengundurkan diri dari jabatan Presiden, CEO, dan anggota Dewan Direksi.

Kress akan merangkap posisi CEO dan CFO sampai Nvidia menemukan pengganti permanen. Dewan Direksi membuka pencarian kandidat dari internal maupun eksternal perusahaan.

Ketua Dewan Direksi Nvidia Harvey C. Jones menyebut Kress memiliki pemahaman mendalam mengenai bisnis, pelanggan, operasional, dan kondisi keuangan perusahaan.

Lantas, siapa sebenarnya Colette Kress? Berikut lima fakta mengenai perempuan yang kini dipercaya memimpin salah satu perusahaan teknologi paling berpengaruh di dunia tersebut.

1. Sudah 13 Tahun Menjadi CFO Nvidia Merangkum berbagai sumber, Kress bukan sosok baru di lingkungan Nvidia. Dia bergabung pada September 2013 sebagai Executive Vice President sekaligus Chief Financial Officer.

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Selama lebih dari 13 tahun, Kress bertanggung jawab mengelola organisasi keuangan perusahaan.

Dia juga kerap mendampingi Jensen Huang dalam konferensi laporan keuangan setiap kuartal.

Pengalamannya mengawal keuangan Nvidia membuat Kress memahami perjalanan bisnis perusahaan dari dekat.

Ketika pertama kali bergabung pada 2013, pendapatan Nvidia tercatat sebesar USD 4,13 miliar. Angka tersebut meningkat menjadi USD 215,9 miliar pada tahun fiskal 2026.

Pertumbuhan itu memperlihatkan perubahan skala bisnis Nvidia selama Kress berada di jajaran pimpinan.

Kini, dia harus mengemban tanggung jawab yang lebih luas, bukan hanya mengelola keuangan, tetapi juga memimpin arah perusahaan.

2. Pernah Berkarir di Microsoft, Cisco, dan Texas Instruments Sebelum bergabung dengan Nvidia, Kress telah menghabiskan hampir 25 tahun berkarier di bidang keuangan sejumlah perusahaan teknologi besar.

Kariernya dimulai di Texas Instruments. Dia bekerja selama delapan tahun di perusahaan semikonduktor tersebut dengan menempati sejumlah posisi di bidang keuangan.

Pada 1997, Kress kemudian bergabung dengan Microsoft. Selama 13 tahun bekerja di perusahaan teknologi milik Bill Gates tersebut, dia menduduki sejumlah posisi strategis.

Salah satu jabatan pentingnya adalah Chief Financial Officer untuk divisi Server and Tools Microsoft yang diemban sejak 2006.

Dalam posisi tersebut, Kress bertanggung jawab atas strategi keuangan, perencanaan, dan pelaporan divisi.

Pada 2010, dia berpindah ke Cisco sebagai Senior Vice President sekaligus CFO untuk organisasi Business Technology and Operations Finance.

Di Cisco, Kress menangani strategi keuangan, perencanaan bisnis, pelaporan, serta pengembangan bisnis di berbagai segmen perusahaan.

Tiga tahun kemudian, dia menerima tawaran bergabung dengan Nvidia. Keputusan tersebut menjadi awal perjalanan panjangnya bersama perusahaan yang kini memimpin industri cip AI global.

3. Lulusan Keuangan University of Arizona dan Memiliki Gelar MBA Latar belakang pendidikan Kress juga berkaitan erat dengan bidang yang selama ini menjadi spesialisasinya.

Dia meraih gelar Bachelor of Science di bidang keuangan dari University of Arizona.

Kress kemudian melanjutkan pendidikan dan memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari Southern Methodist University.

Kombinasi pendidikan keuangan dan pengalaman hampir 25 tahun di perusahaan teknologi menjadi bekal penting dalam perjalanan karirnya.

Dalam wawancara dengan Fortune pada 2024, Kress pernah mengungkapkan bahwa Nvidia merupakan perusahaan terkecil yang pernah dia masuki ketika mulai bekerja di sana pada 2013.

Namun, perusahaan tersebut kemudian berkembang pesat seiring meningkatnya kebutuhan teknologi komputasi dan kecerdasan buatan.

4. Pemilik Saham Nvidia Senilai Ratusan Juta Dolar AS Selain dikenal sebagai eksekutif teknologi, Kress juga memiliki kekayaan yang berkaitan dengan kepemilikan saham Nvidia.

Forbes menempatkannya di peringkat ke-32 dalam daftar perempuan terkaya di Amerika Serikat yang membangun kekayaannya sendiri pada 2026.

Nilai saham Nvidia yang dimilikinya diperkirakan mencapai USD 750 juta berdasarkan harga penutupan saham pada Rabu dalam laporan tersebut.

Nilai itu sebelumnya bahkan pernah melampaui USD 1 miliar ketika harga saham Nvidia mencapai puncaknya pada bulan sebelumnya.

Besarnya kekayaan Kress tidak terlepas dari kepemilikan saham perusahaan tempatnya bekerja. Kompensasi eksekutif Nvidia juga mencakup restricted stock units atau unit saham terbatas yang diberikan berdasarkan ketentuan tertentu.

Salah satu pemberian saham pada Maret 2026, misalnya, memiliki periode vesting selama empat tahun.

Dengan demikian, nilai kekayaan yang berkaitan dengan saham Nvidia dapat berubah mengikuti pergerakan harga saham dan ketentuan kepemilikannya.

5. Status Kerja Kress Tanpa Perjanjian Pesangon Khusus Fakta lain yang menarik berkaitan dengan ketentuan kerja Kress sebagai salah satu eksekutif Nvidia.

Dalam dokumen perusahaan yang disampaikan kepada regulator, Nvidia menyebut para pejabat eksekutifnya bekerja dengan status at-will employment.

Artinya, hubungan kerja dapat diakhiri oleh perusahaan maupun karyawan sesuai ketentuan yang berlaku.

Para eksekutif juga tidak memiliki perjanjian individual khusus mengenai pesangon maupun kompensasi akibat perubahan pengendalian perusahaan.

Ketentuan tersebut berbeda dengan praktik di sejumlah perusahaan sejenis yang menawarkan perjanjian khusus kepada eksekutif senior.

Dokumen regulator Nvidia juga mengungkap bahwa kompensasi Kress mencakup pemberian saham terbatas.

Skema tersebut menjadi salah satu bentuk insentif jangka panjang bagi eksekutif perusahaan.

Tantangan Baru Setelah Jensen Huang Kini, Kress menghadapi tanggung jawab yang jauh lebih besar dibandingkan ketika pertama kali bergabung dengan Nvidia.

Dia harus menjaga pertumbuhan perusahaan, mempertahankan kepercayaan investor, serta memastikan pengembangan cip AI tetap berjalan di tengah persaingan industri teknologi global.

Pergantian kepemimpinan ini juga terjadi setelah Jensen Huang diterpa skandal hubungan pribadi dengan dua perempuan, salah satunya Alice Huang yang dicurigai memiliki kaitan dengan intelijen Tiongkok.

Persoalan tersebut memicu perhatian Kongres AS dan kekhawatiran mengenai keamanan teknologi Nvidia.

Huang akhirnya mengundurkan diri dari jabatan CEO setelah memimpin perusahaan selama 33 tahun.

Kress kini menjadi figur yang dipercaya menjaga kelangsungan bisnis Nvidia selama masa transisi.